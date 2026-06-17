Иван Демерджиев: Нулева толерантност към каналджийството! 23-ма са задържани ВИДЕО

Нулева толерантност към каналджийството. Опазването на границите е въпрос на национална сигурност.

23-ма са задържани след акция на Главна дирекция “Гранична полиция”, ГДБОП, ДАНС и Софийска градска прокуратура, обяви в социалните медии вътрешният министър Иван Демерджиев.

Това е сериозен удар срещу каналджийството.

Задачата на правоохранителните органи е тази - да разбиват цели организирани престъпни групи, а не само най-ниските нива изпълнители.

При акция в София, Стара Загора, Перник и Айтос е неутрализирана престъпна група за трафик на мигранти, действала на територията на страната от август 2025 г., съобщи на брифинг заместник градският прокурор Десислава Петрова. В него участие взеха още главен комисар Антон Златанов - директор на ГД "Гранична полиция", старши комисар Дарин Костов - заместник-директор на ГДБОП и Александър Еленков - директор на дирекция „Миграционни процеси“ към ДАНС.

Операцията е проведена на 16 юни сутринта, до нея се стига след образувано ноември 2025 г. досъдебно производство от прокуратурата по информация от Държавна агенция „Национална сигурност“. Осем души са с повдигнати обвинения, включително ръководителят на групата. От тях четирима са сирийски граждани с хуманитарен статут, включително лидерът. Останалите са български граждани.

Прокуратурата в утрешния ден ще внесе искания в съда за постоянния арест на обвиняемите.

Антон Златанов посочи, че групата е една от най-мащабните разкривани последните години. Претърсвания и изземвания са извършени на десетки адреси, задържани са били 23 души, част от тях са свидетели. На единия адрес са открити 104 златни кюлчета с различна тежест като стойността им е шестцифрена сума, посочи БТА.

По думите на Златанов групата е била ясно структурирана и всеки е имал ясна роля – комуникация с каналджии от съседни държави, набиране на шофьори и превозни средства, и друг вид логистика. За разлика от други групи, които се опитват да превозят по най-бързия начин мигрантите тази ги е докарвала до различни адреси, в които те са пребивавали няколко дни, докато трафикантите не решат, че е подходящо да ги превозят. За услугата им е било заплащано между 5 и 10 000 евро на човек.

Директорът на „Гранична полиция“ отбеляза, че се наблюдава постоянен регрес на нелегалната миграция, като от началото на годината са задържани 944 души, докато за същия период през 2023 г. броят им е 3700. Не допуснатите да влязат в страната за последните шест месеца са 3600 души, докато през 2023 г. броят им е около 56 хиляди.

Дарин Костов от ГДБОП посочи, че групата е засичана и преди време, като характерно за нея в годините назад е, че е използвала и силови методи – мигранти са държани против волята им в околностите на София, като са карали роднините си да заплащат още и още пари.

Част от членовете на групата са били осъждани в годините назад и са изтърпели ефективни наказания, но пак са започнали своята престъпна дейност.

Представителят на ДАНС отбеляза, че институциите от няколко години работят много добре съвместно и резултатът е намаляване на мигрантския натиск и неутрализиране на незаконна дейност.