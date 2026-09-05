Демерджиев за трагедията в Исперих: Бащата е имал депресивно разстройство

Бащата, заподозрян за убийството на двете си дъщери в Исперих, е имал депресивно разстройство. Това съобщи бившият вътрешен министър Иван Демерджиев. По думите му проблемите му не са били идентифицирани навреме, а дали институциите са реагирали по установения ред предстои да бъде проверено.

Трагедията в Исперих стана известна в петък вечерта. В къща в града бяха открити телата на две момичета – на 10 и 17 години, както и на техния 42-годишен баща. Водещата версия на разследването е, че мъжът е убил дъщерите си, след което се е самоубил. Според прокуратурата престъплението вероятно е извършено във вторник, а телата са били открити няколко дни по-късно.

Случаят повдига и въпроса имало ли е предварителни сигнали за риск в семейството. По информацията, изнесена в интервюто, съпругата на мъжа е подавала сигнали в полицията за домашно насилие, но впоследствие ги е оттегляла.

Именно при подобни случаи е от значение координацията между полицията и социалните служби. От МВР посочват, че при сигнали за домашно насилие има установен механизъм за взаимодействие с „Социално подпомагане“, прокуратурата, съдилищата и други институции. Целта е информацията за риск да бъде предавана между службите и да се предприемат мерки за защита на пострадалите.

Демерджиев посочи, че още през 2022 г. домашното насилие е било поставено като приоритет и между институциите е бил договорен алгоритъм за работа. Сега предстои да се установи дали той е бил спазен конкретно в случая в Исперих.

Важен въпрос е и как се процедира, когато подаден сигнал за насилие впоследствие бъде оттеглен. Самото оттегляне не означава автоматично, че рискът е изчезнал. Според правилата на МВР при случаи на домашно насилие информацията трябва да се оценява и да се осигурява координация с компетентните институции.

Разследването на трагедията продължава. Предстои да бъдат изяснени мотивите за престъплението, както и дали преди него е имало действия или пропуски на институциите, които са могли да покажат, че семейството се намира в опасност.