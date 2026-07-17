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Трета седмица издирват 11-годишната Наталия

Трета седмица издирват 11-годишната Наталия

17 Юли, 2026 08:20 418 7

  • наталия асенова-
  • издирване-
  • константиново

Момичето е в неизвестност от 30 юни

Трета седмица издирват 11-годишната Наталия - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново.

Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си, придружавана от бившия партньор на майка ѝ Асен Симеонов. До този момент усилията на полицията и доброволците не дават резултат.

По данни на полицията 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се скрие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото.

Експертите твърдят, че мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 1 Отговор
    Полицията казва, че ако не им вдигнете заплатите няма какво много да направят...

    Коментиран от #4

    08:22 17.07.2026

  • 2 здухан палицай

    8 2 Отговор
    заети сме още пазим петрохана

    08:27 17.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Полицията вече каза, че тоя пацан им е скрил фуражката. Винаги бил един ход по-напред от тях, обикалял изоставени къщи и се информирал по радио и телевизор, явно си носи и акумулатор по време на забегванията.

    Коментиран от #6

    08:29 17.07.2026

  • 5 Механик

    6 1 Отговор
    "Експертите твърдят, че мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени"
    Какви са тия оправдания бе? Ами МОМИЧЕТО с него и то ли ги умее тия работи?
    п.п.
    То е ясно че тоя рамбо не ви е по силите. Хитър е кривогледия ром, а и е завършил за морски тщлен във форт Бракс. По-добре се концентрирайте на черната пантера. Може па нея да фанете...
    ....за шнура.

    08:32 17.07.2026

  • 6 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Не просто, приятели полицаи му казват :), не го мисли за толкова умен, тук самата полиция е проблема.

    08:34 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.