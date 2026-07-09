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Тяло на човек е открито в центъра на София

Тяло на човек е открито в центъра на София

9 Юли, 2026 14:11 1 015 11

  • жена-
  • починала-
  • софия-
  • съдебна палата

Към момента няма официална информация за причината за смъртта

Тяло на човек е открито в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тяло на човек е открито на ул. „Алабин“ срещу служебния вход на Съдебната палата в центъра на София, писа telegraph.bg.

Районът е отцепен от полицейски екипи, които обезпечават безопасното преминаване на гражданите. Очаква се на място да пристигнат екипи на криминалистична лаборатория към Столичната дирекция на вътрешните работи, които да извършат оглед.

Според разкази на очевидци жена ( все още полицията не потвърждава) внезапно се е строполила на земята, като при падането е изпуснала покупките си.

Към момента няма официална информация за причината за смъртта и не са оповестени данни за обстоятелствата, довели до фаталния инцидент.

След приключване на огледа се очаква компетентните органи да предоставят повече информация по случая.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 4 Отговор
    Тялото казало ли е за кого ще гласува на предстоящите президентски избори?🦧🤣🦧

    14:16 09.07.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    8 3 Отговор
    то там е пълно с тела и толовища мякащи на някъв животински език

    14:19 09.07.2026

  • 3 Сатана Z

    4 2 Отговор
    В заглавието пише ,че е човек?

    14:22 09.07.2026

  • 4 Въх

    4 3 Отговор
    Дали не е Бойко? или Дилян?

    14:25 09.07.2026

  • 5 Синдромът внезапно строполяване

    4 0 Отговор
    и смърт. Познат ли ви е?

    14:28 09.07.2026

  • 6 Механик

    7 2 Отговор
    ТЯЛОТО е открито, а духът къде е?
    п.п.
    Пак непознаване на българският език. Тялото се употребява когато става дума за "хардуера" на ЖИВ човек. Когато "тялото " е умряло се нарича ТРУП.
    СЛушайте бангаранга и да не ви пука за българския! Английски не знаете, от руския ви е гнус, а китайския е много труден!
    Бангаранга форевър, мадафакас!

    Коментиран от #7, #10

    14:30 09.07.2026

  • 7 май бутало

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    не та продухвало скоро

    14:34 09.07.2026

  • 8 Гешев

    0 1 Отговор
    Бог да прости Сарафов.

    14:38 09.07.2026

  • 9 Б.Б.

    0 1 Отговор
    Да не е Пепи Еврото бе..

    14:45 09.07.2026

  • 10 Ти пък!

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    За много сложни неща им говориш! Нема никакъв шанс да те разберат! Те и родителите им такива... надежда всяка оставете. Бъдещите избиратели на ППерастите и ДБ :)

    14:48 09.07.2026

  • 11 Дано има документи за самоличност

    0 0 Отговор
    Сигурно е получила сърдечен удар, женицата. Бог да я прости.

    15:01 09.07.2026