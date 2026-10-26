Задържаха в Германия двама, издирвани за палежа на Starlink

Двама 19-годишни мъже, издирвани във връзка с палежа на антени на Starlink край София, са задържани в германския град Дуисбург. Българските власти са изпратили европейски заповеди за арест, а според информацията на БНТ се очаква двамата да бъдат предадени на България, където да продължат действията по разследването.

Палежът е извършен на 9 октомври. Двамата задържани са германски граждани и са идентифицирани като Тирпан Бейтула и Зека Ислам. На 19 октомври Софийският градски съд разреши на прокуратурата да издаде европейските заповеди за арест. Решението на съда не е окончателно.

Какво твърди обвинението

Според прокуратурата двамата са влезли в България на 9 октомври и са напуснали страната същия ден през граничния пункт „Калотина“ в 22:22 часа. Те са обвиняеми задочно за умишлен палеж, при който са засегнати осем антени. Три от тях са изгорели напълно, три са почернели, а други две са изгорели частично. Данните са част от разследване за умишлено повреждане на комуникационна инфраструктура.

В публичното пространство първоначално беше съобщено за палеж на 11 от общо 17 антени в обект край село Плана. Разминаването с посочените в съдебните материали осем засегнати антени е отчетено в по-късната информация по случая. За обвиняемите важи презумпцията за невиновност до влизане в сила на съдебен акт.

Как се стигна до издирването

Случаят стана публичен на 12 октомври, когато съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев съобщи за умишлен палеж в обекта край Плана. По-късно МВР потвърди, че има заподозрени, но не разкри подробности. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви:

„Има заподозрени, но не мога да дам подробности, за да не попреча на разследването.“

След разрешението на Софийския градски съд българските власти са изпратили европейските заповеди за арест до Германия, където двамата са били установени и задържани.

При разглеждането на искането за издирване защитата оспори доказателствата. Един от служебните защитници заяви:

„Нищо конкретно не знаем, за да можем да изведем от тези данни някакво заключение.“

Съдът обаче прие, че събраните до този момент материали са достатъчни за издаването на европейските заповеди за арест.

Какво е Starlink

Starlink е сателитна комуникационна система на компанията SpaceX. Тя осигурява свързаност чрез мрежа от спътници и наземни съоръжения. След публичното оповестяване на палежа премиерът Румен Радев заяви, че разследването е интензивно и се работи с партньорски служби. Съобщено беше и за допълнителни мерки за охрана на подобни обекти.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg