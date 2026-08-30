Иззеха близо килограм наркотици при акция в столичния „Младост“

При операция на служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при Трето Районно управление (РУ) към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са открити и иззети 747 грама амфетамин, 44 грама кокаин, 0,32 грама MDMA (екстази) и тревиста маса, съобщиха от МВР.
На 28 август са предприети действия по получена информация за жена, разпространяваща високорискови наркотични вещества в ж.к. „Младост“.
В хода на операцията е установена 37-годишна криминално проявена и осъждана жена. На адрес, ползван от нея, наркотиците са били открити и иззети. В жилището са намерени още две електронни везни и работеща машина за вакуумиране, както и банкова карта.
На адреса са установени и 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Тяхната съпричастност към случая се изяснява.
След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура 37-годишната жена е задържана за до 72 часа. Работата по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 милицай
17:15 30.08.2026
2 Интересно
17:16 30.08.2026
3 име
Значи можело да ги накарат да работят, вместо да опъват чадъри!
17:17 30.08.2026
4 Гост
Коментиран от #5
17:21 30.08.2026
5 вместо да хващаш банана
До коментар #4 от "Гост":Що не станеш и ти един министър и да хващаш наркотици в килограми?!
17:24 30.08.2026
6 Стадо
Окончателните резултати показаха, че 105 399 избиратели (47,2%) са гласували с „За“, докато 118 040 (52,8%) са гласували с „Не“
18:06 30.08.2026
7 Анонимен
Браво и на Радев , който вече им затвори обществените поръчки!
До Нова година мутрите и педофилите ще бъдат като риби на сухо !
18:11 30.08.2026
8 Никой
18:23 30.08.2026