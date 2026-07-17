Трета седмица издирват 11-годишната Наталия

Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново.
Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си, придружавана от бившия партньор на майка ѝ Асен Симеонов. До този момент усилията на полицията и доброволците не дават резултат.
По данни на полицията 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се скрие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото.
Експертите твърдят, че мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4
08:22 17.07.2026
2 здухан палицай
08:27 17.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
До коментар #1 от "Гост":Полицията вече каза, че тоя пацан им е скрил фуражката. Винаги бил един ход по-напред от тях, обикалял изоставени къщи и се информирал по радио и телевизор, явно си носи и акумулатор по време на забегванията.
Коментиран от #6
08:29 17.07.2026
5 Механик
Какви са тия оправдания бе? Ами МОМИЧЕТО с него и то ли ги умее тия работи?
п.п.
То е ясно че тоя рамбо не ви е по силите. Хитър е кривогледия ром, а и е завършил за морски тщлен във форт Бракс. По-добре се концентрирайте на черната пантера. Може па нея да фанете...
....за шнура.
08:32 17.07.2026
6 Гост
До коментар #4 от "честен ционист":Не просто, приятели полицаи му казват :), не го мисли за толкова умен, тук самата полиция е проблема.
08:34 17.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.