Докараха в СДВР тримата задържани за убийството на Бинев

Тримата задържани във връзка с убийството на Слави Бинев са докарани в Столичната дирекция на вътрешните работи. Там ще се води досъдебното производство за смъртта на бизнесмена, който беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“.
Двама от задържаните са турски граждани, а третият е български гражданин. Те бяха арестувани на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“, след като автомобилът им е бил засечен при напускане на София. Данните за задържането бяха съобщени от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директора на СДВР Николай Пелтеков.
При операцията са открити две огнестрелни оръжия. По данни на МВР едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичка на един от мъжете. На мястото на убийството е открита гилза, а фаталната прострелна рана на Бинев е в областта на главата.
Разследващите работят по версия, свързана с неуредени финансови отношения. Николов посочи, че тримата са се занимавали със строителство и изграждат два комплекса в София, но към момента не е установена официална бизнес връзка между тях и Бинев.„От събраните до момента доказателства, деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, заяви Любомир Николов.
По думите му задържаните са познавали Бинев и са били негови гости. Главният секретар на МВР уточни, че те не са прикривали лицата си или автомобила си при влизането и излизането от дома, но подчерта, че все още няма очевидец на разговора между тях и бизнесмена.
Към момента няма публично съобщение за повдигнати официални обвинения. Директорът на СДВР Николай Пелтеков заяви, че предстоят значителен обем процесуално-следствени действия и че материалите по случая най-вероятно ще бъдат докладвани на прокуратурата следващия ден. Дотогава тримата остават задържани, а съпричастността им към убийството предстои да бъде изяснена в рамките на разследването.
Източници: bta.bg, focus-news.net, offnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
18:40 24.10.2026
3 местя
18:40 24.10.2026
4 Цвете
Коментиран от #7
18:41 24.10.2026
5 Шорт
18:44 24.10.2026
6 Факт
18:44 24.10.2026
7 Шорт
До коментар #4 от "Цвете":Живота е много вредно нещо! От него се умира!!🤣🤣😆
18:45 24.10.2026
8 Интересно как точно се случва това
Коментиран от #14, #17
18:47 24.10.2026
9 Сатана Z
18:48 24.10.2026
10 Да бъдат пуснати веднага хората
18:49 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Може
До коментар #8 от "Интересно как точно се случва това":Ако са служители на посолство може, или ако са в състава на международен контингент по линия на НАТО
Коментиран от #18, #20
18:52 24.10.2026
15 Тик-Ток
18:54 24.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Заявлението за придобиване на оръжие
До коментар #8 от "Интересно как точно се случва това":от чужди граждани се подава по образец лично и само до директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на МВР. Само от него зависи. Сега ще изгори който и да е бил.. Вероятно някой по времето на Борисов най вероятно е бил
18:59 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Приличат тея убийци верно
До коментар #14 от "Може":На членове на международен контингент по линия на НАТО. Даже се движиха в структура "змия" като влизаха в къщата
19:04 24.10.2026
21 КОЗА НОСТРА
19:06 24.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тираджия
19:10 24.10.2026
24 Уморените Коне ги убиват нали,
19:17 24.10.2026
25 Един
19:19 24.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 МНООООООГООО МИЛИОНИ ДА
19:27 24.10.2026