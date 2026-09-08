Новини
Крими »
Митничари задържаха пратка с течности за пушене

Митничари задържаха пратка с течности за пушене

8 Септември, 2026 11:36 470 7

  • митничари-
  • течности-
  • пушене

Акцизните стоки са иззети с опис и предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение

Митничари задържаха пратка с течности за пушене - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голямо количество течности за електронни цигари и пособия за пушенето им откриха митнически служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ на ТД Митница София при проверка на куриерска пратка.

В края на август митническите инспектори селектират за проверка девет колета, изпратени от търговско дружество в Испания до юридическо лице в България. При отварянето на колетите се установява, че кашоните съдържат течности за електронни цигари във флакони с различна вместимост и пълнители за електронни цигари – всички без поставен акцизен бандерол, както и известно количество празни електронни цигари, представляващи устройства за пушене.

Установени са общо 2354 флакони и 40 пълнители с общо 27 786 ml течности за електронни цигари, както и 90 броя устройства за пушене.

Течността за електронни цигари, независимо дали съдържа никотин, се смята за тютюнево изделие и съответно за нея се дължи акциз от 0,28 евро на милилитър като в следващите две години (до 2028 г.) се планира да достигне до 0,34 евро за един милилитър. Също така като акцизна стока течността за електронни цигари подлежи на специален режим за транспорт и реализация.

Акцизните стоки са иззети с опис и предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

В последния месец, при друг случай, митнически служители от ТД Митница София разкриха и депо с множество нелегални устройства и 12 920 ml течност за пушене без документи за платен акциз и произход.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 0 Отговор
    и те са ора

    11:50 08.09.2026

  • 2 Други

    1 0 Отговор
    глупости ?

    11:52 08.09.2026

  • 3 Голям праз

    2 0 Отговор
    Административни нарушения се извършват ежедневно в различни мащаби!

    Коментиран от #6

    11:53 08.09.2026

  • 4 Втечнения Кокорчо

    2 0 Отговор
    Хванаха вейповете на Кокора

    12:19 08.09.2026

  • 5 В Европа сме, в Европа ....

    2 0 Отговор
    изпратени от търговско дружество в Испания стоки били контрабанда представете си ... и забележете българската олигофрения: Течността за електронни цигари, независимо дали съдържа никотин, се смята за тютюнево изделие.... ку-кууу

    12:27 08.09.2026

  • 6 "Административни нарушения" ?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голям праз":

    Ама реално НЯМА Административни нарушения колега а има полицейски произвол и пълни дивотии относно свободното придвижване на хора , стоки и услуги в рамките на ЕС !

    12:29 08.09.2026

  • 7 Механик

    1 0 Отговор
    Не сипрате да ме изненадвате с грамотност и изказ. "Течност за пушене" е като "камъни за пиене" и "лед за кипене".

    12:40 08.09.2026