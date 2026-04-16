Пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат. Това съобщи на страницата си във фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
"При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби", пояснява Кандев. По информация на NOVA хванатият кандидат-депутат е от село Родина в община Златарица.
В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена.
Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда.
Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР.
16 Април, 2026 21:34 1 387 21
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #16
21:40 16.04.2026
2 Интересно
21:41 16.04.2026
3 Тиквата +Шиши =💩
Коментиран от #9, #10
21:42 16.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
21:43 16.04.2026
6 Сатана Z
Човека е колектор и ги минава по списък. Ама как само небрежно звучи: подлакътник....
Коментиран от #12
21:43 16.04.2026
7 Факт
Да ви имам и кривата демокрация!
Едно време, тоя щеше вече да троши втори самосвал с камъни в Белене.
21:44 16.04.2026
8 ван мaaмy
21:44 16.04.2026
9 Интересно
До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =💩":И от коя партия е, не казват.
21:45 16.04.2026
10 Елементарно шерлок
До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =💩":Вж.който спечели т.нар.избори
21:45 16.04.2026
11 Не съм кандидат депутат
21:48 16.04.2026
12 брокер
До коментар #6 от "Сатана Z":Там си държа документите, парите, монетите за автомивка. Ако не бях женен щях да държа и презервативи.
21:50 16.04.2026
13 ха, ха, ха...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е нали точно затова им правят дарения, а не за да си ги трупат на влог? Иначе за какво Радев ще е получил над половин милион евро дарения, което е двойно повече от вторите по количество от ДПС на Пеевски.
21:50 16.04.2026
14 Там
21:53 16.04.2026
15 Анонимен
21:57 16.04.2026
16 Сигурно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...им завиждаш ,че не са ,като тебе да се трепят денонощно 24/7 за по няколко цента на коментар ,при това и да си винаги....П Ъ Р В И....
21:58 16.04.2026
17 Банкянския ОРБАН
21:59 16.04.2026
18 Кандидат депутат от ДПС
Коментиран от #19, #20
22:06 16.04.2026
19 Сите червенобузи отроци са таквиз
До коментар #18 от "Кандидат депутат от ДПС":И кво искаш от Румяна, те всичките румени са такива- за пари и власт ще напишат, че и майка им е крадла!🤣🤣🤣
22:13 16.04.2026
20 Дръндю ефенди
До коментар #18 от "Кандидат депутат от ДПС":Докато четвъртата е в парламента, България няма да се оправи.
22:18 16.04.2026
21 Върховен
22:25 16.04.2026