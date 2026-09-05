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Съдът пусна 17-годишния с 10 кг марихуана

Съдът пусна 17-годишния с 10 кг марихуана

5 Септември, 2026 19:58, обновена 5 Септември, 2026 20:01 730 13

  • наркотици-
  • съд-
  • мярка

Софийският градски съд освободи непълнолетния младеж, задържан за рекордно количество канабис в столичния квартал „Овча купел“ поради липса на доказателства и процедурни нарушения

Съдът пусна 17-годишния с 10 кг марихуана - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийският градски съд (СГС) определи по-лека мярка за неотклонение „надзор от инспектор от Детска педагогическа стая“ за 17-годишния младеж, който беше арестуван с близо 10 килограма марихуана в столицата. Магистратите решиха да го освободят от ареста след заседание по-рано днес.

Според мотивите на съда в София, липсват категорични доказателства, че непълнолетният е пряко свързан с откритата дрога или че автомобилът, в който са намерени наркотиците, е негова собственост. Магистратите посочиха още, че част от ключовите веществени доказателства са били събрани в нарушение на процесуалния ред, тъй като при първоначалните действия и задържането на непълнолетното лице не е присъствал негов родител или законен представител.

Припомняме, че акцията на Шесто РУ-СДВР се проведе в района на ж.к. „Овча купел“ 2, където в багажника на лек автомобил бяха открити точно 10 вакуумирани пакета с общо 9970,24 грама коноп. По данни на разследващите, схемата за разпространение е избягвала пряк контакт с купувачите – на клиентите е изпращана информация за локацията на колата и мястото, където е скрит ключът. Софийската градска прокуратура първоначално настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“, но съдът отхвърли искането. Днешното решение не е окончателно и може да бъде протестирано пред Апелативния съд.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 почерпил е яко

    12 0 Отговор
    знаем

    20:02 05.09.2026

  • 2 Значи съда защитава и подпомага

    16 0 Отговор
    Търговците на наркотици , потърпевшите да търсят сметка от съда друг вариант няма

    20:06 05.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван Грозни

    8 1 Отговор
    каква липса бе юнаци? Това се носи на гръб, а не в джобове.Е гати прокуратурата! Тия са яко платени.Чистка!

    20:10 05.09.2026

  • 5 Иванов

    5 6 Отговор
    Стоката е била за Зеленски

    Коментиран от #8

    20:13 05.09.2026

  • 6 Банцко

    4 0 Отговор
    И пак Румен Радев е виновен

    20:15 05.09.2026

  • 7 р.р.

    6 1 Отговор
    наше момче!регресисче

    20:31 05.09.2026

  • 8 кюлютите

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Иванов":

    на маати

    20:32 05.09.2026

  • 9 Да, да

    8 1 Отговор
    Да разбирам, че си е тръгнал със стоката?

    20:35 05.09.2026

  • 10 истина ти казвам

    1 1 Отговор
    От лилавите ще да е???!!!!🫤

    20:39 05.09.2026

  • 11 Полицията ги хваща с наркотиците но

    8 2 Отговор
    Съда ги пуска , после защо децата били наркомани или защо шофирали надрусани , е за това защото съда е корумпиран и не защитава гражданите а наркопласьорите

    20:40 05.09.2026

  • 12 Ммм

    3 0 Отговор
    Нужна е легализация и то веднага! Ако това растение може да се нарече наркотик то със сигурност е по-безопасно от алкола.

    21:10 05.09.2026

  • 13 Ами

    0 0 Отговор
    Работело е за правилните хора ,те са го измъкнали

    21:16 05.09.2026