ГДО конвоира до България обвиняемия инфлуенсър Стоян Колев в тясна координация с Мадрид

В14:30 ч. българско време днес Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към министъра на правосъдието осъществи предаване на българския гражданин Стоян Колев от Кралство Испания на Република България във връзка с издадената Европейска заповед за арест (ЕЗА) по наказателно дело от общ характер на Районен съд – Пазарджик.
В ГДО беше получено съобщение от бюро „СИРЕНЕ“ – Испания по каналите на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, относно допуснатото предаване на лицето. Процедурата се състоя на летище „Адолфо Суарес – Мадрид-Барахас“ в 10:00 ч. испанско време. След приемането му от служителите на Главната дирекция бяха предприети необходимите действия за конвоирането му до Република България. Лицето беше транспортирано при спазване на установените изисквания и при осигурени необходимите мерки за сигурност.
Операцията беше реализирана в рамките на предварително планирани и прецизно организирани действия, осъществени в тясна координация между Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието и компетентните български и испански партньорски институции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да го вкарат в килията на Горан.
16:26 14.10.2026
2 Тотално падение,
Коментиран от #4
16:29 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тихо
До коментар #2 от "Тотално падение,":Чифтокопитни!
От този по голямо падение няма!
16:31 14.10.2026
5 Да да
16:36 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кучето на Мими 🐕
16:39 14.10.2026
8 Дайте му доживотна
16:40 14.10.2026
9 Да не възне пак
16:42 14.10.2026
10 испанските заптиета
16:43 14.10.2026
11 Фйкк
16:44 14.10.2026
12 Исторически парк
16:47 14.10.2026
13 тартар
16:56 14.10.2026
14 И сега
Коментиран от #15
17:01 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 При толкова пресъпност баш тоя ли
17:41 14.10.2026
18 Механик
Отлично представяне на това бюро от видната ни журналистка .
Майко, майкооооооо!!! Да се смееш ли, да ревеш ли?!
17:42 14.10.2026
19 Механик
Отлично представяне на това бюро от видната ни журналистка .
Майко, майкооооооо!!! Да се смееш ли, да ревеш ли?!
17:42 14.10.2026