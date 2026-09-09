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Акция в Брусарци, разследват кмета

Акция в Брусарци, разследват кмета

9 Септември, 2026 12:28 581 4

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  • брусарци-
  • наташа михайлова

Очаква се Наташа Михайлова да бъде задържана

Акция в Брусарци, разследват кмета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци, съобщи Нова ТВ. В акцията участват служители на Областната дирекция на МВР в Монтана и Районното управление в Лом.

Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на Окръжната прокуратура. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на община Брусарци Наташа Михайлова.

Очаква се Михайлова да бъде задържана. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.


България
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  • 1 Някой

    4 0 Отговор
    А оня Митето Аврамов... кога ще го приберат?! В щата Монтана турци няма, а ДПС печелят доста гласове, ще е то?!

    12:32 09.09.2026

  • 2 КМЕТА Е НА ГЕРБ

    3 0 Отговор
    ОСВЕН ДА УСВОЯВАТ (КРАДАТ) НЯМАТ ДРУГИ КАЧЕСТВА

    12:33 09.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    за ШИШИта , тикви нещо? ....кокошкарски истории спрямо тях/ сложете удобен кмет!!добре че не гласувам , да не се псувам после

    12:34 09.09.2026

  • 4 Без име

    1 0 Отговор
    Ооо,то отдавна трябваше да стане.Бившият и любовник изнесе доста информация.

    12:38 09.09.2026