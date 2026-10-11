Новини
Крими »
Мъж и жена загинаха при челен удар край Айтос
  Тема: Трафик

Мъж и жена загинаха при челен удар край Айтос

11 Октомври, 2026 11:44 869 16

  • катастрофа-
  • айтос-
  • съдиево-
  • миролюбово-
  • загинали

Двамата водачи са починали на място при катастрофата между Съдиево и Миролюбово. Движението в участъка вече е възстановено

Мъж и жена загинаха при челен удар край Айтос - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 20 години и жена на 30 години са загинали при челен сблъсък между два леки автомобила край Айтос. Катастрофата е станала около 15:45 часа на пътя между село Съдиево, община Айтос, и село Миролюбово, община Бургас.

Двамата са били водачи на автомобилите и са починали на място. „Двамата са били водачи на автомобилите и са загинали на място“, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Към мястото на инцидента са били изпратени полицейски екипи и екипи на Спешна помощ. По първоначалните данни няма информация за други пострадали. Причините, довели до навлизането на автомобилите в насрещните ленти и до челния удар, не са съобщени.

Заради катастрофата движението в участъка е било ограничено и регулирано от „Пътна полиция“. Трафикът временно се е осъществявал по обходен маршрут между Съдиево и Миролюбово.

По-късно Агенция „Пътна инфраструктура“ е съобщила, че движението по пътя е възстановено. Обстоятелствата около тежката катастрофа се изясняват.

Източници: bta.bg, news.bg, burgasonline.bg


Айтос / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разбира се

    12 2 Отговор
    Броя на дупките по пътното платно няма да бъде отразен в протокола от пройзшествието.

    11:47 11.10.2026

  • 2 Васил

    10 1 Отговор
    Когато няма пътища като хората касапницата няма да спре толкова пари се хвърлиха за камери и да ни следят дали сме запалили светлините през деня ама ефект нулев. Има страни където разрешената скорост е по висока ама няма толкова жертви защото хората имат мозъчни клетки.

    Коментиран от #9

    11:48 11.10.2026

  • 3 да питам

    9 1 Отговор
    Пътя имал ли е задължителните атрибути - светлоотразителна хоризонтална маркировка и странични колчета със светлоотразители? Или пак много питам.

    Коментиран от #8

    11:51 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Поправих го, четвърти

    3 0 Отговор
    Тошкова много катастрофи и умрели
    Според новините, а е да не лъжите нещо тва журналята бе, как може толкова много да са

    11:54 11.10.2026

  • 6 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Тази новина вече я публикувахте вчера.
    Е, и за днес става...
    Жалко за загиналите!

    Коментиран от #7, #12

    11:58 11.10.2026

  • 7 А те едни и същи, тогава добре

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тити на Кака":

    Че се уплаших

    11:59 11.10.2026

  • 8 Кокошката🐔🐔🐔

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "да питам":

    Цитирам : "Катастрофата е станала около 15:45 часа", та какви светлоотразители те гонят, байно... На крива ракета, Космоса й пречи ❗

    12:00 11.10.2026

  • 9 Дудов

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    Това е така но при нормално общество.Тука само маркировката ни е виновна

    Коментиран от #11

    12:01 11.10.2026

  • 10 Ако и двата са навлезли в насрещнито

    5 0 Отговор
    То тогава би трябвало да се разминат, в Япония е така, карат в лявата лента

    12:03 11.10.2026

  • 11 не е виновна маркировката

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дудов":

    защото изобщо няма маркировка. А където я има, я правят с фасадна боя колкото за снимката прикрепена към фактурата за общината.

    12:04 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нидерландия е 19 милиона души

    1 0 Отговор
    които дори и над 80 годишни карат автомобили и броя на загиналите годишно е колкото загиналите при ПТП в България. Как се получава това?

    Коментиран от #15

    12:11 11.10.2026

  • 14 шумахери много

    1 0 Отговор
    Точно вчера минавах по обяд по този път , и той си има всичките маркировки , но въпреки това имаше водачи които изпреварваха с виска скорост точно на това място защото е по широко !!

    12:18 11.10.2026

  • 15 Швеция е 11 милиона

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нидерландия е 19 милиона души":

    А загиналите на година са наполовина на България, само констатация, защо е така обаче?

    12:22 11.10.2026

  • 16 Кеефф

    0 0 Отговор
    Прогресивно ми е! Браво на Демерджиев.

    12:30 11.10.2026