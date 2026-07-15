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Кола блъсна 2-годишно дете във Видинско

Кола блъсна 2-годишно дете във Видинско

15 Юли, 2026 11:00 732 13

  • видинско-
  • арчар-
  • кола

По информация на разследващите момченцето внезапно е навлязло на пътното платно

Кола блъсна 2-годишно дете във Видинско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двегодишно дете е било ударено от лек автомобил във видинското село Арчар, съобщи БТА.

Произшествието е станало във вторник вечерта около 20,10 часа на улица „Дунав“. По информация на разследващите момченцето внезапно е навлязло на пътното платно, където е било блъснато от преминаващ автомобил, управляван от 22-годишен жител на селото.

След инцидента детето е откарано в МБАЛ „Света Петка“ във Видин. Лекарите са го приели за наблюдение в хирургичното отделение заради съмнения за мозъчно сътресение. Впоследствие малкият пациент е бил изписан, след като родителите му са подписали необходимата декларация за това.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите продължават да изясняват всички факти и обстоятелства около инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    7 0 Отговор
    Село Арчар, община Димово, е най-голямото населено място във Видинска област с население между 2300 и 2500 жители. Демографският профил е смесен, като в селището съжителстват българско и преобладаващо ромско население, запазващо своята културна идентичност и традиции.

    Коментиран от #3

    11:04 15.07.2026

  • 2 В Арчар

    17 0 Отговор
    населението е основно тъмно зелено. Преди нарочно си хвърляха децата пред колите да вземат някой лев

    11:06 15.07.2026

  • 3 оня без коня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Къде е Арчар къде е Димово, като не си запознат с географията на района не пиши глупости.

    Коментиран от #6

    11:12 15.07.2026

  • 4 От кой етнос

    6 0 Отговор
    може да е двегодишно дете, което се разхожда вечер по улицата?

    11:12 15.07.2026

  • 5 Не ви ли омръзна облъчване с негативи бе

    8 0 Отговор
    Всяка втова "новина" тука е кола блъсна..., камион смачка..., а останалото е Муньо каза, Тръмпоча каза, Зеления каза, Урсуляка каза...

    11:14 15.07.2026

  • 6 Уикипедия

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня без коня":

    Арча̀р е село в Северозападна България, област Видин, община Димово. То е най-голямото село в областта

    11:16 15.07.2026

  • 7 От Шивецция

    7 0 Отговор
    Шивед е блъснал малко Шиведче

    11:16 15.07.2026

  • 8 Антонио

    5 0 Отговор
    Заглавието акцентира върху блъскането, но двегодишно да се разхожда в 20.10 по-скоро не е за пътните инциденти.

    11:21 15.07.2026

  • 9 като е малък човек и го блъскат . дали

    1 0 Отговор
    на 2 или 4 годинки . оцелелите шофьори от катастрофи, глоби, инфлации , корупции , останали на пътя пазят децата . затова и няма по 10 бутнати на ден . оня полицай прегази дете на пешеходна и 4 г . това е . инцидент . уж карал с 90 колата отпред спряла и той решил да я задмине а отпред майка с две деца . убива първото появило се отпред . турили го на гдбоп а живеел на 30 км с кола .

    11:23 15.07.2026

  • 10 Механик

    4 0 Отговор
    Какво има да изясняват? Мама, тате и "бритчедити" са били на софрата, ама да не мислите че са пили? Неее, обсъждали са делението на бозоните в небинарно, немагнитно поле. През това време чаавето се е движило неуправляемо като електрон ускорен в колайдер и е пресякло пътя на едно 22-годишно неутрино (неутриното знаем е черничко на цвет). Неутриното понеже е с по-голяма маса не е успяло да спре и е настъпило стълновение.
    Не знаем ускореното електронче дали е живичко или не, но и да не е, не е загуба. Мама и тате ще се сблъскат и отново ще разделят едрото на атома. Ще се помучат много свободни електрончета.

    11:23 15.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    КОО МАНЧИ,БАЦЕ!

    11:52 15.07.2026

  • 12 Ддд

    3 0 Отговор
    Шофьорите от видинско знаят, че в това село им е навик да изкачат пред колите . След това изнудват за пари и тормозят хората. За едно малцинство иде реч, превърнали са го в "бизнис"

    12:02 15.07.2026

  • 13 Те циганите

    1 0 Отговор
    нарочно ги бутат за да вземат обезщетение от застрахователните...

    12:16 15.07.2026