Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Съдът отложи предаването на Васил Михайлов на Гърция

Съдът отложи предаването на Васил Михайлов на Гърция

27 Октомври, 2026 18:40 1 051 14

  • васил михайлов-
  • гърция-
  • европейска заповед за арест-
  • окръжен съд кюстендил-
  • наказателни производства

Окръжният съд в Кюстендил разреши изпълнението на европейската заповед за арест, но постанови той първо да приключи делата си в България

Съдът отложи предаването на Васил Михайлов на Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на европейската заповед за арест срещу Васил Михайлов, но отложи предаването му на Гърция до приключване на наказателните производства срещу него в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания. Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Софийския апелативен съд в петдневен срок.

Михайлов е издирван от гръцките власти за шест предполагаеми престъпления. Според материалите по делото те включват участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и причиняване на тежка телесна повреда. Деянията са свързани с разследване за случилото се през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Европейската заповед за арест е издадена на 11 септември 2026 г. от Апелативната прокуратура в Тракия, Гърция.

Михайлов сам поиска да бъде предаден

В съдебната зала Васил Михайлов е заявил, че желае да бъде предаден на Гърция, за да се защитава по повдигнатите му обвинения. Адвокатът му Ивайло Юруков каза, че предстои да реши дали да обжалва съдебния акт.

„Дали ще обжалваме, ще преценим. Имаме петдневен срок от днешна дата“, заяви Юруков.

Прокурор Мариана Сиракова обясни, че предаването не може да се осъществи преди приключването на делата в България. „Трябва да приключат наказателните производства“, каза тя, като уточни, че това включва досъдебната и съдебната фаза, както и изтърпяването на присъдите.

Две производства продължават в България

Срещу Михайлов се водят две наказателни производства, по които той е обвиняем. Едното дело е насрочено за заседание на 2 ноември, а второто се намира на въззивна инстанция.

Михайлов вече е изтърпял ефективно наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането му той е останал задържан по производството за изпълнение на европейската заповед за арест. Мярката „задържане под стража“ е потвърдена от Софийския апелативен съд.

Гръцката страна е дала гаранции, че при евентуална осъдителна присъда Михайлов ще може да изтърпи наказанието си в България.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, 24plovdiv.bg


Кюстендил / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    13 2 Отговор
    Трябва да го пуснат под домашен арест младежа, за да може да се защити!

    Коментиран от #8

    18:45 27.10.2026

  • 3 много уруд

    20 0 Отговор
    на такава малка територия

    18:54 27.10.2026

  • 4 нищо ниво

    19 0 Отговор
    е то се очакваше че нашата съдебна система ще го опази от затвора…

    19:01 27.10.2026

  • 5 666

    12 0 Отговор
    Хайде гръцкия бай Ставри се изчака човека

    19:01 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 прах

    10 0 Отговор
    Не думай , хахах

    19:05 27.10.2026

  • 8 Сзо

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Наше момче. При това е много болно. Може да го помилват преди да са го осъдили.

    19:11 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Има някаква далавера тук

    2 1 Отговор
    Подкупи ли са гръцкото правосъдие за да дава подсъдимия зор за екстрадация... НЕЩО ГНИЛО ИМА В ГЪРЦИЯ

    Коментиран от #13

    19:19 27.10.2026

  • 11 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Евала престъпници(съдии) дръжте го тоя престъпник тук да го храним и поим,че и без това са ни малко другите,но ако го осъдят в Гърция тези съдии трябва да получат същите присъди и да са в една килия заедно с тоя изр...

    19:25 27.10.2026

  • 12 Ломбов

    3 1 Отговор
    Защо не го земе Малкиа Мрас вав ПБ той е човек сас енергиа

    19:32 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.