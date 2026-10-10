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Възстановено е движението между Съдиево и Миролюбово
  Тема: Трафик

Възстановено е движението между Съдиево и Миролюбово

10 Октомври, 2026 21:16 398 2

  • катастрофа-
  • съдиево-
  • миролюбово-
  • бургас-
  • пътен трафик

Двама души загинаха по-рано при челен сблъсък между два автомобила на пътя между селата

Възстановено е движението между Съдиево и Миролюбово - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Възстановено е движението между селата Съдиево и Миролюбово, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътният участък беше затворен след тежка катастрофа с два автомобила.

„Възстановено е движението между селата Съдиево и Миролюбово.“

По-рано през деня мъж и жена са загинали при челен сблъсък между два леки автомобила. Инцидентът е станал около 15:45 часа на пътя между село Съдиево, община Айтос, и село Миролюбово, община Бургас.

Двамата загинали са били водачи на автомобилите. Мъжът е бил на 20 години, а жената - на 30 години. По информация на Областната дирекция на МВР в Бургас те са починали на място.

Заради катастрофата движението в участъка е било преустановено, докато на място са работили полицейски и аварийни екипи. След приключването на необходимите действия трафикът е възстановен. Причините за сблъсъка не са посочени.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


Бургас / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възмутен

    0 0 Отговор
    Поне единият е бил виновен. Карат като диви.

    Коментиран от #2

    21:25 10.10.2026

  • 2 „Много”

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възмутен":

    Сигурнош са биле студенти по медицина

    21:38 10.10.2026