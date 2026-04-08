Съдят мъж, намушкал над 35 пъти с нож и вилица свой колега в Петрич

Съдят мъж, намушкал над 35 пъти свой колега и бившата си приятелка в Петрич.

56-годишният мъж е обвинен за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост.

Обвиняемият Н.П. няколко години живеел на семейни начала с Д.П. в дома си в Петрич. В средата на ноември 2024 г. двамата се скарали и се разделили.

Вечерта на 29 ноември обвиняемият посетил заведение в града, където консумирал алкохол с компания. Същата вечер той разбрал, че бившата му приятелка Д.П. има връзка с колегата му Т.Л. Между двамата мъже възникнало напрежение, породено от размяна на обидни реплики, отправени закани, изпълнени с ярост и агресия.

Обвиняемият отишъл до дома си, взел ловния си нож и тръгнал към къщата на Т.Л. Пристигайки, установил там бившата си приятелка. Нахвърлил се върху Т.Л., като му нанесъл силни удари в лицето. Междувременно Д.П. взела нож и се насочила към Н.П. Опитала да го прободе, но той успял да отбие удара. В следващия момент обвиняемият извадил неговия нож, с който причинил на бившата си приятелка наранявания в областта на шията и гърба, вследствие на което тя паднала.

Схватката продължила между двамата мъже. Обвиняемият нанесъл на Т.Л. множество ожесточени удари с ръце, крака, нож и вилица в областта на лицето и тялото, въпреки виковете му от болка. Последният удар с нож бил във врата му, след което Н.П. си тръгнал.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на Т.Л., пише news.

Заключението на изготвената по досъдебното производство съдебномедицинска експертиза сочи, че дълбокото прободно - порезно нараняване на шията е довело до смъртен изход, като допълнителен фактор се наслагва кръвозагубата и от останалите наранявания.

Нанасянето на над 35 удара в тялото на пострадалия и фактът, че през цялото време мъжът е бил в съзнание, възприемал е случващото се с него, изпитвал е значителни болки и страдания, дава основание за извод, че убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития. Наред с това, обвиняемият Н.П. е проявил изключителна ярост, ожесточеност и отмъстителност при нанасянето на ударите, което сочи за особена жестокост, поясняват от държавното обвинение.

Обвиняемият е задържан под стража.