След сигнал от София задържаха в Германия двама за палежа на „Старлинк“ в Плана

Двама 19-годишни германски граждани са задържани в Дуисбург по европейски заповеди за арест заради палежа на антени на „Старлинк“ край София. Палежът е извършен на 9 октомври, а задържането е станало дни след издаването на заповедите.

Българските служби са установили самоличността на двамата в рамките на часове, след като те напуснали страната. Германия е била уведомена за тях на 10 октомври, съобщи БНТ. На 19 октомври е издадена европейска заповед за арест, а документите по нея са преведени и изпратени на германските власти.

„Най-сетне беше издадена европейска заповед за арест и преди дни бяха задържани извършителите в Германия“, заяви премиерът Румен Радев.

Радев обясни, че по-ранното огласяване на информацията пред парламента е можело да осуети задържането. По думите му властите са знаели кои са заподозрените, но са изчакали процедурата по европейската заповед за арест да приключи.

Очаква се предаване на България

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че двамата са германски граждани, трайно установени в Германия, и че българските власти очакват те да бъдат предадени на България. След това разследването трябва да продължи с действия на българските органи.

Според Демерджиев двамата са преминали законно през границата. Той посочи, че към момента на напускането им не е имало правно основание да бъдат спрени или задържани. Министърът каза още, че те са имали криминални прояви в Германия, но те не са били свързани с подобни действия.

Демерджиев допълни, че по данни, с които българските власти разполагат, на 18 октомври двамата са извършили подобно деяние в друга държава от Европейския съюз. Твърдението предстои да бъде изяснено в рамките на наказателните производства.

Задържането в Германия се случва след провалено заседание на Народното събрание, на което премиерът, вътрешният министър и председателят на ДАНС трябваше да дадат информация за палежа и за напускането на заподозрените. При регистрацията са се явили 112 депутати, но не е бил събран необходимият кворум.

Източници: bntnews.bg