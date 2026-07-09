Разбиха грузинска престъпна група за обири на коли по Южното Черноморие

Специализирана полицейска операция в Бургаско доведе до неутрализирането на организирана група от грузински граждани, извършвала серия от кражби от паркирани автомобили по Южното Черноморие.

Престъпната схема е разкрита след координация между ОДМВР – Бургас и криминалисти в страната.

Арести по време на акция и устройства тип „тапа“

Операцията започва в района на местността „Буните“ край Ахелой. Там служители на отдел „Криминална полиция“ задържат 53-годишен грузински гражданин в момент на извършване на кражба от паркиран автомобил „Форд C-Max“ с руска регистрация.

При последвалия оглед в колата на извършителя е открито специално заглушително устройство:

Технология: Устройството, известно като „тапа“, прихваща сигнала от дистанционното управление на превозните средства.

Устройството, известно като „тапа“, прихваща сигнала от дистанционното управление на превозните средства. Метод: Блокира заключването на вратите, без собствениците да подозират. Това им осигурява необезпокояван достъп до купетата.

Разрастване на разследването и международен беглец

Непосредствено след първия арест, полицията локализира и задържа втори съучастник. 46-годишен грузинец е закопчан в село Равда, докато се придвижвал с автомобил „Ауди А6“ с грузинска регистрация.

В хода на операцията криминалистите стигат и до трети участник в схемата. Началникът на РУ - Поморие Златан Даскалов пояснява, че третото лице е засечено и спряно от полицейски патрул на входа на град Русе. При извършената проверка става ясно, че мъжът е обявен за международно издирване с Червена бюлетина от Интерпол.

Равносметката от обирите

По данни на разследващите групата е действала изключително активно. До момента са събрани доказателства за следните щети:

Период: Престъпленията са извършени в рамките на едва една седмица.

Престъпленията са извършени в рамките на едва една седмица. Обхват: Доказана е съпричастност към обири на поне 4 паркирани автомобила в Бургаско.

Доказана е съпричастност към обири на поне 4 паркирани автомобила в Бургаско. Плячка: Първоначално установената сума, открадната от превозните средства, възлиза на около 1000 евро.

По случая е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата, като работата по документиране на цялостната престъпна дейност на чужденците продължава.