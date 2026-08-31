Арестуваха „Пуйката“ и „Хастара“ с крадена кола

„Пуйката“ и „Хастара“ са задържани с откраднат скъп автомобил, съобщи bTV.

Двамата са известни на полицията и са част от криминалния контингент, свързан с кражби на автомобили. По информация на bTV те са били заловени, след като на 29 август е бил откраднат автомобил в София.

Ето какво е официалното съобщение от МВР:

Софийска районна прокуратура обвини и задържа двама мъже, противозаконно отнели чужд автомобил Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 42 и на 48 години, противозаконно отнели чужд автомобил.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29.08.2026 г. около 02,00 часа , обвиняемите А.К. и В.К. отнели противозаконно паркиран в ж.к. „Студентски град“ в гр. София лек автомобил марка „БМВ“. След деянието е настъпила повреда на автомобила и е оставен без надзор. По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал.2, т.1, пр. 1 и пр.2, вр.ал.1, вр.чл. 20, ал.2 , вр.ал.1 от НК, за която се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години. А.К. и В.К. са осъждани.

Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.