Разбиха лаборатория за синтетични наркотици в село Кашенци

Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Габрово.
Операцията е извършена на 28 август, с участието на служители на ОДМВР – Габрово и Районното управление в Трявна, и е била насочена към противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
В частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. При претърсването са иззети около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията веществото е готов продукт след синтеза на наркотика.
В помещението са открити още лабораторно оборудване, различни видове прекурсори и отпадъчни материали, свързани с производство на синтетични наркотични вещества.
На място са установени трима души – двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към установената престъпна дейност.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член от Наказателния кодекс. Уведомена е Окръжната прокуратура – Габрово, допълват от полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
12:01 30.08.2026
2 Мнение
Коментиран от #7
12:04 30.08.2026
3 665
12:06 30.08.2026
4 каква трагична новина!
12:12 30.08.2026
5 милицай
12:13 30.08.2026
6 Никой
12:17 30.08.2026
7 Няма връзка отсега ти казвам
До коментар #2 от "Мнение":Техните "производители" си имат цели "фaрмацевтични" фaбрики, които произвеждат по-особени антибиoтици. Затворили са си цикъла като купиха и кoрабите на БМФ. Преди две години хванаха един такъв кораб, целия пълен с кoкaин около Ирландия, но повече не чухме за това.
Преди повече от 10 години тези "фармацевтични" фабрики доставяха aмфeтамини за бойците на Ислямска Държава в Сирия, като САЩ и ЦРУ си затваряха очите, което ме кара да си мисля, че те са поръчителите.
ЦРУ си правеше наркoтици в Афганистан и Ю. Америка за финансиране на мpъсните операции.
12:18 30.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 О, Морес
12:27 30.08.2026