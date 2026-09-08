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Няма да обжалват мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Георги Кузев

Няма да обжалват мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Георги Кузев

8 Септември, 2026 11:51 777 3

  • георги кузев-
  • младежки хълм-
  • убийство-
  • пловдив

Срокът за обжалване е бил пропуснат

Няма да обжалват мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Георги Кузев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив отказа да възстанови срока за обжалване на мярката за неотклонение на един от двамата 17-годишни, обвинени последно за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, съобщи БНТ.

Според магистратите няма основателна причина срокът за обжалване да е бил пропуснат. При привличането на младежа като обвиняем е бил назначен служебен защитник, който го е представлявал и при определянето на мярката „задържане под стража“.

Съдът посочи, че адвокатът на 17-годишния младеж е бил в отпуск, но това не е представлявало пречка да подаде жалба, тъй като през този период е представлявал подзащитника си и по други поводи.

15-годишният единствен до този момент обжалва мярката си пред втора инстанция и остана в ареста. Така и тримата младежи са с най-тежката мярка “задържане под стража”.


България
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  • 1 Пепа

    9 1 Отговор
    Какво обжалване бе, а мъртвия жестоко убит, кой ще обжалва, …..

    12:25 08.09.2026

  • 2 Жалко

    3 1 Отговор
    Жаждата за насилие трябва да изчезне от тези деца.Опасни са и за себе си.Блясъкът в очите им когато ритат беззащитен човек е болест.Дано има повече радост в живота им от тук на сетне.Говоря сериозно.

    12:28 08.09.2026

  • 3 а бе

    6 1 Отговор
    да не повярваш... кви са тез коси, къв е тоз скакалец изобщо, на некъпано зубарче прилича, а то убиец вече станало...ужас

    12:32 08.09.2026