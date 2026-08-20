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Хванаха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

Хванаха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

20 Август, 2026 16:43 668 22

  • нелегални мигранти-
  • северна македония-
  • бус-
  • малко търново

Зад волана бил 22-годишен гражданин на Северна Македония

Хванаха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гранични полицаи задържаха 35 мигранти, превозвани в микробус в района на Малко Търново. Автомобилът е спрян за проверка късно вечерта на 18 август от служители на местното Гранично полицейско управление.

Зад волана бил 22-годишен гражданин на Северна Македония. При проверката униформените открили в превозното средство 35 мъже, които били без документи за самоличност. Те твърдят, че са граждани на Афганистан и са преминали незаконно границата.

Водачът на микробуса е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Мигрантите също са отведени и задържани в ГПУ-Малко Търново. Разследването по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    България е разградена кошара.

    Коментиран от #18, #22

    16:45 20.08.2026

  • 2 Тиквен премиер

    7 0 Отговор
    - Електората ми.

    16:49 20.08.2026

  • 3 разни мишоци кат тоз македонец

    10 0 Отговор
    като литовци поляци румънци молдовци и подобни андрешковци
    се пробват да прекарват шармаци
    щото знаят че тук ще минат с условна и ако ги фанат пак макс 6 месеца
    докато в гърция бая години

    16:49 20.08.2026

  • 4 Тити

    5 0 Отговор
    Амиии каква сигурна граница сме имали дали са ги с имали за средна скорост?

    16:52 20.08.2026

  • 5 Янко

    3 0 Отговор
    Толкова много са били само за Ганг банг

    16:52 20.08.2026

  • 6 Критикар

    7 5 Отговор
    Защо тези хора " бягат" в Европа? Европа е " прогнила, без морал, със западаща икономика, глад, мизерия". Защо не ги приемат богатите, проспериращи, с висок мюсолмански морал, арабски държави? Защо всичко живо се тика в " западащата" Европа? Руснаци и украинци - също.

    Коментиран от #8

    16:52 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Критикар":

    Защото в Европа ще ги хранят и настанят в безплатно жилище.

    17:04 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сийка

    9 0 Отговор
    Младото македонеца - незабавно при бай Ставри за 3 години. И последваща тотална забрана за влизане в Шенген!

    17:09 20.08.2026

  • 13 Хмм

    11 0 Отговор
    и как са минали границата - Демерджиев, пази границата на България

    17:13 20.08.2026

  • 14 гост

    8 0 Отговор
    Не са натъпкани а сами са се натъпкали, в желанието си за жени и безплатен охолен живот на гърба на самоубиващите се европейци.

    17:13 20.08.2026

  • 15 нннн

    3 0 Отговор
    Каква по- важна работа имат армия, полиция, служби за сигурност от това да пазят границата. Защо не я пазят?
    А може. Преди ,,демокрациятя" преминаването на един нарушител бе извънредно събитие.

    Коментиран от #19

    17:14 20.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атина Паднала

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Даже не е кошара вече.

    17:21 20.08.2026

  • 19 Щерев

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "нннн":

    Защото им плащат да не я пазят.Това е ОПГ между гранична полиция,кметове и милиционери като схемата е много печелвша.

    17:25 20.08.2026

  • 20 Мимч

    2 0 Отговор
    И сега какво,ще ги хрантутим и поим ли или веднага ги връщайте от дето са дошли...

    17:29 20.08.2026

  • 21 Смехоран

    0 0 Отговор
    Абе какво разследване бе.Кръгом,и обратно там отдето са дошли.Само макето може да го пуснат при батките да го помачкат малко.

    17:38 20.08.2026

  • 22 Супер

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сега ще си ги регистрираме за станат вечно наши. Да могат да ни ги връщат законно по всяко време!

    17:43 20.08.2026