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Докараха в СДВР тримата задържани за убийството на Бинев

Докараха в СДВР тримата задържани за убийството на Бинев

24 Октомври, 2026 18:33 1 732 27

  • слави бинев-
  • сд в р-
  • мвр-
  • убийство-
  • задържани

Двама от тях са турски граждани, а третият е българин. Все още няма официално повдигнати обвинения

Докараха в СДВР тримата задържани за убийството на Бинев - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тримата задържани във връзка с убийството на Слави Бинев са докарани в Столичната дирекция на вътрешните работи. Там ще се води досъдебното производство за смъртта на бизнесмена, който беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“.

Двама от задържаните са турски граждани, а третият е български гражданин. Те бяха арестувани на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“, след като автомобилът им е бил засечен при напускане на София. Данните за задържането бяха съобщени от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директора на СДВР Николай Пелтеков.

При операцията са открити две огнестрелни оръжия. По данни на МВР едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичка на един от мъжете. На мястото на убийството е открита гилза, а фаталната прострелна рана на Бинев е в областта на главата.

Разследващите работят по версия, свързана с неуредени финансови отношения. Николов посочи, че тримата са се занимавали със строителство и изграждат два комплекса в София, но към момента не е установена официална бизнес връзка между тях и Бинев.

„От събраните до момента доказателства, деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, заяви Любомир Николов.

По думите му задържаните са познавали Бинев и са били негови гости. Главният секретар на МВР уточни, че те не са прикривали лицата си или автомобила си при влизането и излизането от дома, но подчерта, че все още няма очевидец на разговора между тях и бизнесмена.

Към момента няма публично съобщение за повдигнати официални обвинения. Директорът на СДВР Николай Пелтеков заяви, че предстоят значителен обем процесуално-следствени действия и че материалите по случая най-вероятно ще бъдат докладвани на прокуратурата следващия ден. Дотогава тримата остават задържани, а съпричастността им към убийството предстои да бъде изяснена в рамките на разследването.

Източници: bta.bg, focus-news.net, offnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    6 7 Отговор
    Изкупителни жертви.

    18:40 24.10.2026

  • 3 местя

    16 1 Отговор
    Нормалния край на всеки тарикат от бандитските времена

    18:40 24.10.2026

  • 4 Цвете

    15 2 Отговор
    ТАКА ЛИ СИ ХОДЯТ НА " ГОСТИ " С ПИСТОЛЕТИ ? ТУК НЕЩО НЕ СЕ ВРЪЗВА.ДВАМА ТУРЦИ И ЕДИН БЪЛГАРИН.ЯВНО СА СЕ ПОЗНАВАЛИ МНОГО ДОБРЕ, ЗА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ В ДОМА МУ. И ТОВА ЛИ СА ДНЕШНИТЕ БИЗНЕСМЕНИ ,СТРОИТЕЛИ ????? СТРЕЛЯТ И ИЗЧЕЗВАТ.ТОВА Е ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА ДНЕС, А НАВЕРНО И УТРЕ. 🚔👮🤦‍♂️

    Коментиран от #7

    18:41 24.10.2026

  • 5 Шорт

    8 1 Отговор
    10 години. 15 години. 20 години в кауша!!! Иначе съдиите са взели рушвет!!!

    18:44 24.10.2026

  • 6 Факт

    12 0 Отговор
    Предната вечер са били на софра заедно (Ниа турчина и Славчо)

    18:44 24.10.2026

  • 7 Шорт

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Живота е много вредно нещо! От него се умира!!🤣🤣😆

    18:45 24.10.2026

  • 8 Интересно как точно се случва това

    14 1 Отговор
    Чуждестранни граждани да имат законно огнестрелно оръжие ?

    Коментиран от #14, #17

    18:47 24.10.2026

  • 9 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Главният секретар Любомир днес по телевизията казА,че са фанАли две лица и един човек.

    18:48 24.10.2026

  • 10 Да бъдат пуснати веднага хората

    7 1 Отговор
    Че ще изгоним чуждестранните инвеститори!

    18:49 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Може

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно как точно се случва това":

    Ако са служители на посолство може, или ако са в състава на международен контингент по линия на НАТО

    Коментиран от #18, #20

    18:52 24.10.2026

  • 15 Тик-Ток

    11 2 Отговор
    Сега тия които да си платили апартаментите на тези турски бандити ,ще пият по една студена вода

    18:54 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Заявлението за придобиване на оръжие

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно как точно се случва това":

    от чужди граждани се подава по образец лично и само до директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на МВР. Само от него зависи. Сега ще изгори който и да е бил.. Вероятно някой по времето на Борисов най вероятно е бил

    18:59 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Приличат тея убийци верно

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Може":

    На членове на международен контингент по линия на НАТО. Даже се движиха в структура "змия" като влизаха в къщата

    19:04 24.10.2026

  • 21 КОЗА НОСТРА

    4 2 Отговор
    ТУК Е МАФИЯ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ ДОКТОРА НОТАРИУСА ПЕПИ ЕВРОТО ИЛИЯН ФИЛИПОВ ПИМК ..тук се завръщат мутренските времена....

    19:06 24.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тираджия

    2 2 Отговор
    Тия двамата ми приличат на граждани мюсюлмани от Русссската Федерация.

    19:10 24.10.2026

  • 24 Уморените Коне ги убиват нали,

    3 0 Отговор
    който не е с нас е против нас.

    19:17 24.10.2026

  • 25 Един

    3 1 Отговор
    БОКЛУК по-малко.

    19:19 24.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 МНООООООГООО МИЛИОНИ ДА

    5 0 Отговор
    НЕ КАЖА МИЛИАРДИ СЕ ВЪРТЯТ ОТ ТАЯ ОТ ТРИМАТА. 80 ПРОЦЕНТА ОТ ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ СА ТЯХНИ.....

    19:27 24.10.2026