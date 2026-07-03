Двама мъже бяха задържани при специализирана операция на ГДБОП в Ловешко срещу незаконен трафик на културни ценности, съобщават от Нова телевизия. Иззети са изключително редки антични монети и каменна статуетка на над 5000 години, чиято стойност надхвърля 100 000 евро.
В хода на разследването са събрани доказателства за дейността на група, занимаваща се с търсене, съхранение и трафик на движими културни ценности.
Двамата мъже са задържани при опит за осъществяване на сделка. При лични обиски у единия са открити пет изключително редки златни антични монети и три сребърни тетрадрахми с висока археологическа и парична стойност, а у другия - 5100 евро.
От жилищата им са иззети общо 112 предмета с предполагаем статут на културни ценности, четири металотърсача. Там е намерена и ценната каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава с вероятно африкански произход.
По данни на разследващите стойността на иззетите златни антични монети надхвърля 20 000 евро. Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжната прокуратура - Ловеч.
ГДБОП разкри канал за трафик на антики, иззети са находки за над 120 000 евро
3 Юли, 2026 20:25 1 011 10
При операцията са задържани двама мъже
Двама мъже бяха задържани при специализирана операция на ГДБОП в Ловешко срещу незаконен трафик на културни ценности, съобщават от Нова телевизия. Иззети са изключително редки антични монети и каменна статуетка на над 5000 години, чиято стойност надхвърля 100 000 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Батеееееееее
20:27 03.07.2026
2 a при радеви ще чуем ли че
иначе хората не спат
щом чекмеджарите лапат
20:30 03.07.2026
3 като ги пуснат
заровени чекмеджета от възхода на император Тикварий
20:32 03.07.2026
4 Колко ли
Коментиран от #8
20:33 03.07.2026
5 къде са ритоните
20:37 03.07.2026
6 Шумен
20:46 03.07.2026
7 !!!?
20:54 03.07.2026
8 Траки няма,
До коментар #4 от "Колко ли":прабългари също. На Балканите са живели единствено българи, наричани от едни данайски етиопски номади - пелаСГи, пелаРГи, пелаГРи, с пропусната гласна от пелаГаРи (белагари). Няма други на Балканите и в Европа с подобно име като: пулгари (булгари, вулгари), пелгари (белгари, белгарум), палгари (балгари), полгари (болгари, волгари), палкари (балкари, блакари), палхари (балхари). То е ясно кои са тези гръцки пеласги, пеларги, пелагри, пелагари.
Според други изследователи, като например администратора на българската група във Family Tree DNA, най-значителните части от българското население са с пеласгийски (претракийски) произход и хаплогрупа I (европейски произход).
21:02 03.07.2026
9 Опа
21:08 03.07.2026
10 Странно
21:36 03.07.2026