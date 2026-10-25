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Материалите по убийството на Слави Бинев влизат в прокуратурата
  Тема: Известни личности

Материалите по убийството на Слави Бинев влизат в прокуратурата

25 Октомври, 2026 08:28 761 20

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  • задържани-
  • софийска градска прокуратура-
  • мвр-
  • огнестрелно оръжие

Трима мъже са задържани за 24 часа, а прокуратурата ще прецени дали има основания за повдигане на обвинения

Материалите по убийството на Слави Бинев влизат в прокуратурата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Материалите по досъдебното производство за убийството на бизнесмен в София се очаква да бъдат предадени на Софийската градска прокуратура. Трима мъже са задържани за 24 часа, но към момента не са привлечени като обвиняеми. Прокуратурата трябва да прецени събраните доказателства и да реши има ли основания за повдигане на обвинения.

Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 часа в събота. Той е открит мъртъв в дома си в столичния район „Гърдова глава“, с огнестрелна рана в областта на главата. На мястото е намерена гилза, съобщиха от МВР.

Тримата са задържани на автомагистрала „Тракия“

По първоначални данни малко преди стрелбата при мъжа са били трима негови познати. Свидетел е чул изстрел, след което е видял тримата да напускат адреса с лек автомобил „Лексус“. Полицията е установила автомобила и го е спряла при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“.

При задържането са открити две огнестрелни оръжия. По информация на МВР едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от мъжете. Предстои балистичните експертизи да установят дали някое от оръжията е използвано при убийството.

„Материалите за прокуратурата най-вероятно ще бъдат докладвани в утрешния ден“, заяви директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков.

Проверява се версията за финансов конфликт

Като основна първоначална версия разследващите посочват личен конфликт и неуредени финансови отношения. Според МВР тримата задържани са се занимавали със строителен бизнес и имат фирма, която изгражда два комплекса в София.

Публично потвърдена бизнес връзка между тях и убития, която да обяснява предполагаемия конфликт, засега не е установена. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че е рано да се правят окончателни изводи за мотива и че данните не насочват към поръчково убийство.

„Деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, коментира Любомир Николов.

Разследването трябва да изясни какво се е случило по време на срещата, какви са били отношенията между мъжете и кой е произвел фаталния изстрел. Очаква се показанията на свидетелите, експертизите и останалите събрани материали да бъдат предоставени на прокуратурата за преценка на доказателствата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя до сега

    3 0 Отговор
    трае.....

    Коментиран от #4

    08:34 25.10.2026

  • 2 Фен

    6 3 Отговор
    А Радев къде скри Шехерезада Демерджиев? И тук ли е замесен? За имоти става дума пак...

    08:36 25.10.2026

  • 3 Поредният кьорфишек

    7 1 Отговор
    Нещо чу ли се за развитие по предните 2 убийства(в Банкя и Пловдив). Пълна мъгла. И сега така ще бъде. А стадото блее...

    08:37 25.10.2026

  • 4 Един шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тя до сега":

    Е тя има друга работа.

    08:37 25.10.2026

  • 5 Историк

    5 1 Отговор
    Слушах един подкаст по повода. Строителният бизнес смятат е в основата. Научих ,че и политиката е намесена. Слави Бинев бил близък на Йотова, съученик и таен член на инициативния й комитет. Бях забравила, че 2 пъти е бил евродепутат от Атака, после депутат на Валери Симеонов и ГЕРБ и шеф на комисията по култура. Въобще прелетна политическа птичка от хазартния бранш- бинго залите и други елитни дей ности и накрая строителен бос. По повод мигновеното залавяне на тримата убийци и веднага намерения изхвърлен пистолет,много се смяха и на изявленията на гл.секретар. Другият пък от Пловдив веднага хванаха убиеца му в София, той пък просто чакал да го арестуват и се радвал, но пък пистолета го няма и до днес.Май списъка на неразкритите политически убийства нараства.

    Коментиран от #14

    08:40 25.10.2026

  • 6 Ирония

    5 1 Отговор
    Мафиотите от Прехода още се избиват, не могат да разделят милионите.

    08:40 25.10.2026

  • 7 Пич

    4 2 Отговор
    Когато някой каже, че при дъртите комунисти и ченгета от ДС се върнаха мутренските години и показните убийства, рипат като жъгнати!!! А когато някой рипне като жъгнат, значи е чул истината за себе си!!!

    Коментиран от #12

    08:41 25.10.2026

  • 8 Спонсорите

    2 2 Отговор
    на Радев за изборите започнаха да изчезват един по един...

    Коментиран от #10

    08:41 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хмм

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Спонсорите":

    лошо ли е?

    Коментиран от #11, #13

    08:44 25.10.2026

  • 11 Зависи от къде го погледнеш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    Принципно е само констатация.

    08:47 25.10.2026

  • 12 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    що, тия сега ли се появиха, живуркат си години наред охолно с народните пари от магистрали, стадиони и спортни зали, взеха да се самоизтребват, парите от поръчките ли свършиха?

    Коментиран от #18

    08:47 25.10.2026

  • 13 Демократ

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    А това ,че тримата арестувани бизнесмени-центаджии ще сменят пола си в затвора , лошо ли е ?

    08:48 25.10.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    И кво. Разстроен си и ме можеш да спиш, щото някакви съмнителни бизнесмени си намерили майстора, ли? Кво ми пука. България се очиства от нечисти хора. Само повод за една ракия.

    08:50 25.10.2026

  • 15 Адвокат

    5 0 Отговор
    Този гл.секретар защо дава интервюта и прави заключения веднага, след като няма направена никаква експертиза? Този гл.секретар нали беше Директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) от 2023 г., когато пък беше убит Алексей Петров, кой е убиеца му се питаме 3 години по-късно?
    Все спортни деятели плюс другото. Неразкритите политически убийства в България са към 250 за 36 години. Кой ли ги поръчва и защо?

    08:50 25.10.2026

  • 16 кумунизма са завраща

    2 1 Отговор
    спети спакойно дица

    08:52 25.10.2026

  • 17 мдааа

    3 1 Отговор
    с нетърпение очакваме следващия " бизнесмен", Мунчо добре бори олигархията, направо смъртоносно, за 3 месеца-3 ма

    08:54 25.10.2026

  • 18 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Не заради това! Такива открай време функционират под крилото на държавата! Ама разбирай държавата, като няколкото политици, който я грабят, включително и черните пари от всевъзможни престъпления. И сега - съвсем произволно давам пример, вместо да плащат на Б", трябва да плащат на"Р"! Ей такива хипотези...

    08:54 25.10.2026

  • 19 Факт

    2 3 Отговор
    Има камера в стаята в която са били,турчина го удря и после го гръмва под носа,интригата я прави Ния дъщерята на Джаро женена за турчина

    08:57 25.10.2026

  • 20 Много

    0 0 Отговор
    неща влизат и излизат.

    09:00 25.10.2026