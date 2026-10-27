Съдът отложи предаването на Васил Михайлов на Гърция

Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на европейската заповед за арест срещу Васил Михайлов, но отложи предаването му на Гърция до приключване на наказателните производства срещу него в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания. Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Софийския апелативен съд в петдневен срок.

Михайлов е издирван от гръцките власти за шест предполагаеми престъпления. Според материалите по делото те включват участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и причиняване на тежка телесна повреда. Деянията са свързани с разследване за случилото се през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Европейската заповед за арест е издадена на 11 септември 2026 г. от Апелативната прокуратура в Тракия, Гърция.

Михайлов сам поиска да бъде предаден

В съдебната зала Васил Михайлов е заявил, че желае да бъде предаден на Гърция, за да се защитава по повдигнатите му обвинения. Адвокатът му Ивайло Юруков каза, че предстои да реши дали да обжалва съдебния акт.

„Дали ще обжалваме, ще преценим. Имаме петдневен срок от днешна дата“, заяви Юруков.

Прокурор Мариана Сиракова обясни, че предаването не може да се осъществи преди приключването на делата в България. „Трябва да приключат наказателните производства“, каза тя, като уточни, че това включва досъдебната и съдебната фаза, както и изтърпяването на присъдите.

Две производства продължават в България

Срещу Михайлов се водят две наказателни производства, по които той е обвиняем. Едното дело е насрочено за заседание на 2 ноември, а второто се намира на въззивна инстанция.

Михайлов вече е изтърпял ефективно наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането му той е останал задържан по производството за изпълнение на европейската заповед за арест. Мярката „задържане под стража“ е потвърдена от Софийския апелативен съд.

Гръцката страна е дала гаранции, че при евентуална осъдителна присъда Михайлов ще може да изтърпи наказанието си в България.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, 24plovdiv.bg