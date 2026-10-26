„Пирогов“: Травмите на починалото дете са били несъвместими с живота

Тежки травми, несъвместими с живота, са установени при 10-годишното дете, което почина в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ след инцидент на 24 октомври. Детето е било транспортирано с линейка от Центъра за спешна медицинска помощ в Етрополе до София.

По информация на „Пирогов“ то е пострадало при падане от стълба на селскостопанска машина. След пристигането му в болницата медицинският екип е предприел действия за спасяването му.

„Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие. Бяха предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на детето след диагностицираните в „Пирогов“ тежки травми, несъвместими с живота“, заявяват от лечебното заведение.

Родителите твърдят, че са чакали повече от два часа

По-рано родителите са разказали, че детето е било в съзнание при пристигането си в болницата. Според тях се е наложило да чакат повече от два часа, преди то да бъде прието. След това детето е било отведено в шокова зала, а по-късно семейството е било уведомено за смъртта му.

Твърденията на родителите са част от обстоятелствата, които трябва да бъдат изяснени в рамките на разследването. Към момента няма данни за повдигнато обвинение, а вината на конкретни лица не е установена.

„Пирогов“ е сезирал прокуратурата

От „Пирогов“ уточняват, че още на 24 октомври дежурният екип е сезирал дежурния следовател в болницата с изрично искане да бъде уведомена Софийската градска прокуратура.

„В името на институционалната прозрачност и обективната истина, съгласно утвърдения протокол за действие, още на 24 октомври 2026 година дежурният екип на лечебното заведение незабавно сезира дежурния следовател“, посочват от болницата.

Софийската градска прокуратура разследва смъртта по текст от Наказателния кодекс, свързан с причиняване на смърт вследствие на незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. От лечебното заведение заявяват, че оказват пълно съдействие на компетентните органи и отказват допълнителни коментари заради следствените действия.

Източници: btvnovinite.bg