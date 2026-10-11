Мъж и жена загинаха при челен удар край Айтос

Мъж на 20 години и жена на 30 години са загинали при челен сблъсък между два леки автомобила край Айтос. Катастрофата е станала около 15:45 часа на пътя между село Съдиево, община Айтос, и село Миролюбово, община Бургас.

Двамата са били водачи на автомобилите и са починали на място. „Двамата са били водачи на автомобилите и са загинали на място“, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Към мястото на инцидента са били изпратени полицейски екипи и екипи на Спешна помощ. По първоначалните данни няма информация за други пострадали. Причините, довели до навлизането на автомобилите в насрещните ленти и до челния удар, не са съобщени.

Заради катастрофата движението в участъка е било ограничено и регулирано от „Пътна полиция“. Трафикът временно се е осъществявал по обходен маршрут между Съдиево и Миролюбово.

По-късно Агенция „Пътна инфраструктура“ е съобщила, че движението по пътя е възстановено. Обстоятелствата около тежката катастрофа се изясняват.

Източници: bta.bg, news.bg, burgasonline.bg