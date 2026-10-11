Откриха прострелян в главата зам.-губернатор на турска провинция

Заместник-губернаторът на турската провинция Афьонкарахисар Ихсан Айранджъ е починал, след като е бил прострелян в главата. 46-годишният мъж е открит в автомобила си на паркинга на термален хотел в центъра на града.

Айранджъ е получил спешна медицинска помощ на място, след което е транспортиран с линейка до болницата на Университета по здравни науки в Афьонкарахисар. Въпреки усилията на лекарите той е починал. Освен заместник-губернатор той е бил и генерален секретар на областната администрация.

Областната управа потвърди смъртта му и съобщи, че „са започнали наказателно и административно разследване“. В официалното съобщение не се посочват подробности за обстоятелствата около стрелбата.

Информационна агенция „Ихлас“ съобщи, че става дума за самоубийство. Това твърдение обаче не е потвърдено от областната управа, поради което причината и точният механизъм на смъртта остават предмет на разследването.

Кариера в държавната администрация

Ихсан Айранджъ е роден през 1980 г. в района Сулуова, провинция Амасия. Завършил е Факултета по политически науки на Истанбулския университет.

Преди да постъпи на работа в държавната администрация през 2008 г., Айранджъ е работил в частния сектор. В професионалната си кариера е бил областен управител в Кале, Чайкара, Гьолбашъ и Мут, както и заместник-губернатор на Ерзинджан.

През ноември 2024 г. е назначен за заместник-губернатор на Афьонкарахисар. Разследването на смъртта му продължава.

Източници: nova.bg, dha.com.tr, haberturk.com