Подводни дронове наследиха наркоторпеда в трафика с Турция

Подводен дрон за трафик на наркотици към Турция – такава схема е била подготвяна, като устройството е можело да се гмурка на дълбочина до 40 метра. При акция край Царево в автомобил са открити близо 100 килограма канабис, а наркотици са намерени и в заведение в Слънчев бряг. По случая прокуратурата повдигна обвинения на двама мъже.

За новите методи на наркотрафика, промените в каналите за разпространение и опасните синтетични вещества пред бТВ говори заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

По думите на Бакалов използването на подводни устройства не е нов метод. Трафикът с т.нар. наркоторпеда се използва от десетилетия, но конкретният случай се отличава с автономната система.

„Този тип трафик е на принципа на наркоторпеда, които се използват от повече от 30 години. Новото в случая е, че става въпрос за безпилотно управляема автономна система.“

Той посочи, че това вероятно е първият установен подобен случай у нас. Водните и въздушните дронове обаче вече са масова практика в глобалния наркотрафик.

„Използването на водни и въздушни дронове през последните няколко години е масова практика в глобалния наркотрафик.“

Според Бакалов глобалният пазар на наркотични вещества се променя, като се преминава от огромни количества към по-малки пратки. Трафикът на големи количества кокаин намалява, а наркотиците все по-често се разделят на пратки от 10–15 килограма. Развиват се и дигиталните канали за разпространение.

България продължава да бъде транзитна държава. Сред основните направления е трафикът на големи количества марихуана към Турция, както и на прекурсори и кокаин през пристанищата и сухопътните пунктове.

За вътрешния пазар все по-често се използват малки пратки и електронна търговия.

„Най-вече синтетичните канабиноиди, синтетичните опиоиди и последните негативни тенденции в употребата на наркотици, като фентанил, неговите аналози и по-силните вече нитазени.“

Сред най-тревожните тенденции са новите синтетични опиоиди.

„Да, нитазените и орфините са повече от 100 пъти по-мощни от фентанила.“

Бакалов уточни, че засега тези вещества не са навлезли масово на българския пазар, но институциите следят тенденциите. Опасността е и в смесването им с други наркотици, без потребителите да знаят.

„Достатъчно е да имате един грам, за да направите няколко хиляди дози, което е доста добър стимул за самите наркотрафиканти.“

Паралелно с традиционните методи се развиват и дигиталните канали.

„Вече 2–3 години се въртят в медийното пространство начините на трафикиране, използването на чатботове с различни Telegram приложения.“

При тези схеми контактът между участниците във веригата е минимален, което затруднява разследванията.