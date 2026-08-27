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Подводни дронове наследиха наркоторпеда в трафика с Турция

Подводни дронове наследиха наркоторпеда в трафика с Турция

27 Август, 2026 11:39 1 505 16

  • стефан бакалов-
  • трафик-
  • наркотици-
  • турция

Използването на водни и въздушни дронове през последните няколко години е масова практика в глобалния наркотрафик

Подводни дронове наследиха наркоторпеда в трафика с Турция - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подводен дрон за трафик на наркотици към Турция – такава схема е била подготвяна, като устройството е можело да се гмурка на дълбочина до 40 метра. При акция край Царево в автомобил са открити близо 100 килограма канабис, а наркотици са намерени и в заведение в Слънчев бряг. По случая прокуратурата повдигна обвинения на двама мъже.

За новите методи на наркотрафика, промените в каналите за разпространение и опасните синтетични вещества пред бТВ говори заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

По думите на Бакалов използването на подводни устройства не е нов метод. Трафикът с т.нар. наркоторпеда се използва от десетилетия, но конкретният случай се отличава с автономната система.

„Този тип трафик е на принципа на наркоторпеда, които се използват от повече от 30 години. Новото в случая е, че става въпрос за безпилотно управляема автономна система.“

Той посочи, че това вероятно е първият установен подобен случай у нас. Водните и въздушните дронове обаче вече са масова практика в глобалния наркотрафик.

„Използването на водни и въздушни дронове през последните няколко години е масова практика в глобалния наркотрафик.“

Според Бакалов глобалният пазар на наркотични вещества се променя, като се преминава от огромни количества към по-малки пратки. Трафикът на големи количества кокаин намалява, а наркотиците все по-често се разделят на пратки от 10–15 килограма. Развиват се и дигиталните канали за разпространение.

България продължава да бъде транзитна държава. Сред основните направления е трафикът на големи количества марихуана към Турция, както и на прекурсори и кокаин през пристанищата и сухопътните пунктове.

За вътрешния пазар все по-често се използват малки пратки и електронна търговия.

„Най-вече синтетичните канабиноиди, синтетичните опиоиди и последните негативни тенденции в употребата на наркотици, като фентанил, неговите аналози и по-силните вече нитазени.“

Сред най-тревожните тенденции са новите синтетични опиоиди.

„Да, нитазените и орфините са повече от 100 пъти по-мощни от фентанила.“

Бакалов уточни, че засега тези вещества не са навлезли масово на българския пазар, но институциите следят тенденциите. Опасността е и в смесването им с други наркотици, без потребителите да знаят.

„Достатъчно е да имате един грам, за да направите няколко хиляди дози, което е доста добър стимул за самите наркотрафиканти.“

Паралелно с традиционните методи се развиват и дигиталните канали.

„Вече 2–3 години се въртят в медийното пространство начините на трафикиране, използването на чатботове с различни Telegram приложения.“

При тези схеми контактът между участниците във веригата е минимален, което затруднява разследванията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 643634634

    16 0 Отговор
    е, не можах да разбера цяла статия , заради думата ТУРПЕДО - какво е туй нЯщо - туря ли се , педи ли се ? !

    Коментиран от #2, #5

    11:48 27.08.2026

  • 2 Курпедо..

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "643634634":

    може да са имали предвид?!

    11:50 27.08.2026

  • 3 Турпедираното общество

    6 0 Отговор
    няма нужда от наркотици. То и без тях си е много зян.

    11:52 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 реч омайна

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "643634634":

    сладка..... Първите 7 годинки са много важни.

    11:54 27.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тОрпедо

    4 0 Отговор
    ? Редакторите спят ли?

    11:55 27.08.2026

  • 8 Стига цензура

    6 0 Отговор
    Стига цензура.Бихте могли първо да се поограмотите.

    11:56 27.08.2026

  • 9 Али Гатор

    6 0 Отговор
    Афторкътъ на статийята ши я турпилиръм утзъд

    Коментиран от #11

    11:58 27.08.2026

  • 10 оня с коня

    4 0 Отговор
    мириската Лапа Члена още става за мандръс и за ТУРПЕДИРАНЕ

    11:58 27.08.2026

  • 11 мисирка ингилизова

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Али Гатор":

    няма ме уплашите, и други съм ги виждала такива като вас, повече от 5 мминути не издържате щото съм тесничка

    11:59 27.08.2026

  • 12 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Какво е "нарко тУрпедо"?!

    12:10 27.08.2026

  • 13 българин

    2 0 Отговор
    разгеле, опрайха турпедата, сега вече са истински торпеда

    12:11 27.08.2026

  • 14 Има ни пак

    4 1 Отговор
    Абе умници, узаконете наркотиците и проституцията и ще напълните хазната. Така и така не можете да се справите с тях. И тях вечно ще ги има. По добре взимайте пари от данъци и акцизи, за да са доволни поне останалите, които нямат тези зависимости.

    Коментиран от #15

    12:22 27.08.2026

  • 15 Оооо

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Има ни пак":

    Прав си. Хем няма файда държавата като данъци, хем използва полицейски и всякакъв вид ресурс за спиране на наркотрафика, който разход го плащаме ние. И това няма да спре.

    12:26 27.08.2026

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    И тоя митничар от летище София се пише “професор” по наркотиците, а истината е, че е един подмазвач, кариерист и интригант! Най-мижавия процент от наркотиците минава по въздушен път, а ако го слуша човек излиза, че от там минава световния трафик!

    13:30 27.08.2026