Кола блъсна 2-годишно дете във Видинско

Двегодишно дете е било ударено от лек автомобил във видинското село Арчар, съобщи БТА.
Произшествието е станало във вторник вечерта около 20,10 часа на улица „Дунав“. По информация на разследващите момченцето внезапно е навлязло на пътното платно, където е било блъснато от преминаващ автомобил, управляван от 22-годишен жител на селото.
След инцидента детето е откарано в МБАЛ „Света Петка“ във Видин. Лекарите са го приели за наблюдение в хирургичното отделение заради съмнения за мозъчно сътресение. Впоследствие малкият пациент е бил изписан, след като родителите му са подписали необходимата декларация за това.
По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите продължават да изясняват всички факти и обстоятелства около инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #3
11:04 15.07.2026
2 В Арчар
11:06 15.07.2026
3 оня без коня
До коментар #1 от "оня с коня":Къде е Арчар къде е Димово, като не си запознат с географията на района не пиши глупости.
Коментиран от #6
11:12 15.07.2026
4 От кой етнос
11:12 15.07.2026
5 Не ви ли омръзна облъчване с негативи бе
11:14 15.07.2026
6 Уикипедия
До коментар #3 от "оня без коня":Арча̀р е село в Северозападна България, област Видин, община Димово. То е най-голямото село в областта
11:16 15.07.2026
7 От Шивецция
11:16 15.07.2026
8 Антонио
11:21 15.07.2026
9 като е малък човек и го блъскат . дали
11:23 15.07.2026
10 Механик
Не знаем ускореното електронче дали е живичко или не, но и да не е, не е загуба. Мама и тате ще се сблъскат и отново ще разделят едрото на атома. Ще се помучат много свободни електрончета.
11:23 15.07.2026
11 Боруна Лом
11:52 15.07.2026
12 Ддд
12:02 15.07.2026
13 Те циганите
12:16 15.07.2026