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Арестуваха „Пуйката“ и „Хастара“ с крадена кола

Арестуваха „Пуйката“ и „Хастара“ с крадена кола

31 Август, 2026 13:37 1 264 14

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  • пуйката-
  • хастара-
  • откраднат-
  • автомобил

Двамата са известни на полицията и са част от криминалния контингент, свързан с кражби на автомобили

Арестуваха „Пуйката“ и „Хастара“ с крадена кола - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Пуйката“ и „Хастара“ са задържани с откраднат скъп автомобил, съобщи bTV.

Двамата са известни на полицията и са част от криминалния контингент, свързан с кражби на автомобили. По информация на bTV те са били заловени, след като на 29 август е бил откраднат автомобил в София.

Ето какво е официалното съобщение от МВР:

Софийска районна прокуратура обвини и задържа двама мъже, противозаконно отнели чужд автомобил Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 42 и на 48 години, противозаконно отнели чужд автомобил.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29.08.2026 г. около 02,00 часа , обвиняемите А.К. и В.К. отнели противозаконно паркиран в ж.к. „Студентски град“ в гр. София лек автомобил марка „БМВ“. След деянието е настъпила повреда на автомобила и е оставен без надзор. По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал.2, т.1, пр. 1 и пр.2, вр.ал.1, вр.чл. 20, ал.2 , вр.ал.1 от НК, за която се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години. А.К. и В.К. са осъждани.

Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Роштилд собственикът на Израел

    19 2 Отговор
    Доволни ли сте от нашата нпо-"демокрация"?

    13:38 31.08.2026

  • 2 Направете си парад

    21 2 Отговор
    Да живеят Епщайн, Тръмп, Пуйката и Бойко Борисов Тиквата.

    13:39 31.08.2026

  • 3 При мунчо е ад

    13 14 Отговор
    Геноцид и тежка престъпност

    Коментиран от #4, #7

    13:40 31.08.2026

  • 4 ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ

    15 18 Отговор

    До коментар #3 от "При мунчо е ад":

    Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.

    Коментиран от #9

    13:40 31.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния софиянец

    5 3 Отговор
    Стига бе! Хастарчето ми дължеше пари! Тези дни щеше да ми ги носи.

    13:44 31.08.2026

  • 7 Точен сте

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "При мунчо е ад":

    От 19 април до днес 4 месеца и 13 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    13:44 31.08.2026

  • 8 Сила

    18 1 Отговор
    ПАК ЛИ ....ДОКОГА БЕ !!!
    даже на тях им писна вече ...нали след няколко дни пак са на улицата , оставете момчетата да си работят , няма смисъл само да го стресирате и тях и себе си !!!
    БГ съда , най справедливия съд в Света !!!

    13:44 31.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Дан

    9 0 Отговор
    И какво, откраднали бмв-то и то се счупило, това е класика хаха.

    14:05 31.08.2026

  • 11 Закривай

    5 0 Отговор
    Едни отрепки не могат да вкарат в затвора, какво остава за големите айдуци.

    14:10 31.08.2026

  • 12 Луи Дьо Финес

    4 0 Отговор
    Няма никакъв смисъл от това задържане, оставете ги на мира да си безчинстват, тъй като на всички ни е ясно, че тези с досиета километри, няма да лежат в затвора.

    14:11 31.08.2026

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    ЗНАЕЛИ ГИ ОТ ГОДИНИ? САМО ПРЯКОРИТЕ ЛИ ГОВОРЯТ? А ИМЕНАТА ИМ, КОИ СА?

    14:13 31.08.2026

  • 14 ОПГ Герб

    0 0 Отговор
    Тези са от нашите!

    14:20 31.08.2026