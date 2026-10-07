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Полицията в Монтана с акции в 9 места за купуване на гласове
  Тема: Избори

Полицията в Монтана с акции в 9 места за купуване на гласове

7 Октомври, 2026 18:00 617 6

  • полиция-
  • монтана-
  • купуване на гласове-
  • битова престъпност-
  • изборни нарушения

Разкрити 19 престъпления от различен характер

Полицията в Монтана с акции в 9 места за купуване на гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията в Монтана е проверила девет места, на които при предишни избори е имало данни за купуване на гласове. Сред обектите са малки магазини, заложни къщи, кафенета и места за бързи кредити. Акцията срещу изборните нарушения и битовата престъпност е проведена на 6 октомври, като са разкрити 19 престъпления от различен характер, съобщи бТВ.

Трима души са предупредени с протоколи по подозрение за купуване на гласове. Предупредени са и 21 души от криминалния контингент, съобщиха от полицията в Монтана.

При проверките са открити и иззети над 10 кубика незаконно добита и съхранявана в частни имоти дървесина. Установени са също значителни количества алкохол без акциз. Полицаите са открили и човек, обявен за общодържавно издирване, който се е укривал.

Разкрити са три кражби

В рамките на акцията са разкрити три кражби. Става дума за пари, отнети от фитнес зала в Монтана, мобилен телефон, взет от пейка на автогарата в града, и храсторез, откраднат в село Медковец.

Всички откраднати вещи и пари са намерени и върнати на собствениците, посочиха от полицейската дирекция.

Оттам заявиха, че подобни акции се провеждат регулярно. Според полицията те имат за цел не само разкриване на престъпления, но и превенция, както и въздействие върху извършителите на битови престъпления и лицата, свързвани с купуване на гласове.


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Джиткане

    0 0 Отговор
    и циркове ! За измамили те сума ти и лековерни хорица при изборите и с лъжи подмолно се докопали да власт - ни чули , ни видяли ! И за награда им вдигнаха заплатите и ги настаниха в нови автомобили !

    18:04 07.10.2026

  • 3 🤔🤔🤔🤔

    1 0 Отговор
    Купуването на гласове е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ❕
    Купуването на депутати е.... ПОЛИТИКА 🤔

    18:06 07.10.2026

  • 4 бкп-дс

    0 0 Отговор
    борим се с олигархията,която ние създадохме,ха ха ха!

    18:27 07.10.2026

  • 5 Фукара

    0 0 Отговор
    Мен не можаха да ме купят....
    Надявах се на тези 50 евра за ,които радио и медии ми проглушиха ушите цял месец ,че са във връзка с повишените цени на горивата. ама уви...въпреки , че за март април ми проведоха на 2х20 евро ...сега не попаднах в ,,критериите" на Ефремова...
    Остана ми само да псувам и твърдото решение да НЕ ГЛАСУВАМ!
    Нека гласуват тия 550000 на ,които им раздадоха и дърва...повечето от ,които са неграмотни !
    Това бе УЗАКОНЕНО купуване на гласове!

    18:43 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.