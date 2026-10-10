Възстановено е движението между Съдиево и Миролюбово

Възстановено е движението между селата Съдиево и Миролюбово, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътният участък беше затворен след тежка катастрофа с два автомобила.
По-рано през деня мъж и жена са загинали при челен сблъсък между два леки автомобила. Инцидентът е станал около 15:45 часа на пътя между село Съдиево, община Айтос, и село Миролюбово, община Бургас.
Двамата загинали са били водачи на автомобилите. Мъжът е бил на 20 години, а жената - на 30 години. По информация на Областната дирекция на МВР в Бургас те са починали на място.
Заради катастрофата движението в участъка е било преустановено, докато на място са работили полицейски и аварийни екипи. След приключването на необходимите действия трафикът е възстановен. Причините за сблъсъка не са посочени.
Източници: bta.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възмутен
Коментиран от #2
21:25 10.10.2026
2 „Много”
До коментар #1 от "Възмутен":Сигурнош са биле студенти по медицина
21:38 10.10.2026