Акция в Брусарци, разследват кмета

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци, съобщи Нова ТВ. В акцията участват служители на Областната дирекция на МВР в Монтана и Районното управление в Лом.
Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на Окръжната прокуратура. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на община Брусарци Наташа Михайлова.
Очаква се Михайлова да бъде задържана. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
12:32 09.09.2026
2 КМЕТА Е НА ГЕРБ
12:33 09.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:34 09.09.2026
4 Без име
12:38 09.09.2026