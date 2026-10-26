Новини
Крими »
Задържаха в Германия двама, издирвани за палежа на Starlink

Задържаха в Германия двама, издирвани за палежа на Starlink

26 Октомври, 2026 20:34 787 8

  • starlink-
  • палеж-
  • дуисбург-
  • европейска заповед за арест-
  • софия

Двамата 19-годишни са задържани в Дуисбург по европейски заповеди за арест. Очаква се да бъдат предадени на България

Задържаха в Германия двама, издирвани за палежа на Starlink - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама 19-годишни мъже, издирвани във връзка с палежа на антени на Starlink край София, са задържани в германския град Дуисбург. Българските власти са изпратили европейски заповеди за арест, а според информацията на БНТ се очаква двамата да бъдат предадени на България, където да продължат действията по разследването.

Палежът е извършен на 9 октомври. Двамата задържани са германски граждани и са идентифицирани като Тирпан Бейтула и Зека Ислам. На 19 октомври Софийският градски съд разреши на прокуратурата да издаде европейските заповеди за арест. Решението на съда не е окончателно.

Какво твърди обвинението

Според прокуратурата двамата са влезли в България на 9 октомври и са напуснали страната същия ден през граничния пункт „Калотина“ в 22:22 часа. Те са обвиняеми задочно за умишлен палеж, при който са засегнати осем антени. Три от тях са изгорели напълно, три са почернели, а други две са изгорели частично. Данните са част от разследване за умишлено повреждане на комуникационна инфраструктура.

В публичното пространство първоначално беше съобщено за палеж на 11 от общо 17 антени в обект край село Плана. Разминаването с посочените в съдебните материали осем засегнати антени е отчетено в по-късната информация по случая. За обвиняемите важи презумпцията за невиновност до влизане в сила на съдебен акт.

Как се стигна до издирването

Случаят стана публичен на 12 октомври, когато съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев съобщи за умишлен палеж в обекта край Плана. По-късно МВР потвърди, че има заподозрени, но не разкри подробности. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви:

„Има заподозрени, но не мога да дам подробности, за да не попреча на разследването.“

След разрешението на Софийския градски съд българските власти са изпратили европейските заповеди за арест до Германия, където двамата са били установени и задържани.

При разглеждането на искането за издирване защитата оспори доказателствата. Един от служебните защитници заяви:

„Нищо конкретно не знаем, за да можем да изведем от тези данни някакво заключение.“

Съдът обаче прие, че събраните до този момент материали са достатъчни за издаването на европейските заповеди за арест.

Какво е Starlink

Starlink е сателитна комуникационна система на компанията SpaceX. Тя осигурява свързаност чрез мрежа от спътници и наземни съоръжения. След публичното оповестяване на палежа премиерът Румен Радев заяви, че разследването е интензивно и се работи с партньорски служби. Съобщено беше и за допълнителни мерки за охрана на подобни обекти.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев

    8 3 Отговор
    Ще бъдат върнати в България и наградени с орден Стара планина.

    20:37 26.10.2026

  • 2 Аууу

    5 2 Отговор
    Лама Мирчев е много загрижен за телевизията на Зеления наpкоc😉

    20:39 26.10.2026

  • 3 гражданин

    7 0 Отговор
    Да не ги връщат защото сега милиони ще отидат за разследвания , и след 10 г. ще прекратят делото

    20:39 26.10.2026

  • 4 Много интересно

    6 2 Отговор
    Откъде Оземпик Мирчев е разбрал за запалените антени, че първи е подал сигнал? Да не би да има нещо общо с палежа?

    20:46 26.10.2026

  • 5 Толбухин

    5 0 Отговор
    Сега синчето на видния деец на БКП ,свързано с Крушари,какво ще каже?

    20:47 26.10.2026

  • 6 песимист

    4 1 Отговор
    Жалко е едно, че палежа е на българска територия и тия няма да бъдат съдени по немското законодателство.
    У нас присъдите ги определят прочутите адвокати, които само с вещи консултантски услуги могат да притежават 411 недвижими имоти, но са скромни държавни мвр министри.

    20:49 26.10.2026

  • 7 Много добре

    2 0 Отговор
    Да "лежат" в български затвор па да видят.

    21:24 26.10.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ПИГИ ЙОТОВА ЩЕ ГИ ПОМИЛВА ПО ......................... ЗАПОВЕД НА РЕЗИДЕНТА НА КГБ И КРЪСТНИК НА МАФИЯТА ......................... ДРУГАРЯ МИСТЪР КЕШ ...................... ФАКТ !

    21:29 26.10.2026