Материалите по убийството на Слави Бинев влизат в прокуратурата

Материалите по досъдебното производство за убийството на бизнесмен в София се очаква да бъдат предадени на Софийската градска прокуратура. Трима мъже са задържани за 24 часа, но към момента не са привлечени като обвиняеми. Прокуратурата трябва да прецени събраните доказателства и да реши има ли основания за повдигане на обвинения.
Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 часа в събота. Той е открит мъртъв в дома си в столичния район „Гърдова глава“, с огнестрелна рана в областта на главата. На мястото е намерена гилза, съобщиха от МВР.
Тримата са задържани на автомагистрала „Тракия“
По първоначални данни малко преди стрелбата при мъжа са били трима негови познати. Свидетел е чул изстрел, след което е видял тримата да напускат адреса с лек автомобил „Лексус“. Полицията е установила автомобила и го е спряла при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“.
При задържането са открити две огнестрелни оръжия. По информация на МВР едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от мъжете. Предстои балистичните експертизи да установят дали някое от оръжията е използвано при убийството.„Материалите за прокуратурата най-вероятно ще бъдат докладвани в утрешния ден“, заяви директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков.
Проверява се версията за финансов конфликт
Като основна първоначална версия разследващите посочват личен конфликт и неуредени финансови отношения. Според МВР тримата задържани са се занимавали със строителен бизнес и имат фирма, която изгражда два комплекса в София.
Публично потвърдена бизнес връзка между тях и убития, която да обяснява предполагаемия конфликт, засега не е установена. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че е рано да се правят окончателни изводи за мотива и че данните не насочват към поръчково убийство.„Деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, коментира Любомир Николов.
Разследването трябва да изясни какво се е случило по време на срещата, какви са били отношенията между мъжете и кой е произвел фаталния изстрел. Очаква се показанията на свидетелите, експертизите и останалите събрани материали да бъдат предоставени на прокуратурата за преценка на доказателствата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тя до сега
Коментиран от #4
08:34 25.10.2026
2 Фен
08:36 25.10.2026
3 Поредният кьорфишек
08:37 25.10.2026
4 Един шофьор
До коментар #1 от "Тя до сега":Е тя има друга работа.
08:37 25.10.2026
5 Историк
Коментиран от #14
08:40 25.10.2026
6 Ирония
08:40 25.10.2026
7 Пич
Коментиран от #12
08:41 25.10.2026
8 Спонсорите
Коментиран от #10
08:41 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хмм
До коментар #8 от "Спонсорите":лошо ли е?
Коментиран от #11, #13
08:44 25.10.2026
11 Зависи от къде го погледнеш
До коментар #10 от "Хмм":Принципно е само констатация.
08:47 25.10.2026
12 Ами
До коментар #7 от "Пич":що, тия сега ли се появиха, живуркат си години наред охолно с народните пари от магистрали, стадиони и спортни зали, взеха да се самоизтребват, парите от поръчките ли свършиха?
Коментиран от #18
08:47 25.10.2026
13 Демократ
До коментар #10 от "Хмм":А това ,че тримата арестувани бизнесмени-центаджии ще сменят пола си в затвора , лошо ли е ?
08:48 25.10.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Историк":И кво. Разстроен си и ме можеш да спиш, щото някакви съмнителни бизнесмени си намерили майстора, ли? Кво ми пука. България се очиства от нечисти хора. Само повод за една ракия.
08:50 25.10.2026
15 Адвокат
Все спортни деятели плюс другото. Неразкритите политически убийства в България са към 250 за 36 години. Кой ли ги поръчва и защо?
08:50 25.10.2026
16 кумунизма са завраща
08:52 25.10.2026
17 мдааа
08:54 25.10.2026
18 Пич
До коментар #12 от "Ами":Не заради това! Такива открай време функционират под крилото на държавата! Ама разбирай държавата, като няколкото политици, който я грабят, включително и черните пари от всевъзможни престъпления. И сега - съвсем произволно давам пример, вместо да плащат на Б", трябва да плащат на"Р"! Ей такива хипотези...
08:54 25.10.2026
19 Факт
08:57 25.10.2026
20 Много
09:00 25.10.2026