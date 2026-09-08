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Певецът Роби ще става баща за пръв път (СНИМКА)

Певецът Роби ще става баща за пръв път (СНИМКА)

8 Септември, 2026 12:29 464 9

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  • бременна

Изпълнителят и съпругата му очакват първото си дете

Певецът Роби ще става баща за пръв път (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певецът Роби и съпругата му Пламена споделиха най-щастливата новина през уикенда – двойката очаква първото си дете. Щастливият изпълнител обяви за бъдещия си член на семейството със снимка, на която се вижда бременната Пламена и растящото ѝ коремче.

"Време е да ви споделим нашата малка тайна. Очакваме най-голямото щастие. Ще ставаме мама и тати", написаха единствено те към веселите снимки.

Младата двойка сияе с огромни усмивки на "бременните" кадри и вече няма търпение да се срещне с отрочето си. На един от кадрите Роби държи нарисувано сърце със синьо, с което мнозина смятат, че той намеква за момченце.

Дали това ще е така семейството все още не потвърждава, но пък публикацията бе залята от стотици честитки и пожелания за лека бременност на Пламена и здраво и щастливо бебче.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    4 0 Отговор
    и кои е бащата на бебето? че тоя се вижда лява резба и няма семе

    12:31 08.09.2026

  • 2 Аоо!

    5 0 Отговор
    И какво животно ще роди жената?!
    Че този прилича на кръстоска между хамстер, катерица и коза!

    12:36 08.09.2026

  • 3 Шапкаря

    1 0 Отговор
    Всеки мъж може да стане татко, но мама само една жена.

    Коментиран от #7

    12:36 08.09.2026

  • 4 МУЗИКАТА Е ОПИУМ

    0 0 Отговор
    И ТРЯА ДА СЕ ЗАБРАНИ.

    Коментиран от #5

    12:37 08.09.2026

  • 5 тъкмо ША има повече

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "МУЗИКАТА Е ОПИУМ":

    Концентрирани роби на по 620 ЕВРАКИСА на МЕСЕЦ.....

    12:39 08.09.2026

  • 6 урко

    2 0 Отговор
    От няколко дена ми излизат статии, че певецът Роби щял да става баща, като че ли става дума за Роби Уилямс... Айде кажете кой е тоя калъф де,, бас държа, че никой освен роднините му не го знаят, пък за това, че е певец, сигурно знае само той

    12:40 08.09.2026

  • 7 Татко (един от хиляда)

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шапкаря":

    Така, така! Ние, с още 999 колеги направо я скъсахме нашата мама, Бони Блу, та безжалостно я пратихме в болница. Но сега ще си имаме дете!

    12:43 08.09.2026

  • 8 Нормални няма ли

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    Още едно и.д.и.о.т.ч.е ще съм пръкне. Колко се плаща за такава статия, че магарицата на село се опули

    12:45 08.09.2026

  • 9 СЪБИНО вземи да отслабнеш, мисирко

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