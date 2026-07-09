Тяло на човек е открито в центъра на София

Тяло на човек е открито на ул. „Алабин“ срещу служебния вход на Съдебната палата в центъра на София, писа telegraph.bg.

Районът е отцепен от полицейски екипи, които обезпечават безопасното преминаване на гражданите. Очаква се на място да пристигнат екипи на криминалистична лаборатория към Столичната дирекция на вътрешните работи, които да извършат оглед.

Според разкази на очевидци жена ( все още полицията не потвърждава) внезапно се е строполила на земята, като при падането е изпуснала покупките си.

Към момента няма официална информация за причината за смъртта и не са оповестени данни за обстоятелствата, довели до фаталния инцидент.

След приключване на огледа се очаква компетентните органи да предоставят повече информация по случая.