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Акция срещу наркотиците в „Драгалевци“: Задържаха двама братя, известни като Гого и Тото

Акция срещу наркотиците в „Драгалевци“: Задържаха двама братя, известни като Гого и Тото

9 Октомври, 2026 22:47 767 5

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  • братя-
  • дрога-
  • наркоразпространение

Заловените са на 30 и 38 години. У тях са намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки и вещество на кристали

Акция срещу наркотиците в „Драгалевци“: Задържаха двама братя, известни като Гого и Тото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама братя с криминални прояви и излежани присъди са задържани тази вечер при полицейска акция в столичния квартал „Драгалевци“. Операцията на СДВР е по линия на противодействието на наркоразпространението. При ареста у тях са открити различни видове наркотици, съобщи NOVA.

По последна информация двамата са задържани по време на сделка. Те са известни сред местните жители с прякорите Гого и Тото.

Единият е заловен на стълбите на къщата му, другият се опитал да избяга, но след кратко преследване бил хванат.

„Заловените са на 30 и 38 години. У тях са намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки и вещество на кристали", посочи зам.-началникът на Шесто РУ-СДВР Асен Ушатов.

И двамата са лежали в затвора, единият е излязъл преди година.

"В къщата, в която живеят със семействата си, е открито солидно количество наркотични вещества. Имаме информация, че лицата разпространяват наркотични вещества на територията на цяла София”, допълни Ушатов.

Междувременно в столичния квартал "Хиподрума" има още един задържан при акция срещу наркотрафика.


България
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