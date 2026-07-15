Агенция „Митници“ задържа стоки за близо 5 млн. евро

Над 1,7 милиона фалшифицирани и недекларирани стоки на приблизителна стойност 17,4 милиона евро са задържани по време на международна операция „Пирати 4“, насочена срещу престъпните мрежи, които стоят зад фалшифицираните стоки, митническите измами и незаконната трансгранична търговия.

Операцията се проведе от 15 до 26 юни 2026 г. на сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, пристанища, летища и логистични центрове в Европа. Действията бяха ръководени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Frontex, а Агенция „Митници“ беше ко-лидер заедно с Европол.

В рамките на операцията „Пирати 4“ българските митнически служители са задържали 186 858 стоки, заради нарушаване на права на интелектуалната собственост. Открити са и 3 310 960 къса (165 548 кутии) недекларирани цигари, 4000 кг фреон и 163 кг парфюмни есенции. Конфискувани са 5,170 кг злато, 77 880 евро, 4 000 британски паунда и 5400 щатски долара. Обща стойност на задържаните стоки възлиза на близо 5 млн. евро, което е близо една трета от стойността на всички стоки, задържани по време на операцията.

При операцията в цяла Европа са задържани фалшифицирани дрехи, обувки, козметика и фармацевтични продукти.

Установени са и големи количества недекларирани и незаконни стоки, включително горива, цигари, злато и пари в брой. Службите са открили и откраднати превозни средства, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и екзотични диви животни и културни артефакти.

Според обобщените данни при операцията „Пирати 4“ са иззети около 1,73 милиона изделия на стойност над 17,4 милиона евро, от които:



• Над 1,35 милиона фалшифицирани продукти на стойност 12,2 милиона евро

• Недекларирани и незаконни стоки на стойност над 5,2 милиона евро

„Търговията с фалшифицирани стоки не е престъпление без жертви. Тя финансира организирани престъпни мрежи, подкопава законните предприятия, заблуждава потребителите и може да създаде сериозни рискове за здравето и безопасността. Операция „Пирати 4“ показва как европейското оперативно сътрудничество по външните граници спомага за разбиването на тези престъпни мрежи, преди опасни продукти да достигнат до пазара на ЕС“, заяви Ларс Гердес, заместник изпълнителен директор на Frontex по операциите..

„Пирати 4“ се проведе в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT) — чрез която държавите и агенциите от ЕС съвместно се борят с тежката и организираната престъпност.