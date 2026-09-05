Съдът пусна 17-годишния с 10 кг марихуана

Софийският градски съд (СГС) определи по-лека мярка за неотклонение „надзор от инспектор от Детска педагогическа стая“ за 17-годишния младеж, който беше арестуван с близо 10 килограма марихуана в столицата. Магистратите решиха да го освободят от ареста след заседание по-рано днес.

Според мотивите на съда в София, липсват категорични доказателства, че непълнолетният е пряко свързан с откритата дрога или че автомобилът, в който са намерени наркотиците, е негова собственост. Магистратите посочиха още, че част от ключовите веществени доказателства са били събрани в нарушение на процесуалния ред, тъй като при първоначалните действия и задържането на непълнолетното лице не е присъствал негов родител или законен представител.

Припомняме, че акцията на Шесто РУ-СДВР се проведе в района на ж.к. „Овча купел“ 2, където в багажника на лек автомобил бяха открити точно 10 вакуумирани пакета с общо 9970,24 грама коноп. По данни на разследващите, схемата за разпространение е избягвала пряк контакт с купувачите – на клиентите е изпращана информация за локацията на колата и мястото, където е скрит ключът. Софийската градска прокуратура първоначално настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“, но съдът отхвърли искането. Днешното решение не е окончателно и може да бъде протестирано пред Апелативния съд.