Възстановено е движението между Съдиево и Миролюбово

Възстановено е движението между селата Съдиево и Миролюбово, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътният участък беше затворен след тежка катастрофа с два автомобила.

„Възстановено е движението между селата Съдиево и Миролюбово.“

По-рано през деня мъж и жена са загинали при челен сблъсък между два леки автомобила. Инцидентът е станал около 15:45 часа на пътя между село Съдиево, община Айтос, и село Миролюбово, община Бургас.

Двамата загинали са били водачи на автомобилите. Мъжът е бил на 20 години, а жената - на 30 години. По информация на Областната дирекция на МВР в Бургас те са починали на място.

Заради катастрофата движението в участъка е било преустановено, докато на място са работили полицейски и аварийни екипи. След приключването на необходимите действия трафикът е възстановен. Причините за сблъсъка не са посочени.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg