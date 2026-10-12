25-годишен е в тежко състояние след катастрофа с АТВ

25-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа с АТВ на пътя между селата Оризаре и Гюльовца. Инцидентът е станал малко след полунощ на 11 октомври, съобщи БНТ.

По данни на полицията мъжът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост. Той е загубил контрол над превозното средство, което се е преобърнало извън пътното платно.

При катастрофата пострадалият е получил фрактури на черепа, дясното рамо и три ребра. Той е настанен в отделение „Реанимация“ на УМБАЛ - Бургас с опасност за живота.