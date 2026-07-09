Тяло на човек е открито в центъра на София

Тяло на човек е открито на ул. „Алабин“ срещу служебния вход на Съдебната палата в центъра на София, писа telegraph.bg.
Районът е отцепен от полицейски екипи, които обезпечават безопасното преминаване на гражданите. Очаква се на място да пристигнат екипи на криминалистична лаборатория към Столичната дирекция на вътрешните работи, които да извършат оглед.
Според разкази на очевидци жена ( все още полицията не потвърждава) внезапно се е строполила на земята, като при падането е изпуснала покупките си.
Към момента няма официална информация за причината за смъртта и не са оповестени данни за обстоятелствата, довели до фаталния инцидент.
След приключване на огледа се очаква компетентните органи да предоставят повече информация по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
14:16 09.07.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
14:19 09.07.2026
3 Сатана Z
14:22 09.07.2026
4 Въх
14:25 09.07.2026
5 Синдромът внезапно строполяване
14:28 09.07.2026
6 Механик
п.п.
Пак непознаване на българският език. Тялото се употребява когато става дума за "хардуера" на ЖИВ човек. Когато "тялото " е умряло се нарича ТРУП.
СЛушайте бангаранга и да не ви пука за българския! Английски не знаете, от руския ви е гнус, а китайския е много труден!
Бангаранга форевър, мадафакас!
Коментиран от #7, #10
14:30 09.07.2026
7 май бутало
До коментар #6 от "Механик":не та продухвало скоро
14:34 09.07.2026
8 Гешев
14:38 09.07.2026
9 Б.Б.
14:45 09.07.2026
10 Ти пък!
До коментар #6 от "Механик":За много сложни неща им говориш! Нема никакъв шанс да те разберат! Те и родителите им такива... надежда всяка оставете. Бъдещите избиратели на ППерастите и ДБ :)
14:48 09.07.2026
11 Дано има документи за самоличност
15:01 09.07.2026