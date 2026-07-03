Новини
Крими »
ГДБОП разкри канал за трафик на антики, иззети са находки за над 120 000 евро

ГДБОП разкри канал за трафик на антики, иззети са находки за над 120 000 евро

3 Юли, 2026 20:25 1 011 10

  • гдбоп-
  • канал-
  • трафик на антики

При операцията са задържани двама мъже

ГДБОП разкри канал за трафик на антики, иззети са находки за над 120 000 евро - 1
Снимка: ГДБОП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже бяха задържани при специализирана операция на ГДБОП в Ловешко срещу незаконен трафик на културни ценности, съобщават от Нова телевизия. Иззети са изключително редки антични монети и каменна статуетка на над 5000 години, чиято стойност надхвърля 100 000 евро.
В хода на разследването са събрани доказателства за дейността на група, занимаваща се с търсене, съхранение и трафик на движими културни ценности.
Двамата мъже са задържани при опит за осъществяване на сделка. При лични обиски у единия са открити пет изключително редки златни антични монети и три сребърни тетрадрахми с висока археологическа и парична стойност, а у другия - 5100 евро.
От жилищата им са иззети общо 112 предмета с предполагаем статут на културни ценности, четири металотърсача. Там е намерена и ценната каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава с вероятно африкански произход.
По данни на разследващите стойността на иззетите златни антични монети надхвърля 20 000 евро. Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжната прокуратура - Ловеч.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Батеееееееее

    5 1 Отговор
    тез "антики" все едно Фараон Михайлов ги е правил 😂😂

    20:27 03.07.2026

  • 2 a при радеви ще чуем ли че

    7 2 Отговор
    ГДБОП разкри канал за трафик на раздути общ поръчки, иззети са находки като пълни чекмеджета

    иначе хората не спат
    щом чекмеджарите лапат

    20:30 03.07.2026

  • 3 като ги пуснат

    12 4 Отговор
    барем да открият около зайчарника
    заровени чекмеджета от възхода на император Тикварий

    20:32 03.07.2026

  • 4 Колко ли

    5 7 Отговор
    Колко ли още исторически данни, за живота на траки и прабългари, щяхме да знаем, ако местата бяха проучени от археолози и историци. Взимат златото, а керамиката и плочи с надписи ги унищожат. Не съм чул и някои иманяр, да е живял дълго и щастливо, след намерено злато. Това са кървави пари.

    Коментиран от #8

    20:33 03.07.2026

  • 5 къде са ритоните

    11 2 Отговор
    на Божков ???

    20:37 03.07.2026

  • 6 Шумен

    11 1 Отговор
    А кога ще разкрият някой депутат мафиот или те са им под протекцията

    20:46 03.07.2026

  • 7 !!!?

    6 2 Отговор
    Къде е ритона на Черепа...или вече интереса му е в "прогреса" !?

    20:54 03.07.2026

  • 8 Траки няма,

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Колко ли":

    прабългари също. На Балканите са живели единствено българи, наричани от едни данайски етиопски номади - пелаСГи, пелаРГи, пелаГРи, с пропусната гласна от пелаГаРи (белагари). Няма други на Балканите и в Европа с подобно име като: пулгари (булгари, вулгари), пелгари (белгари, белгарум), палгари (балгари), полгари (болгари, волгари), палкари (балкари, блакари), палхари (балхари). То е ясно кои са тези гръцки пеласги, пеларги, пелагри, пелагари.

    Според други изследователи, като например администратора на българската група във Family Tree DNA, най-значителните части от българското население са с пеласгийски (претракийски) произход и хаплогрупа I (европейски произход).

    21:02 03.07.2026

  • 9 Опа

    10 0 Отговор
    Това са кокошкарски акции, като знаем , че от Бг са изнесени исторически ценности и злато за милиони и се знае кой го направил. За кокошка няма прошка за милиони... Прави се димна завеса за да не се виждат по-сериозни престъпления

    21:08 03.07.2026

  • 10 Странно

    3 0 Отговор
    Кой ликвидира Бай Желязко императора,най големия трафикант, и нумизмат ,и кво правят негови неща в колекцията на оня Ганьо черепа

    21:36 03.07.2026