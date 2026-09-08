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Лидерите на ОАЕ и Ливан обсъдиха двустранните отношения и ситуацията в Близкия изток

Лидерите на ОАЕ и Ливан обсъдиха двустранните отношения и ситуацията в Близкия изток

8 Септември, 2026 12:51 257 2

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Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и Жозеф Аун потвърдиха ангажимента си за укрепване на двустранното сътрудничество

Лидерите на ОАЕ и Ливан обсъдиха двустранните отношения и ситуацията в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян проведе телефонен разговор с президента на Ливан Жозеф Аун, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, предава БТА.

Двамата лидери обсъдиха двустранните отношения и сътрудничеството между двете страни, като потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно укрепване на връзките в подкрепа на взаимните интереси и просперитета на техните народи.

В разговора са били разгледани и последните събития в Ливан, както и продължаващите усилия за укрепване на сигурността и стабилността в страната.

Жозеф Аун благодари на шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и изрази признателност за подкрепата на ОАЕ за Ливан и неговия народ.

Двамата лидери са обсъдили и редица регионални въпроси от взаимен интерес, по-специално последните събития в Близкия изток.


Ливан
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