Катастрофа спря камионите по пътя Лом–Монтана

Катастрофа временно спря движението на тежкотоварни камиони по пътя Лом–Монтана. Инцидентът е станал около 17:30 часа на входа на Лом откъм Монтана, съобщи дежурният в Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сблъскали са се два леки автомобила на десен завой. При удара са нанесени материални щети по колите, а двамата водачи са пострадали. Те са откарани в болницата в Лом и са настанени за лечение с наранявания. По данни на полицията няма опасност за живота им.

За леките автомобили е осигурено преминаване в едното платно. „Леките автомобили могат да преминават в едното платно“, уточниха от полицията.

На мястото е изпратена оперативна група, която изяснява причините и обстоятелствата около произшествието. Към последните съобщени данни движението на тежкотоварните автомобили все още е ограничено, като се очаква трафикът да бъде възстановен скоро.

Източници: dariknews.bg, bntnews.bg