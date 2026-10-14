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ГДО конвоира до България обвиняемия инфлуенсър Стоян Колев в тясна координация с Мадрид

ГДО конвоира до България обвиняемия инфлуенсър Стоян Колев в тясна координация с Мадрид

14 Октомври, 2026 16:24 934 19

  • стоян колев-
  • гдо-
  • конвой-
  • мадрид

Операцията беше реализирана в рамките на предварително планирани и прецизно организирани действия

ГДО конвоира до България обвиняемия инфлуенсър Стоян Колев в тясна координация с Мадрид - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В14:30 ч. българско време днес Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към министъра на правосъдието осъществи предаване на българския гражданин Стоян Колев от Кралство Испания на Република България във връзка с издадената Европейска заповед за арест (ЕЗА) по наказателно дело от общ характер на Районен съд – Пазарджик.

В ГДО беше получено съобщение от бюро „СИРЕНЕ“ – Испания по каналите на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, относно допуснатото предаване на лицето. Процедурата се състоя на летище „Адолфо Суарес – Мадрид-Барахас“ в 10:00 ч. испанско време. След приемането му от служителите на Главната дирекция бяха предприети необходимите действия за конвоирането му до Република България. Лицето беше транспортирано при спазване на установените изисквания и при осигурени необходимите мерки за сигурност.

Операцията беше реализирана в рамките на предварително планирани и прецизно организирани действия, осъществени в тясна координация между Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието и компетентните български и испански партньорски институции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да го вкарат в килията на Горан.

    10 2 Отговор
    И да инсценират проблем с парното и да се приключва

    16:26 14.10.2026

  • 2 Тотално падение,

    10 3 Отговор
    точно той е най-големият проблем на територията.

    Коментиран от #4

    16:29 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тихо

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тотално падение,":

    Чифтокопитни!
    От този по голямо падение няма!

    16:31 14.10.2026

  • 5 Да да

    4 2 Отговор
    Да питам може ли с играчката любима автомат да си е при мен. Толкова бандити и мафия картели на свобода а посегнаха на един кой то иска свободата да послъгва с автомат играчка и реквизит и пари и някоя поскъпва автоборса. Това ли е борбата престъпниците.

    16:36 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кучето на Мими 🐕

    5 1 Отговор
    Да тоя е много ценен екземпляр.🦍🦍🦍👍

    16:39 14.10.2026

  • 8 Дайте му доживотна

    15 2 Отговор
    Този отпадък за 2 лева работа като хората не е свършил през живота си!

    16:40 14.10.2026

  • 9 Да не възне пак

    10 4 Отговор
    Да беше наркобарон да го помилват,а той инфлоенсър.Ще лежи дълго.

    16:42 14.10.2026

  • 10 испанските заптиета

    11 1 Отговор
    хванаха Апостола

    16:43 14.10.2026

  • 11 Фйкк

    10 1 Отговор
    Тоя освен са говори глупости няма други провинения.

    16:44 14.10.2026

  • 12 Исторически парк

    11 1 Отговор
    Те митьо очите не са го конвоирали така

    16:47 14.10.2026

  • 13 тартар

    6 1 Отговор
    Още,като избяга този гащник прогнозирай,че понеже не е много умен бързо ще го заловят и всичко ще завърши безславно

    16:56 14.10.2026

  • 14 И сега

    5 2 Отговор
    Кой ще плаща за полета на тоя бастун,едва ли той си е поел “билета”????🤬🤬

    Коментиран от #15

    17:01 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 При толкова пресъпност баш тоя ли

    0 0 Отговор
    Пуснете идиота на свобода,знаем че той не е виновен.

    17:41 14.10.2026

  • 18 Механик

    0 0 Отговор
    "бюро „СИРЕНЕ“ – Испания "
    Отлично представяне на това бюро от видната ни журналистка .
    Майко, майкооооооо!!! Да се смееш ли, да ревеш ли?!

    17:42 14.10.2026

  • 19 Механик

    0 0 Отговор
    "бюро „СИРЕНЕ“ – Испания "
    Отлично представяне на това бюро от видната ни журналистка .
    Майко, майкооооооо!!! Да се смееш ли, да ревеш ли?!

    17:42 14.10.2026