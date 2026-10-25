Материалите по убийството на Слави Бинев влизат в прокуратурата

Материалите по досъдебното производство за убийството на бизнесмен в София се очаква да бъдат предадени на Софийската градска прокуратура. Трима мъже са задържани за 24 часа, но към момента не са привлечени като обвиняеми. Прокуратурата трябва да прецени събраните доказателства и да реши има ли основания за повдигане на обвинения.

Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 часа в събота. Той е открит мъртъв в дома си в столичния район „Гърдова глава“, с огнестрелна рана в областта на главата. На мястото е намерена гилза, съобщиха от МВР.

Тримата са задържани на автомагистрала „Тракия“

По първоначални данни малко преди стрелбата при мъжа са били трима негови познати. Свидетел е чул изстрел, след което е видял тримата да напускат адреса с лек автомобил „Лексус“. Полицията е установила автомобила и го е спряла при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“.

При задържането са открити две огнестрелни оръжия. По информация на МВР едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от мъжете. Предстои балистичните експертизи да установят дали някое от оръжията е използвано при убийството.

Проверява се версията за финансов конфликт

„Материалите за прокуратурата най-вероятно ще бъдат докладвани в утрешния ден“, заяви директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков.

Като основна първоначална версия разследващите посочват личен конфликт и неуредени финансови отношения. Според МВР тримата задържани са се занимавали със строителен бизнес и имат фирма, която изгражда два комплекса в София.

Публично потвърдена бизнес връзка между тях и убития, която да обяснява предполагаемия конфликт, засега не е установена. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че е рано да се правят окончателни изводи за мотива и че данните не насочват към поръчково убийство.

„Деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, коментира Любомир Николов.

Разследването трябва да изясни какво се е случило по време на срещата, какви са били отношенията между мъжете и кой е произвел фаталния изстрел. Очаква се показанията на свидетелите, експертизите и останалите събрани материали да бъдат предоставени на прокуратурата за преценка на доказателствата.