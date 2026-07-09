Новини
Крими »
Разбиха грузинска престъпна група за обири на коли по Южното Черноморие

Разбиха грузинска престъпна група за обири на коли по Южното Черноморие

9 Юли, 2026 04:04, обновена 9 Юли, 2026 04:08 673 4

  • обири-
  • коли-
  • арест-
  • черноморие-
  • грузинци

Трима чужденци са арестувани след спецакция, единият е издирван с Червена бюлетина от Интерпол

Разбиха грузинска престъпна група за обири на коли по Южното Черноморие - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специализирана полицейска операция в Бургаско доведе до неутрализирането на организирана група от грузински граждани, извършвала серия от кражби от паркирани автомобили по Южното Черноморие.

Престъпната схема е разкрита след координация между ОДМВР – Бургас и криминалисти в страната.

Арести по време на акция и устройства тип „тапа“

Операцията започва в района на местността „Буните“ край Ахелой. Там служители на отдел „Криминална полиция“ задържат 53-годишен грузински гражданин в момент на извършване на кражба от паркиран автомобил „Форд C-Max“ с руска регистрация.

При последвалия оглед в колата на извършителя е открито специално заглушително устройство:

  • Технология: Устройството, известно като „тапа“, прихваща сигнала от дистанционното управление на превозните средства.
  • Метод: Блокира заключването на вратите, без собствениците да подозират. Това им осигурява необезпокояван достъп до купетата.

Разрастване на разследването и международен беглец

Непосредствено след първия арест, полицията локализира и задържа втори съучастник. 46-годишен грузинец е закопчан в село Равда, докато се придвижвал с автомобил „Ауди А6“ с грузинска регистрация.

В хода на операцията криминалистите стигат и до трети участник в схемата. Началникът на РУ - Поморие Златан Даскалов пояснява, че третото лице е засечено и спряно от полицейски патрул на входа на град Русе. При извършената проверка става ясно, че мъжът е обявен за международно издирване с Червена бюлетина от Интерпол.

Равносметката от обирите

По данни на разследващите групата е действала изключително активно. До момента са събрани доказателства за следните щети:

  • Период: Престъпленията са извършени в рамките на едва една седмица.
  • Обхват: Доказана е съпричастност към обири на поне 4 паркирани автомобила в Бургаско.
  • Плячка: Първоначално установената сума, открадната от превозните средства, възлиза на около 1000 евро.

По случая е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата, като работата по документиране на цялостната престъпна дейност на чужденците продължава.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 5 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #3

    04:10 09.07.2026

  • 2 оня с коня

    1 4 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #4

    04:21 09.07.2026

  • 3 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Да изгниете в руските окопи, българо-продажници.

    04:29 09.07.2026

  • 4 коня на оня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Капак ве некадърник.

    05:33 09.07.2026