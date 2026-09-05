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Демерджиев за трагедията в Исперих: Бащата е имал депресивно разстройство

Демерджиев за трагедията в Исперих: Бащата е имал депресивно разстройство

5 Септември, 2026 13:09 530 22

  • иван демерджиев-
  • убийство-
  • исперих

Проверява се реакцията на институциите, увери вътрешният министър

Демерджиев за трагедията в Исперих: Бащата е имал депресивно разстройство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащата, заподозрян за убийството на двете си дъщери в Исперих, е имал депресивно разстройство. Това съобщи бившият вътрешен министър Иван Демерджиев. По думите му проблемите му не са били идентифицирани навреме, а дали институциите са реагирали по установения ред предстои да бъде проверено.

Трагедията в Исперих стана известна в петък вечерта. В къща в града бяха открити телата на две момичета – на 10 и 17 години, както и на техния 42-годишен баща. Водещата версия на разследването е, че мъжът е убил дъщерите си, след което се е самоубил. Според прокуратурата престъплението вероятно е извършено във вторник, а телата са били открити няколко дни по-късно.

Случаят повдига и въпроса имало ли е предварителни сигнали за риск в семейството. По информацията, изнесена в интервюто, съпругата на мъжа е подавала сигнали в полицията за домашно насилие, но впоследствие ги е оттегляла.

Именно при подобни случаи е от значение координацията между полицията и социалните служби. От МВР посочват, че при сигнали за домашно насилие има установен механизъм за взаимодействие с „Социално подпомагане“, прокуратурата, съдилищата и други институции. Целта е информацията за риск да бъде предавана между службите и да се предприемат мерки за защита на пострадалите.

Демерджиев посочи, че още през 2022 г. домашното насилие е било поставено като приоритет и между институциите е бил договорен алгоритъм за работа. Сега предстои да се установи дали той е бил спазен конкретно в случая в Исперих.

Важен въпрос е и как се процедира, когато подаден сигнал за насилие впоследствие бъде оттеглен. Самото оттегляне не означава автоматично, че рискът е изчезнал. Според правилата на МВР при случаи на домашно насилие информацията трябва да се оценява и да се осигурява координация с компетентните институции.

Разследването на трагедията продължава. Предстои да бъдат изяснени мотивите за престъплението, както и дали преди него е имало действия или пропуски на институциите, които са могли да покажат, че семейството се намира в опасност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    14 2 Отговор
    говорител ли е ?

    Коментиран от #9

    13:11 05.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Всички това ни чака в Клуба на Богатите.

    Коментиран от #11, #20

    13:12 05.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    8 0 Отговор
    усетил че чораповата диктатура ще го владее поне още 3 г и си казал че е в такъв свят не си струва да се живее

    13:13 05.09.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    5 1 Отговор
    Глупости!Ако беше луд няма как да кара такси.От мизерия се уби човека.

    Коментиран от #10, #16

    13:13 05.09.2026

  • 5 14/88

    10 1 Отговор
    вафли ная 15 броя от 3 лв станаха 9
    дали има връзка

    13:13 05.09.2026

  • 6 Констатация

    0 2 Отговор
    Депресивну Разстройству - по нашему Силен Махмурлук!!!

    Коментиран от #19

    13:17 05.09.2026

  • 7 Дур

    0 1 Отговор
    Залавяйте се силно с борбата с престъпността и престъпниците, че нещо всеки ден убийства и избуяваме на всякакъв вид престъпност.

    13:23 05.09.2026

  • 8 Бившия вътрешен министър

    2 1 Отговор
    От кога е бивш вътрешен

    Коментиран от #12

    13:24 05.09.2026

  • 9 А Ти...?!

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Слушател ли си...?!

    13:25 05.09.2026

  • 10 ОК!

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Да се убие от мизерия-разбирам!
    Ама какво са виновни децата му,че...и тях да убива...?!?!

    13:27 05.09.2026

  • 11 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Той, Клуба на богатите се помещава в ,,твоето заведение"...

    13:29 05.09.2026

  • 12 Мара пак изплиска легена...!

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бившия вътрешен министър":

    ,,Това съобщи БИВШИЯТ вътрешен министър Иван Демерджиев..."
    Може ли такава журналистическа неграмотност се чудя...?!?!

    13:31 05.09.2026

  • 13 300кгЛой

    5 0 Отговор
    TюфкекДемерджийски,освен да обикаляш по телевизиите,друго какво вършиш?

    13:31 05.09.2026

  • 14 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    3 1 Отговор
    "съобщи бившият вътрешен министър Иван Демерджиев"

    от редакцията вече са свалили чорапа

    13:33 05.09.2026

  • 15 От прекрасния живот е

    4 0 Отговор
    При Буци се палеха, а при Муню се колят.

    Коментиран от #18

    13:33 05.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ббб

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "От прекрасния живот е":

    В коя страна и държава където има див капитализъм и феодализъм, живота е прекрасен?

    Коментиран от #22

    13:36 05.09.2026

  • 19 Носталгик

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Констатация":

    Бай-Тошо много бързо ги оправяше тия с...,,ДепресивнутУ Разстройству"...!

    13:38 05.09.2026

  • 20 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В клуба на богатите не може да бъдете дрипльовци,или ставайте богати ,или напуснете държавата

    13:38 05.09.2026

  • 21 То всички, които

    0 0 Отговор
    Останахме в България сме в депресивно разстройтво!
    Еле пък откакто летеуе ни изстреля в най- близка орбита до войните в яиран и Украйна!

    13:40 05.09.2026

  • 22 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ббб":

    За да функционира демокрацията са нужни жертви,дотук 3 000 000 се преселиха под земята

    13:41 05.09.2026