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Разбиха депо за наркотици в София, използвано за снабдяване на куриери

Разбиха депо за наркотици в София, използвано за снабдяване на куриери

9 Септември, 2026 17:05 997 7

  • депо-
  • наркотици-
  • куриери

По случая е задържан 32-годишен мъж от София, който досега не е бил криминално проявен

Разбиха депо за наркотици в София, използвано за снабдяване на куриери - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в София разби депо за наркотици. То е било използвано за снабдяване на куриери, чрез които дрогата е разпространявана, обяви началникът на отдел "Криминална полиция" комисар Ангел Папалезов.

По случая е задържан 32-годишен мъж от София, който досега не е бил криминално проявен.

Привличането на хора без криминални регистрации се превръща във все по-често използван подход при подобни схеми, отбелязаха от МВР.

Полицията е стигнала до склада след информация за място, в което големи количества наркотични вещества са били разфасовани на по-малки дози разпространявани в т.нар. "дроп локации". След няколкодневно наблюдение разследващите установили мъжа, който според тях отговарял за депото.

Какви и колко наркотици са открити и как е работела схемата за наркоразпространение обясни комисар Ангел Папалезов:

"Схемата е – след плащане с криптовалути, след (комуникация в) затворена telegram група, се доставят на "дроп локации" в София, които клиентите след това получават на телефоните си. И по този начин ги взимат без лична среща с дилъра. Количествата са около 3 кг марихуана, 9 кг метамфетамин, 2,5 кг екстази на хапчета, около половин килограм кокаин и половин килограм хашиш".

Разследването продължава, като полицията установява и други хора, посещавали адреса.


България
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