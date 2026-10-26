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Спряха от продажба 8198 литра некачествено гориво

Спряха от продажба 8198 литра некачествено гориво

26 Октомври, 2026 17:22 416 3

  • некачествено гориво-
  • гдбоп-
  • бензиностанции-
  • мвр-
  • проверки

Проверени са 16 бензиностанции в София и още шест области. Установени са над 20 нарушения, свързани с горивата, измервателните уреди и пожарната безопасност

Спряха от продажба 8198 литра некачествено гориво - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 8198 литра бензин и дизелово гориво с качество, несъответстващо на нормативните изисквания, са установени при проверки на 16 бензиностанции в София и шест области на страната. Акцията е проведена между 5 и 7 октомври под ръководството на Междуведомствения координационен център на ГДБОП, съобщи МВР. Проверени са обекти в София и областите Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Хасково и Перник.

От разпространение са спрени 4627 литра дизелово гориво, а от пазара са изтеглени още 3571 литра автомобилен бензин. Данните са установени в пет от проверените обекти от Агенцията по метрология.

Над 20 нарушения в проверените обекти

Контролните органи са установили повече от 20 нарушения на данъчното законодателство, Закона за измерванията и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Констатирани са и нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.

При един от обектите са възникнали съмнения за неправомерно въздействие върху измервателните уреди. Затова е поискано съдействие от Българския институт по метрология за повторно калибриране и сертифициране на колонките за зареждане.

В рамките на проверките са съставени повече от 20 акта, седем протокола и три писмени разпореждания.

Предстоят санкции за разпространителите

По установените нарушения са образувани административно-наказателни производства. Предстои налагане на имуществени санкции на разпространителите на горива.

МВР не посочва имената на проверените бензиностанции, нито размера на бъдещите санкции. От съобщените данни не става ясно и дали са постъпили сигнали от клиенти за проблеми с качеството на горивото.

Източници: bntnews.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питам

    1 0 Отговор
    И защо не казвате кои са бензиностанциите !!

    17:26 26.10.2026

  • 2 Истината

    1 0 Отговор
    Е пишете ги бе!!!
    Нека съответните бензиностанции се страхуват от загуба на клиенти!!
    Веднага трябва да се внесе промяна на закона!!!

    17:27 26.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Все едно има качествено 😂

    17:31 26.10.2026