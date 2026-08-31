Арестуваха „Пуйката“ и „Хастара“ с крадена кола

„Пуйката“ и „Хастара“ са задържани с откраднат скъп автомобил, съобщи bTV.
Двамата са известни на полицията и са част от криминалния контингент, свързан с кражби на автомобили. По информация на bTV те са били заловени, след като на 29 август е бил откраднат автомобил в София.
Ето какво е официалното съобщение от МВР:
Софийска районна прокуратура обвини и задържа двама мъже, противозаконно отнели чужд автомобил Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 42 и на 48 години, противозаконно отнели чужд автомобил.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 29.08.2026 г. около 02,00 часа , обвиняемите А.К. и В.К. отнели противозаконно паркиран в ж.к. „Студентски град“ в гр. София лек автомобил марка „БМВ“. След деянието е настъпила повреда на автомобила и е оставен без надзор. По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал.2, т.1, пр. 1 и пр.2, вр.ал.1, вр.чл. 20, ал.2 , вр.ал.1 от НК, за която се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години. А.К. и В.К. са осъждани.
Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роштилд собственикът на Израел
13:38 31.08.2026
2 Направете си парад
13:39 31.08.2026
3 При мунчо е ад
Коментиран от #4, #7
13:40 31.08.2026
4 ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ
До коментар #3 от "При мунчо е ад":Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.
Коментиран от #9
13:40 31.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния софиянец
13:44 31.08.2026
7 Точен сте
До коментар #3 от "При мунчо е ад":От 19 април до днес 4 месеца и 13 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
13:44 31.08.2026
8 Сила
даже на тях им писна вече ...нали след няколко дни пак са на улицата , оставете момчетата да си работят , няма смисъл само да го стресирате и тях и себе си !!!
БГ съда , най справедливия съд в Света !!!
13:44 31.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бай Дан
14:05 31.08.2026
11 Закривай
14:10 31.08.2026
12 Луи Дьо Финес
14:11 31.08.2026
13 Цвете
14:13 31.08.2026
14 ОПГ Герб
14:20 31.08.2026