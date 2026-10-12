25-годишен е в тежко състояние след катастрофа с АТВ

25-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа с АТВ на пътя между селата Оризаре и Гюльовца. Инцидентът е станал малко след полунощ на 11 октомври, съобщи БНТ.
По данни на полицията мъжът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост. Той е загубил контрол над превозното средство, което се е преобърнало извън пътното платно.
При катастрофата пострадалият е получил фрактури на черепа, дясното рамо и три ребра. Той е настанен в отделение „Реанимация“ на УМБАЛ - Бургас с опасност за живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма шанс
и акъл си трабва все пак и за тези неща
09:10 12.10.2026
2 Не бе сериозно
09:13 12.10.2026
3 Промяната
09:17 12.10.2026
4 Анонимен
09:28 12.10.2026
5 Васил
09:29 12.10.2026
6 Гост
09:33 12.10.2026
7 Несъобразена скорост
09:49 12.10.2026
8 Перник
10:01 12.10.2026
9 Диан
10:54 12.10.2026