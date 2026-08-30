Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Разбиха лаборатория за синтетични наркотици в село Кашенци

Разбиха лаборатория за синтетични наркотици в село Кашенци

30 Август, 2026 11:53 579 9

  • лаборатория-
  • кашенци-
  • трявна-
  • габрово

Предстои да бъде изяснена съпричастността им към установената престъпна дейност

Разбиха лаборатория за синтетични наркотици в село Кашенци - 1
Снимка: ОДМВР Габрово
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Габрово.

Операцията е извършена на 28 август, с участието на служители на ОДМВР – Габрово и Районното управление в Трявна, и е била насочена към противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

В частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. При претърсването са иззети около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията веществото е готов продукт след синтеза на наркотика.

В помещението са открити още лабораторно оборудване, различни видове прекурсори и отпадъчни материали, свързани с производство на синтетични наркотични вещества.

На място са установени трима души – двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към установената престъпна дейност.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член от Наказателния кодекс. Уведомена е Окръжната прокуратура – Габрово, допълват от полицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    такия алхимици на място копат трапа и с правата лопата лууууп без адвокат и опяване иначе управия нема по ефективно е от китайския почин

    12:01 30.08.2026

  • 2 Мнение

    3 0 Отговор
    Да проверят собствениците на тая лаборатория за връзки с боко, шишо и ппдб (отровата на България)!!!

    Коментиран от #7

    12:04 30.08.2026

  • 3 665

    2 0 Отговор
    Ромски алхимици !

    12:06 30.08.2026

  • 4 каква трагична новина!

    3 0 Отговор
    Май заради това е била разправията в ОПГ МВР-Габрово оня ден... Отгоре са ги накарали да направят операцията без да изтече информация, и им се е наложило да арестуват спонсорите си. Вече няма да има "бонуси" за шефчетата в милицията. Не стига това, ами ще паднат и приходите в кеш на сума ти собственици на нощни заведия в региона. Мъка!

    12:12 30.08.2026

  • 5 милицай

    4 0 Отговор
    употребяват ли габровските колеги ?

    12:13 30.08.2026

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    Хората са я правили с любов и с труд и с чувство за отговорност - а те я разбили.

    12:17 30.08.2026

  • 7 Няма връзка отсега ти казвам

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Техните "производители" си имат цели "фaрмацевтични" фaбрики, които произвеждат по-особени антибиoтици. Затворили са си цикъла като купиха и кoрабите на БМФ. Преди две години хванаха един такъв кораб, целия пълен с кoкaин около Ирландия, но повече не чухме за това.
    Преди повече от 10 години тези "фармацевтични" фабрики доставяха aмфeтамини за бойците на Ислямска Държава в Сирия, като САЩ и ЦРУ си затваряха очите, което ме кара да си мисля, че те са поръчителите.
    ЦРУ си правеше наркoтици в Афганистан и Ю. Америка за финансиране на мpъсните операции.

    12:18 30.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 О, Морес

    0 0 Отговор
    Разстрел !

    12:27 30.08.2026