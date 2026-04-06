Задържаха 183 души за престъпления, свързани с вота

"183 са задържани за престъпления, свързани с изборите", обявиха от Координационния съвет за подготовка на вота. Създаден е и механизъм за контрол на видеонаблюдението.

МВР докладва и за 1042 сигнала за престъпления срещу изборните права на гражданите. Областните управители вече са започнали да получават изборните книжа и бюлетините, а вътрешното министерство вече осъществява своята дейност по охрана както на помещенията, така и на самите книжа.

От външно министерство вече са обявили списъците с гласуващи, както и адресите на секциите, на които може да се гласува. Предстои да се създаде и интерактивна карта, на която всеки български гражданин, независимо къде, ще може да провери коя е най-близката секция.

За първи път е предвиден контролен механизъм на видеонаблюдението. След подадено заявление ще може да се прави внезапна проверка от РИК, които да следят дали камерите са включени в сградата, в която трябва да работят.

„Министерството на вътрешните работи завърши своята работа по обработка на заявленията и публикува списъци и адреси. Днес ще пусне и карта с адресите. Ще имат по един представител в секция “, обясни съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите Ваня Нушева.

„За първи път е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал навреме и автоматично ще се предоставя информация на РИК”, поясни тя.

По думите на зам.-министъра на вътрешните работи Иван Анчев има ред за ускорено издаване на лични карти.