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25-годишен е в тежко състояние след катастрофа с АТВ
  Тема: Трафик

25-годишен е в тежко състояние след катастрофа с АТВ

12 Октомври, 2026 09:05 941 9

  • катастрофа-
  • атв-
  • оризаре-
  • гюльовца-
  • бургас

Мъжът е настанен в реанимацията на УМБАЛ - Бургас с опасност за живота

25-годишен е в тежко състояние след катастрофа с АТВ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

25-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа с АТВ на пътя между селата Оризаре и Гюльовца. Инцидентът е станал малко след полунощ на 11 октомври, съобщи БНТ.

По данни на полицията мъжът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост. Той е загубил контрол над превозното средство, което се е преобърнало извън пътното платно.

При катастрофата пострадалият е получил фрактури на черепа, дясното рамо и три ребра. Той е настанен в отделение „Реанимация“ на УМБАЛ - Бургас с опасност за живота.


Несебър / България
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