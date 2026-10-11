Мъж и жена загинаха при челен удар край Айтос

Мъж на 20 години и жена на 30 години са загинали при челен сблъсък между два леки автомобила край Айтос. Катастрофата е станала около 15:45 часа на пътя между село Съдиево, община Айтос, и село Миролюбово, община Бургас.
Двамата са били водачи на автомобилите и са починали на място. „Двамата са били водачи на автомобилите и са загинали на място“, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Към мястото на инцидента са били изпратени полицейски екипи и екипи на Спешна помощ. По първоначалните данни няма информация за други пострадали. Причините, довели до навлизането на автомобилите в насрещните ленти и до челния удар, не са съобщени.
Заради катастрофата движението в участъка е било ограничено и регулирано от „Пътна полиция“. Трафикът временно се е осъществявал по обходен маршрут между Съдиево и Миролюбово.
По-късно Агенция „Пътна инфраструктура“ е съобщила, че движението по пътя е възстановено. Обстоятелствата около тежката катастрофа се изясняват.
Източници: bta.bg, news.bg, burgasonline.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 разбира се
11:47 11.10.2026
2 Васил
Коментиран от #9
11:48 11.10.2026
3 да питам
Коментиран от #8
11:51 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Поправих го, четвърти
Според новините, а е да не лъжите нещо тва журналята бе, как може толкова много да са
11:54 11.10.2026
6 Тити на Кака
Е, и за днес става...
Жалко за загиналите!
Коментиран от #7, #12
11:58 11.10.2026
7 А те едни и същи, тогава добре
До коментар #6 от "Тити на Кака":Че се уплаших
11:59 11.10.2026
8 Кокошката🐔🐔🐔
До коментар #3 от "да питам":Цитирам : "Катастрофата е станала около 15:45 часа", та какви светлоотразители те гонят, байно... На крива ракета, Космоса й пречи ❗
12:00 11.10.2026
9 Дудов
До коментар #2 от "Васил":Това е така но при нормално общество.Тука само маркировката ни е виновна
Коментиран от #11
12:01 11.10.2026
10 Ако и двата са навлезли в насрещнито
12:03 11.10.2026
11 не е виновна маркировката
До коментар #9 от "Дудов":защото изобщо няма маркировка. А където я има, я правят с фасадна боя колкото за снимката прикрепена към фактурата за общината.
12:04 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нидерландия е 19 милиона души
Коментиран от #15
12:11 11.10.2026
14 шумахери много
12:18 11.10.2026
15 Швеция е 11 милиона
До коментар #13 от "Нидерландия е 19 милиона души":А загиналите на година са наполовина на България, само констатация, защо е така обаче?
12:22 11.10.2026
16 Кеефф
12:30 11.10.2026