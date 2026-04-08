Съдят мъж, намушкал над 35 пъти с нож и вилица свой колега в Петрич

8 Април, 2026 18:16 1 215 11

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдят мъж, намушкал над 35 пъти свой колега и бившата си приятелка в Петрич.

56-годишният мъж е обвинен за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост.

Обвиняемият Н.П. няколко години живеел на семейни начала с Д.П. в дома си в Петрич. В средата на ноември 2024 г. двамата се скарали и се разделили.

Вечерта на 29 ноември обвиняемият посетил заведение в града, където консумирал алкохол с компания. Същата вечер той разбрал, че бившата му приятелка Д.П. има връзка с колегата му Т.Л. Между двамата мъже възникнало напрежение, породено от размяна на обидни реплики, отправени закани, изпълнени с ярост и агресия.

Обвиняемият отишъл до дома си, взел ловния си нож и тръгнал към къщата на Т.Л. Пристигайки, установил там бившата си приятелка. Нахвърлил се върху Т.Л., като му нанесъл силни удари в лицето. Междувременно Д.П. взела нож и се насочила към Н.П. Опитала да го прободе, но той успял да отбие удара. В следващия момент обвиняемият извадил неговия нож, с който причинил на бившата си приятелка наранявания в областта на шията и гърба, вследствие на което тя паднала.

Схватката продължила между двамата мъже. Обвиняемият нанесъл на Т.Л. множество ожесточени удари с ръце, крака, нож и вилица в областта на лицето и тялото, въпреки виковете му от болка. Последният удар с нож бил във врата му, след което Н.П. си тръгнал.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на Т.Л., пише news.

Заключението на изготвената по досъдебното производство съдебномедицинска експертиза сочи, че дълбокото прободно - порезно нараняване на шията е довело до смъртен изход, като допълнителен фактор се наслагва кръвозагубата и от останалите наранявания.

Нанасянето на над 35 удара в тялото на пострадалия и фактът, че през цялото време мъжът е бил в съзнание, възприемал е случващото се с него, изпитвал е значителни болки и страдания, дава основание за извод, че убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития. Наред с това, обвиняемият Н.П. е проявил изключителна ярост, ожесточеност и отмъстителност при нанасянето на ударите, което сочи за особена жестокост, поясняват от държавното обвинение.

Обвиняемият е задържан под стража.


  • 1 авантгард

    7 0 Отговор
    Каква дискриминация на лъжицата!
    Лакомия, бърза.

    18:19 08.04.2026

  • 2 мда

    9 3 Отговор
    За някаква жена се бият идиотите.

    18:25 08.04.2026

  • 3 Мдаа...

    12 2 Отговор
    - Убиецът е бил добре възпитан джентълмен.
    - Как разбрахте, Холмс?
    - Елементарно, Уотсън! Всички удари с нож са отляво, всички удари с вилица отдясно.

    18:26 08.04.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    7 11 Отговор
    Тея са били фенове на Възраждане.Ако бяха симпатизанти на ПП-ДБ нямаше да се бият ,а щяха да си направят тройка.💋🛴🌈🤔🤗🤣🤣🤣👍

    18:40 08.04.2026

  • 5 Гад

    8 4 Отговор
    Сега да очакваме ли Ченалова №2 да го оправдае, щото той не бил виновен в нейните очи?
    Вече никой не се изненадва от скандалните присъди на корумпираните български съдии... а на тях дори не им пука, нали има етична комисия, ще им размаха пръстче и до там... хайде да вкарваме съдиите в затвора, на мястото на оправдания от тях убиец... дали пък няма да се замислят, дали си заслужава заради този подкуп да влиза в затвора на мястото на убиеца... макар че щом оправдава доказан убиец се приравнява с него.

    Коментиран от #10

    18:43 08.04.2026

  • 6 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Напред към пълно оскотяване!

    19:13 08.04.2026

  • 7 Цвете

    3 0 Отговор
    СЕГА ПРОКУРАТУРАТА ДЕЙСТВА ЛИ, ИЛИ ЧАКАТ ТОЗИ ПОРЕДЕН УБИЕЦ ДА ИЗЧЕЗНЕ?

    19:33 08.04.2026

  • 8 Сила

    1 0 Отговор
    КАНИБАЛ ....

    19:42 08.04.2026

  • 9 Тити

    1 0 Отговор
    Правосъдие няма тука действат законите на дивият запад правото е на по силният.

    20:41 08.04.2026

  • 10 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гад":

    вкарването им в затвора нема да реши пробрема, направо тре..п...а..нье до трап и поп отпред му е макята...

    21:04 08.04.2026

  • 11 Хасан

    0 0 Отговор
    Майко мила, заради жена ще се трепят! А можеха да си спретнат една яка тройка и да изгладят отношения си.

    22:08 08.04.2026