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„Пирогов“: Травмите на починалото дете са били несъвместими с живота

„Пирогов“: Травмите на починалото дете са били несъвместими с живота

26 Октомври, 2026 17:03 904 4

  • пирогов-
  • смърт на дете-
  • софийска градска прокуратура-
  • етрополе

От болницата заявяват, че са приложени всички спешни протоколи и медицински мерки. Софийската градска прокуратура разследва случая

„Пирогов“: Травмите на починалото дете са били несъвместими с живота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежки травми, несъвместими с живота, са установени при 10-годишното дете, което почина в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ след инцидент на 24 октомври. Детето е било транспортирано с линейка от Центъра за спешна медицинска помощ в Етрополе до София.

По информация на „Пирогов“ то е пострадало при падане от стълба на селскостопанска машина. След пристигането му в болницата медицинският екип е предприел действия за спасяването му.

„Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие. Бяха предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на детето след диагностицираните в „Пирогов“ тежки травми, несъвместими с живота“, заявяват от лечебното заведение.

Родителите твърдят, че са чакали повече от два часа

По-рано родителите са разказали, че детето е било в съзнание при пристигането си в болницата. Според тях се е наложило да чакат повече от два часа, преди то да бъде прието. След това детето е било отведено в шокова зала, а по-късно семейството е било уведомено за смъртта му.

Твърденията на родителите са част от обстоятелствата, които трябва да бъдат изяснени в рамките на разследването. Към момента няма данни за повдигнато обвинение, а вината на конкретни лица не е установена.

„Пирогов“ е сезирал прокуратурата

От „Пирогов“ уточняват, че още на 24 октомври дежурният екип е сезирал дежурния следовател в болницата с изрично искане да бъде уведомена Софийската градска прокуратура.

„В името на институционалната прозрачност и обективната истина, съгласно утвърдения протокол за действие, още на 24 октомври 2026 година дежурният екип на лечебното заведение незабавно сезира дежурния следовател“, посочват от болницата.

Софийската градска прокуратура разследва смъртта по текст от Наказателния кодекс, свързан с причиняване на смърт вследствие на незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. От лечебното заведение заявяват, че оказват пълно съдействие на компетентните органи и отказват допълнителни коментари заради следствените действия.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не знаех ,

    12 1 Отговор
    че болниците си имат следовател...... А иначе трагедията е огромна , само на десет години , неизживян живот , мъка и тъга на близките . Мир на душата на детето .

    17:06 26.10.2026

  • 2 Цвете

    8 5 Отговор
    И КАКВО ЩЕ СЪДЕЙСТВАТ ,КАТО ДЕТЕТО Е ПОЧИНАЛО ? НЕМАРЛИВОСТ ЛИ ИЛИ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ? СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА.🤦‍♂️🇧🇬🤦‍♂️

    17:08 26.10.2026

  • 3 версия хх

    7 0 Отговор
    Аутопсията може да даде становище, каква е степента на поразени важни жизнени огани. Операция на череп или важен орган на сляпо без консултирана диагноза не се прави.
    Например едно е да паднеш от стъпало на трактор на нива, друго е на паваж, а твърде различно е ако после те прегази и гумата му.

    Коментиран от #4

    17:14 26.10.2026

  • 4 Коментар

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "версия хх":

    Ако е пак в пирогов, какъв ли ще е резултата!?!!!

    17:19 26.10.2026