Лидерите на ОАЕ и Ливан обсъдиха двустранните отношения и ситуацията в Близкия изток

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян проведе телефонен разговор с президента на Ливан Жозеф Аун, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, предава БТА.

Двамата лидери обсъдиха двустранните отношения и сътрудничеството между двете страни, като потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно укрепване на връзките в подкрепа на взаимните интереси и просперитета на техните народи.

В разговора са били разгледани и последните събития в Ливан, както и продължаващите усилия за укрепване на сигурността и стабилността в страната.

Жозеф Аун благодари на шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и изрази признателност за подкрепата на ОАЕ за Ливан и неговия народ.

Двамата лидери са обсъдили и редица регионални въпроси от взаимен интерес, по-специално последните събития в Близкия изток.