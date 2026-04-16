Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат
16 Април, 2026 21:34 1 387 21

Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда. Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.

Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат. Това съобщи на страницата си във фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
"При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби", пояснява Кандев. По информация на NOVA хванатият кандидат-депутат е от село Родина в община Златарица.
В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена.
Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда.
Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    Купуват цели избирателни комисии за по 500 евро на човек.

    Коментиран от #13, #16

    21:40 16.04.2026

  • 2 Интересно

    28 0 Отговор
    Защо индивид, у когото са открити компромати, има имунитет и е над закона?

    21:41 16.04.2026

  • 3 Тиквата +Шиши =💩

    30 2 Отговор
    И кой е тоя боклук бе......

    Коментиран от #9, #10

    21:42 16.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    9 8 Отговор
    Зарежи!!! Това са пушилки, та стадото да блее щастливо!!! Никой няма да ви цапи басма - Радев го измислиха, за да консолидира Урсулианците около себе си!!! Спасение няма !!!

    21:43 16.04.2026

  • 6 Сатана Z

    9 5 Отговор
    В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро
    Човека е колектор и ги минава по списък. Ама как само небрежно звучи: подлакътник....

    Коментиран от #12

    21:43 16.04.2026

  • 7 Факт

    30 1 Отговор
    Хванали го с парите и със списъците, и копче не могат да му кажат?!?!
    Да ви имам и кривата демокрация!
    Едно време, тоя щеше вече да троши втори самосвал с камъни в Белене.

    21:44 16.04.2026

  • 8 ван мaaмy

    19 0 Отговор
    Имунитет, имунитет..... ама кога стане депутат.

    21:44 16.04.2026

  • 9 Интересно

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =💩":

    И от коя партия е, не казват.

    21:45 16.04.2026

  • 10 Елементарно шерлок

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =💩":

    Вж.който спечели т.нар.избори

    21:45 16.04.2026

  • 11 Не съм кандидат депутат

    8 3 Отговор
    В колата имам списък с клиенти, често нося повечко пари. Дали да не изчакам края на изборите?

    21:48 16.04.2026

  • 12 брокер

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Там си държа документите, парите, монетите за автомивка. Ако не бях женен щях да държа и презервативи.

    21:50 16.04.2026

  • 13 ха, ха, ха...

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е нали точно затова им правят дарения, а не за да си ги трупат на влог? Иначе за какво Радев ще е получил над половин милион евро дарения, което е двойно повече от вторите по количество от ДПС на Пеевски.

    21:50 16.04.2026

  • 14 Там

    9 0 Отговор
    етноса е предимно малцинствен....

    21:53 16.04.2026

  • 15 Анонимен

    4 8 Отговор
    Касиране на изборите Незаконните гюрови незаконни нелигитимни касиране

    21:57 16.04.2026

  • 16 Сигурно

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...им завиждаш ,че не са ,като тебе да се трепят денонощно 24/7 за по няколко цента на коментар ,при това и да си винаги....П Ъ Р В И....

    21:58 16.04.2026

  • 17 Банкянския ОРБАН

    9 2 Отговор
    не каза на Цветанка Ризоава дали сарафов е редовен ид гл прокурор. Кръшлеви и се гъна като за последно депутат.

    21:59 16.04.2026

  • 18 Кандидат депутат от ДПС

    6 3 Отговор
    Днес Маркет Линкс даде близо 20% преднина за Радев преди ГЕРБ. Няма да е учудващо ако стигне 120 депутати защото 15% от гласуващите в последния момент ще решат...

    Коментиран от #19, #20

    22:06 16.04.2026

  • 19 Сите червенобузи отроци са таквиз

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кандидат депутат от ДПС":

    И кво искаш от Румяна, те всичките румени са такива- за пари и власт ще напишат, че и майка им е крадла!🤣🤣🤣

    22:13 16.04.2026

  • 20 Дръндю ефенди

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кандидат депутат от ДПС":

    Докато четвъртата е в парламента, България няма да се оправи.

    22:18 16.04.2026

  • 21 Върховен

    1 0 Отговор
    Кои са тия и за кого купуват гласове? Кажете, за да не гласуваме за тия престъпници?

    22:25 16.04.2026