Докараха в СДВР тримата задържани за убийството на Бинев

Тримата задържани във връзка с убийството на Слави Бинев са докарани в Столичната дирекция на вътрешните работи. Там ще се води досъдебното производство за смъртта на бизнесмена, който беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“.

Двама от задържаните са турски граждани, а третият е български гражданин. Те бяха арестувани на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“, след като автомобилът им е бил засечен при напускане на София. Данните за задържането бяха съобщени от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директора на СДВР Николай Пелтеков.

При операцията са открити две огнестрелни оръжия. По данни на МВР едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичка на един от мъжете. На мястото на убийството е открита гилза, а фаталната прострелна рана на Бинев е в областта на главата.

Разследващите работят по версия, свързана с неуредени финансови отношения. Николов посочи, че тримата са се занимавали със строителство и изграждат два комплекса в София, но към момента не е установена официална бизнес връзка между тях и Бинев.

„От събраните до момента доказателства, деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, заяви Любомир Николов.

По думите му задържаните са познавали Бинев и са били негови гости. Главният секретар на МВР уточни, че те не са прикривали лицата си или автомобила си при влизането и излизането от дома, но подчерта, че все още няма очевидец на разговора между тях и бизнесмена.

Към момента няма публично съобщение за повдигнати официални обвинения. Директорът на СДВР Николай Пелтеков заяви, че предстоят значителен обем процесуално-следствени действия и че материалите по случая най-вероятно ще бъдат докладвани на прокуратурата следващия ден. Дотогава тримата остават задържани, а съпричастността им към убийството предстои да бъде изяснена в рамките на разследването.

Източници: bta.bg, focus-news.net, offnews.bg