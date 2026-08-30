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Иззеха близо килограм наркотици при акция в столичния „Младост“

Иззеха близо килограм наркотици при акция в столичния „Младост“

30 Август, 2026 17:11 942 8

  • кв. младост-
  • наркотици-
  • акция

Работата по случая продължава

Иззеха близо килограм наркотици при акция в столичния „Младост“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При операция на служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при Трето Районно управление (РУ) към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са открити и иззети 747 грама амфетамин, 44 грама кокаин, 0,32 грама MDMA (екстази) и тревиста маса, съобщиха от МВР.

На 28 август са предприети действия по получена информация за жена, разпространяваща високорискови наркотични вещества в ж.к. „Младост“.

В хода на операцията е установена 37-годишна криминално проявена и осъждана жена. На адрес, ползван от нея, наркотиците са били открити и иззети. В жилището са намерени още две електронни везни и работеща машина за вакуумиране, както и банкова карта.

На адреса са установени и 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Тяхната съпричастност към случая се изяснява.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура 37-годишната жена е задържана за до 72 часа. Работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 милицай

    7 1 Отговор
    абе кво стана с габровския колега ? кво показа теста ?

    17:15 30.08.2026

  • 2 Интересно

    4 0 Отговор
    Това го водят природни ресурси.

    17:16 30.08.2026

  • 3 име

    15 1 Отговор
    Как така МВР не откриваше наркотици, докато министри бяха рашо дамажджаната и калин стоянов, скрита лимонка на шишо, но и двамата предложени от ПроститеПарчета!

    Значи можело да ги накарат да работят, вместо да опъват чадъри!

    17:17 30.08.2026

  • 4 Гост

    5 5 Отговор
    Начи близо кило, пред медийте, викат. Дорде стигне НПОто стана 0,5 кг. После след лабораторния анализ илива около 100, аре 150 грама, и накрая министъра декларира кат чавдарче на брифинга че фанали наркоканал със 73 грама! Чудно!

    Коментиран от #5

    17:21 30.08.2026

  • 5 вместо да хващаш банана

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Що не станеш и ти един министър и да хващаш наркотици в килограми?!

    17:24 30.08.2026

  • 6 Стадо

    3 2 Отговор
    Исландия няма да възобнови преговорите за присъединяването си към Европейския съюз, тъй като вотът „не“ надделя и по този начин гражданите на страната решиха да продължат своя независим национален път.
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    18:06 30.08.2026

  • 7 Анонимен

    0 2 Отговор
    Браво на Дерменджиев!! Постепенно затваря всички кранчета на шайката шарлатани.
    Браво и на Радев , който вече им затвори обществените поръчки!
    До Нова година мутрите и педофилите ще бъдат като риби на сухо !

    18:11 30.08.2026

  • 8 Никой

    3 0 Отговор
    МВР е толкова пробита , че един Стоян Колев си джитка в Бургас с гривна на крака .После бил духнал в чужбина. През кое КПП ? Чакайте да се борят с престъпността. Само в Тик Ток .

    18:23 30.08.2026