Полицията в Монтана с акции в 9 места за купуване на гласове

Полицията в Монтана е проверила девет места, на които при предишни избори е имало данни за купуване на гласове. Сред обектите са малки магазини, заложни къщи, кафенета и места за бързи кредити. Акцията срещу изборните нарушения и битовата престъпност е проведена на 6 октомври, като са разкрити 19 престъпления от различен характер, съобщи бТВ.

Трима души са предупредени с протоколи по подозрение за купуване на гласове. Предупредени са и 21 души от криминалния контингент, съобщиха от полицията в Монтана.

При проверките са открити и иззети над 10 кубика незаконно добита и съхранявана в частни имоти дървесина. Установени са също значителни количества алкохол без акциз. Полицаите са открили и човек, обявен за общодържавно издирване, който се е укривал.

Разкрити са три кражби

В рамките на акцията са разкрити три кражби. Става дума за пари, отнети от фитнес зала в Монтана, мобилен телефон, взет от пейка на автогарата в града, и храсторез, откраднат в село Медковец.

Всички откраднати вещи и пари са намерени и върнати на собствениците, посочиха от полицейската дирекция.

Оттам заявиха, че подобни акции се провеждат регулярно. Според полицията те имат за цел не само разкриване на престъпления, но и превенция, както и въздействие върху извършителите на битови престъпления и лицата, свързвани с купуване на гласове.