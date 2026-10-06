Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Тейлър Суифт и Травис Келси отпразнуваха рождения му ден в Ню Йорк (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Тейлър Суифт и Травис Келси отпразнуваха рождения му ден в Ню Йорк (СНИМКИ)

6 Октомври, 2026 12:42 501 2

  • тейлър суифт-
  • травис келси-
  • ню йорк-
  • torrisi-
  • известни личности

Двамата се появиха в съгласувани черни визии за рождения ден на футболиста

Тейлър Суифт и Травис Келси отпразнуваха рождения му ден в Ню Йорк (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси отпразнуваха 37-ия рожден ден на футболиста с вечеря в ресторант Torrisi в нюйоркския квартал Сохо. Двамата пристигнаха заедно и бяха заснети да се държат за ръце.

Суифт избра черна миди рокля с дантелени кантове, обувки на тънки каишки и черно кожено яке тип бомбър. Келси беше с черна жилетка, черен панталон и кожени обувки. Съгласуваните им визии бяха издържани изцяло в черно.


Вечеря в ресторант с „Мишлен“

Torrisi се намира на улица „Мълбъри“ в Сохо и е италиански ресторант, съоснован от ресторантьора Марио Карбоне. Заведението получава звезда „Мишлен“ през 2023 г.

Появата на двойката в Ню Йорк идва няколко месеца след сватбата им, състояла се на 3 юли в „Медисън Скуеър Гардън“. След церемонията двамата продължиха да привличат внимание с публичните си появи и с координираните си облекла.

Келси похвали песен на Суифт за Кливланд

На 30 септември Травис Келси и брат му Джейсън обсъдиха в подкаста „Ню Хайтс“ песента „Кливланд!“, посветена на родния град на футболиста. „Кливланд е в страхотен момент!“, каза Травис Келси.

Джейсън Келси допълни, че със съпругата му Кайли са слушали песента често у дома и я определи като „невероятна“. Видеото към композицията включва лични кадри на Тейлър Суифт и съпруга ѝ по време на пътуване до Кливланд.

Източници: people.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сбруя

    1 0 Отговор
    Тайлор Свифт е много красива сладурчинка!

    13:27 06.10.2026

  • 2 Доста

    0 0 Отговор
    Посредственост за средствата им.
    Дори парите биха се обидили, че ги използват толкова зле.

    14:24 06.10.2026