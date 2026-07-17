Трета седмица издирват 11-годишната Наталия

Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново.

Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си, придружавана от бившия партньор на майка ѝ Асен Симеонов. До този момент усилията на полицията и доброволците не дават резултат.

По данни на полицията 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се скрие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото.

Експертите твърдят, че мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим.