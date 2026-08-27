Подводни дронове наследиха наркоторпеда в трафика с Турция

Подводен дрон за трафик на наркотици към Турция – такава схема е била подготвяна, като устройството е можело да се гмурка на дълбочина до 40 метра. При акция край Царево в автомобил са открити близо 100 килограма канабис, а наркотици са намерени и в заведение в Слънчев бряг. По случая прокуратурата повдигна обвинения на двама мъже.
За новите методи на наркотрафика, промените в каналите за разпространение и опасните синтетични вещества пред бТВ говори заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.
По думите на Бакалов използването на подводни устройства не е нов метод. Трафикът с т.нар. наркоторпеда се използва от десетилетия, но конкретният случай се отличава с автономната система.
„Този тип трафик е на принципа на наркоторпеда, които се използват от повече от 30 години. Новото в случая е, че става въпрос за безпилотно управляема автономна система.“
Той посочи, че това вероятно е първият установен подобен случай у нас. Водните и въздушните дронове обаче вече са масова практика в глобалния наркотрафик.
„Използването на водни и въздушни дронове през последните няколко години е масова практика в глобалния наркотрафик.“
Според Бакалов глобалният пазар на наркотични вещества се променя, като се преминава от огромни количества към по-малки пратки. Трафикът на големи количества кокаин намалява, а наркотиците все по-често се разделят на пратки от 10–15 килограма. Развиват се и дигиталните канали за разпространение.
България продължава да бъде транзитна държава. Сред основните направления е трафикът на големи количества марихуана към Турция, както и на прекурсори и кокаин през пристанищата и сухопътните пунктове.
За вътрешния пазар все по-често се използват малки пратки и електронна търговия.
„Най-вече синтетичните канабиноиди, синтетичните опиоиди и последните негативни тенденции в употребата на наркотици, като фентанил, неговите аналози и по-силните вече нитазени.“
Сред най-тревожните тенденции са новите синтетични опиоиди.
„Да, нитазените и орфините са повече от 100 пъти по-мощни от фентанила.“
Бакалов уточни, че засега тези вещества не са навлезли масово на българския пазар, но институциите следят тенденциите. Опасността е и в смесването им с други наркотици, без потребителите да знаят.
„Достатъчно е да имате един грам, за да направите няколко хиляди дози, което е доста добър стимул за самите наркотрафиканти.“
Паралелно с традиционните методи се развиват и дигиталните канали.
„Вече 2–3 години се въртят в медийното пространство начините на трафикиране, използването на чатботове с различни Telegram приложения.“
При тези схеми контактът между участниците във веригата е минимален, което затруднява разследванията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 643634634
Коментиран от #2, #5
11:48 27.08.2026
2 Курпедо..
До коментар #1 от "643634634":може да са имали предвид?!
11:50 27.08.2026
3 Турпедираното общество
11:52 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 реч омайна
До коментар #1 от "643634634":сладка..... Първите 7 годинки са много важни.
11:54 27.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 тОрпедо
11:55 27.08.2026
8 Стига цензура
11:56 27.08.2026
9 Али Гатор
Коментиран от #11
11:58 27.08.2026
10 оня с коня
11:58 27.08.2026
11 мисирка ингилизова
До коментар #9 от "Али Гатор":няма ме уплашите, и други съм ги виждала такива като вас, повече от 5 мминути не издържате щото съм тесничка
11:59 27.08.2026
12 Град Козлодуй
12:10 27.08.2026
13 българин
12:11 27.08.2026
14 Има ни пак
Коментиран от #15
12:22 27.08.2026
15 Оооо
До коментар #14 от "Има ни пак":Прав си. Хем няма файда държавата като данъци, хем използва полицейски и всякакъв вид ресурс за спиране на наркотрафика, който разход го плащаме ние. И това няма да спре.
12:26 27.08.2026
16 Перо
13:30 27.08.2026