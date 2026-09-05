Съдът пусна 17-годишния с 10 кг марихуана

Софийският градски съд (СГС) определи по-лека мярка за неотклонение „надзор от инспектор от Детска педагогическа стая“ за 17-годишния младеж, който беше арестуван с близо 10 килограма марихуана в столицата. Магистратите решиха да го освободят от ареста след заседание по-рано днес.
Според мотивите на съда в София, липсват категорични доказателства, че непълнолетният е пряко свързан с откритата дрога или че автомобилът, в който са намерени наркотиците, е негова собственост. Магистратите посочиха още, че част от ключовите веществени доказателства са били събрани в нарушение на процесуалния ред, тъй като при първоначалните действия и задържането на непълнолетното лице не е присъствал негов родител или законен представител.
Припомняме, че акцията на Шесто РУ-СДВР се проведе в района на ж.к. „Овча купел“ 2, където в багажника на лек автомобил бяха открити точно 10 вакуумирани пакета с общо 9970,24 грама коноп. По данни на разследващите, схемата за разпространение е избягвала пряк контакт с купувачите – на клиентите е изпращана информация за локацията на колата и мястото, където е скрит ключът. Софийската градска прокуратура първоначално настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“, но съдът отхвърли искането. Днешното решение не е окончателно и може да бъде протестирано пред Апелативния съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 почерпил е яко
20:02 05.09.2026
2 Значи съда защитава и подпомага
20:06 05.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Иван Грозни
20:10 05.09.2026
5 Иванов
Коментиран от #8
20:13 05.09.2026
6 Банцко
20:15 05.09.2026
7 р.р.
20:31 05.09.2026
8 кюлютите
До коментар #5 от "Иванов":на маати
20:32 05.09.2026
9 Да, да
20:35 05.09.2026
10 истина ти казвам
20:39 05.09.2026
11 Полицията ги хваща с наркотиците но
20:40 05.09.2026
12 Ммм
21:10 05.09.2026
13 Ами
21:16 05.09.2026