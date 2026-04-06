Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Задържаха 183 души за престъпления, свързани с вота

6 Април, 2026 14:14 1 048 22

  • престъпления-
  • избори-
  • лични карти-
  • мвр

МВР докладва и за 1042 сигнала за престъпления срещу изборните права на гражданите

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"183 са задържани за престъпления, свързани с изборите", обявиха от Координационния съвет за подготовка на вота. Създаден е и механизъм за контрол на видеонаблюдението.

МВР докладва и за 1042 сигнала за престъпления срещу изборните права на гражданите. Областните управители вече са започнали да получават изборните книжа и бюлетините, а вътрешното министерство вече осъществява своята дейност по охрана както на помещенията, така и на самите книжа.

От външно министерство вече са обявили списъците с гласуващи, както и адресите на секциите, на които може да се гласува. Предстои да се създаде и интерактивна карта, на която всеки български гражданин, независимо къде, ще може да провери коя е най-близката секция.

За първи път е предвиден контролен механизъм на видеонаблюдението. След подадено заявление ще може да се прави внезапна проверка от РИК, които да следят дали камерите са включени в сградата, в която трябва да работят.

„Министерството на вътрешните работи завърши своята работа по обработка на заявленията и публикува списъци и адреси. Днес ще пусне и карта с адресите. Ще имат по един представител в секция “, обясни съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите Ваня Нушева.

„За първи път е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал навреме и автоматично ще се предоставя информация на РИК”, поясни тя.

По думите на зам.-министъра на вътрешните работи Иван Анчев има ред за ускорено издаване на лични карти.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 183 са задържани за престъпления

    5 1 Отговор
    амче още ли не сте ги пуснали хората
    това казвайте

    Коментиран от #21

    14:17 06.04.2026

  • 2 Прокуратурата

    5 3 Отговор
    Накрая ще излезе че половината цигани са плащали на другата половина кои да гласуват за тигъра на Бистрица от ЗБанкя, и кой за Дебелия Шопар.

    14:18 06.04.2026

  • 3 Некой

    4 0 Отговор
    Колко в Шуменско или там не барате?

    14:20 06.04.2026

  • 4 Дориана

    8 7 Отговор
    Мафиотския модел Борисов- Пеевски все по- агресивно се стреми да открадне вота на избирателите за да запазят завладяната от тях държава.Този път няма да им се получи. Народа по площадите в прав текст им каза, че не ги иска в управлението на България.

    Коментиран от #12, #15

    14:24 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Де ще

    6 1 Отговор
    ги слагат толкова народ ?

    14:25 06.04.2026

  • 7 Хмм

    5 4 Отговор
    Браво на МВР!

    14:32 06.04.2026

  • 8 Ура,,Ура

    10 4 Отговор
    Интересно прасето защо мълчи? Не казва дали МВР си върши работата или не. Иначе е много гласовит що се отнася за Радев, сороси, петроханци, скутове, пачки, пудели и какви ли не простотии.

    Коментиран от #10

    14:33 06.04.2026

  • 9 Респект

    7 7 Отговор
    Смачкаха герберо-депесарската престъпна мрежа за фалшифициране на избори !

    Коментиран от #14

    14:33 06.04.2026

  • 10 Има ни пак

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ура,,Ура":

    Ами как няма да мълчи, той е в ступор. Бая гласчета ще загуби от тия мерки на полицията.

    14:36 06.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Джо

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    На 19ти да не останеш изненадана.

    14:39 06.04.2026

  • 13 Оооо

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Внимавайте Какво пишете защото":

    Това което го пишем тук е весела песничка в сравнение с това което го мислим.

    14:40 06.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    26 млрд. заем, още толкова от фонда на борда, а други ще ги харчат

    15:09 06.04.2026

  • 16 Боко

    5 2 Отговор
    И понеже са ппдебилски поръчки ще осъдят “милицията” и познайте кой ще плаща👌

    15:11 06.04.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    И нито дума, че Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и Народното събрание за близо 24 млн. лв.❗
    Ще плащаме естествено - НИЕ❗

    15:14 06.04.2026

  • 18 Човек от народа

    2 1 Отговор
    Много . А и тези не са всичките !

    15:30 06.04.2026

  • 19 замислен

    4 1 Отговор
    Само да не се окаже, че са ударили малки бакалии къде имат списъците на тези дето пазарят "на вересия" или на някой лихвар на дребно дето раздава малки суми на нуждаещи се в махалата.

    15:34 06.04.2026

  • 20 Тома

    7 0 Отговор
    От тези 183 човека само бай Иван циганина е българин

    15:51 06.04.2026

  • 21 Добре

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "183 са задържани за престъпления":

    А, оборотните средства на магазинчетата кога ще ги върнат?

    15:51 06.04.2026

  • 22 Вие !

    1 0 Отговор
    Шегувате ли се Бе ?

    Да не сте им !

    Платили ?

    21:25 06.04.2026