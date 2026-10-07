Полицията в Монтана с акции в 9 места за купуване на гласове

Полицията в Монтана е проверила девет места, на които при предишни избори е имало данни за купуване на гласове. Сред обектите са малки магазини, заложни къщи, кафенета и места за бързи кредити. Акцията срещу изборните нарушения и битовата престъпност е проведена на 6 октомври, като са разкрити 19 престъпления от различен характер, съобщи бТВ.
Трима души са предупредени с протоколи по подозрение за купуване на гласове. Предупредени са и 21 души от криминалния контингент, съобщиха от полицията в Монтана.
При проверките са открити и иззети над 10 кубика незаконно добита и съхранявана в частни имоти дървесина. Установени са също значителни количества алкохол без акциз. Полицаите са открили и човек, обявен за общодържавно издирване, който се е укривал.
Разкрити са три кражби
В рамките на акцията са разкрити три кражби. Става дума за пари, отнети от фитнес зала в Монтана, мобилен телефон, взет от пейка на автогарата в града, и храсторез, откраднат в село Медковец.
Всички откраднати вещи и пари са намерени и върнати на собствениците, посочиха от полицейската дирекция.
Оттам заявиха, че подобни акции се провеждат регулярно. Според полицията те имат за цел не само разкриване на престъпления, но и превенция, както и въздействие върху извършителите на битови престъпления и лицата, свързвани с купуване на гласове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Джиткане
18:04 07.10.2026
3 🤔🤔🤔🤔
Купуването на депутати е.... ПОЛИТИКА 🤔
18:06 07.10.2026
4 бкп-дс
18:27 07.10.2026
5 Фукара
Надявах се на тези 50 евра за ,които радио и медии ми проглушиха ушите цял месец ,че са във връзка с повишените цени на горивата. ама уви...въпреки , че за март април ми проведоха на 2х20 евро ...сега не попаднах в ,,критериите" на Ефремова...
Остана ми само да псувам и твърдото решение да НЕ ГЛАСУВАМ!
Нека гласуват тия 550000 на ,които им раздадоха и дърва...повечето от ,които са неграмотни !
Това бе УЗАКОНЕНО купуване на гласове!
18:43 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.