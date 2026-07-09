Разбиха грузинска престъпна група за обири на коли по Южното Черноморие

Специализирана полицейска операция в Бургаско доведе до неутрализирането на организирана група от грузински граждани, извършвала серия от кражби от паркирани автомобили по Южното Черноморие.
Престъпната схема е разкрита след координация между ОДМВР – Бургас и криминалисти в страната.
Арести по време на акция и устройства тип „тапа“
Операцията започва в района на местността „Буните“ край Ахелой. Там служители на отдел „Криминална полиция“ задържат 53-годишен грузински гражданин в момент на извършване на кражба от паркиран автомобил „Форд C-Max“ с руска регистрация.
При последвалия оглед в колата на извършителя е открито специално заглушително устройство:
- Технология: Устройството, известно като „тапа“, прихваща сигнала от дистанционното управление на превозните средства.
- Метод: Блокира заключването на вратите, без собствениците да подозират. Това им осигурява необезпокояван достъп до купетата.
Разрастване на разследването и международен беглец
Непосредствено след първия арест, полицията локализира и задържа втори съучастник. 46-годишен грузинец е закопчан в село Равда, докато се придвижвал с автомобил „Ауди А6“ с грузинска регистрация.
В хода на операцията криминалистите стигат и до трети участник в схемата. Началникът на РУ - Поморие Златан Даскалов пояснява, че третото лице е засечено и спряно от полицейски патрул на входа на град Русе. При извършената проверка става ясно, че мъжът е обявен за международно издирване с Червена бюлетина от Интерпол.
Равносметката от обирите
По данни на разследващите групата е действала изключително активно. До момента са събрани доказателства за следните щети:
- Период: Престъпленията са извършени в рамките на едва една седмица.
- Обхват: Доказана е съпричастност към обири на поне 4 паркирани автомобила в Бургаско.
- Плячка: Първоначално установената сума, открадната от превозните средства, възлиза на около 1000 евро.
По случая е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата, като работата по документиране на цялостната престъпна дейност на чужденците продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #3
04:10 09.07.2026
2 оня с коня
Коментиран от #4
04:21 09.07.2026
3 Хахахаха
До коментар #1 от "оня с коня":Да изгниете в руските окопи, българо-продажници.
04:29 09.07.2026
4 коня на оня
До коментар #2 от "оня с коня":Капак ве некадърник.
05:33 09.07.2026