Хванаха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

Гранични полицаи задържаха 35 мигранти, превозвани в микробус в района на Малко Търново. Автомобилът е спрян за проверка късно вечерта на 18 август от служители на местното Гранично полицейско управление.
Зад волана бил 22-годишен гражданин на Северна Македония. При проверката униформените открили в превозното средство 35 мъже, които били без документи за самоличност. Те твърдят, че са граждани на Афганистан и са преминали незаконно границата.
Водачът на микробуса е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Мигрантите също са отведени и задържани в ГПУ-Малко Търново. Разследването по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #22
16:45 20.08.2026
2 Тиквен премиер
16:49 20.08.2026
3 разни мишоци кат тоз македонец
се пробват да прекарват шармаци
щото знаят че тук ще минат с условна и ако ги фанат пак макс 6 месеца
докато в гърция бая години
16:49 20.08.2026
4 Тити
16:52 20.08.2026
5 Янко
16:52 20.08.2026
6 Критикар
Коментиран от #8
16:52 20.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хаха
До коментар #6 от "Критикар":Защото в Европа ще ги хранят и настанят в безплатно жилище.
17:04 20.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сийка
17:09 20.08.2026
13 Хмм
17:13 20.08.2026
14 гост
17:13 20.08.2026
15 нннн
А може. Преди ,,демокрациятя" преминаването на един нарушител бе извънредно събитие.
Коментиран от #19
17:14 20.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атина Паднала
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Даже не е кошара вече.
17:21 20.08.2026
19 Щерев
До коментар #15 от "нннн":Защото им плащат да не я пазят.Това е ОПГ между гранична полиция,кметове и милиционери като схемата е много печелвша.
17:25 20.08.2026
20 Мимч
17:29 20.08.2026
21 Смехоран
17:38 20.08.2026
22 Супер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сега ще си ги регистрираме за станат вечно наши. Да могат да ни ги връщат законно по всяко време!
17:43 20.08.2026