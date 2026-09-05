Демерджиев за трагедията в Исперих: Бащата е имал депресивно разстройство

Бащата, заподозрян за убийството на двете си дъщери в Исперих, е имал депресивно разстройство. Това съобщи бившият вътрешен министър Иван Демерджиев. По думите му проблемите му не са били идентифицирани навреме, а дали институциите са реагирали по установения ред предстои да бъде проверено.
Трагедията в Исперих стана известна в петък вечерта. В къща в града бяха открити телата на две момичета – на 10 и 17 години, както и на техния 42-годишен баща. Водещата версия на разследването е, че мъжът е убил дъщерите си, след което се е самоубил. Според прокуратурата престъплението вероятно е извършено във вторник, а телата са били открити няколко дни по-късно.
Случаят повдига и въпроса имало ли е предварителни сигнали за риск в семейството. По информацията, изнесена в интервюто, съпругата на мъжа е подавала сигнали в полицията за домашно насилие, но впоследствие ги е оттегляла.
Именно при подобни случаи е от значение координацията между полицията и социалните служби. От МВР посочват, че при сигнали за домашно насилие има установен механизъм за взаимодействие с „Социално подпомагане“, прокуратурата, съдилищата и други институции. Целта е информацията за риск да бъде предавана между службите и да се предприемат мерки за защита на пострадалите.
Демерджиев посочи, че още през 2022 г. домашното насилие е било поставено като приоритет и между институциите е бил договорен алгоритъм за работа. Сега предстои да се установи дали той е бил спазен конкретно в случая в Исперих.
Важен въпрос е и как се процедира, когато подаден сигнал за насилие впоследствие бъде оттеглен. Самото оттегляне не означава автоматично, че рискът е изчезнал. Според правилата на МВР при случаи на домашно насилие информацията трябва да се оценява и да се осигурява координация с компетентните институции.
Разследването на трагедията продължава. Предстои да бъдат изяснени мотивите за престъплението, както и дали преди него е имало действия или пропуски на институциите, които са могли да покажат, че семейството се намира в опасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
Коментиран от #9
13:11 05.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #20
13:12 05.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
13:13 05.09.2026
4 Делю Хайдутин
Коментиран от #10, #16
13:13 05.09.2026
5 14/88
дали има връзка
13:13 05.09.2026
6 Констатация
Коментиран от #19
13:17 05.09.2026
7 Дур
13:23 05.09.2026
8 Бившия вътрешен министър
Коментиран от #12
13:24 05.09.2026
9 А Ти...?!
До коментар #1 от "Тоя":Слушател ли си...?!
13:25 05.09.2026
10 ОК!
До коментар #4 от "Делю Хайдутин":Да се убие от мизерия-разбирам!
Ама какво са виновни децата му,че...и тях да убива...?!?!
13:27 05.09.2026
11 Така е
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Той, Клуба на богатите се помещава в ,,твоето заведение"...
13:29 05.09.2026
12 Мара пак изплиска легена...!
До коментар #8 от "Бившия вътрешен министър":,,Това съобщи БИВШИЯТ вътрешен министър Иван Демерджиев..."
Може ли такава журналистическа неграмотност се чудя...?!?!
13:31 05.09.2026
13 300кгЛой
13:31 05.09.2026
14 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
от редакцията вече са свалили чорапа
13:33 05.09.2026
15 От прекрасния живот е
Коментиран от #18
13:33 05.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ббб
До коментар #15 от "От прекрасния живот е":В коя страна и държава където има див капитализъм и феодализъм, живота е прекрасен?
Коментиран от #22
13:36 05.09.2026
19 Носталгик
До коментар #6 от "Констатация":Бай-Тошо много бързо ги оправяше тия с...,,ДепресивнутУ Разстройству"...!
13:38 05.09.2026
20 Тик-Ток
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В клуба на богатите не може да бъдете дрипльовци,или ставайте богати ,или напуснете държавата
13:38 05.09.2026
21 То всички, които
Еле пък откакто летеуе ни изстреля в най- близка орбита до войните в яиран и Украйна!
13:40 05.09.2026
22 Тик-Ток
До коментар #18 от "Ббб":За да функционира демокрацията са нужни жертви,дотук 3 000 000 се преселиха под земята
13:41 05.09.2026