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След сигнал от София задържаха в Германия двама за палежа на „Старлинк“ в Плана

След сигнал от София задържаха в Германия двама за палежа на „Старлинк“ в Плана

28 Октомври, 2026 10:48 738 17

  • старлинк-
  • палеж-
  • германия-
  • европейска заповед за арест-
  • дуисбург

Двамата германски граждани са били установени часове след палежа край София. Българските власти очакват предаването им за продължаване на разследването

След сигнал от София задържаха в Германия двама за палежа на „Старлинк“ в Плана - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Двама 19-годишни германски граждани са задържани в Дуисбург по европейски заповеди за арест заради палежа на антени на „Старлинк“ край София. Палежът е извършен на 9 октомври, а задържането е станало дни след издаването на заповедите.

Българските служби са установили самоличността на двамата в рамките на часове, след като те напуснали страната. Германия е била уведомена за тях на 10 октомври, съобщи БНТ. На 19 октомври е издадена европейска заповед за арест, а документите по нея са преведени и изпратени на германските власти.

„Най-сетне беше издадена европейска заповед за арест и преди дни бяха задържани извършителите в Германия“, заяви премиерът Румен Радев.

Радев обясни, че по-ранното огласяване на информацията пред парламента е можело да осуети задържането. По думите му властите са знаели кои са заподозрените, но са изчакали процедурата по европейската заповед за арест да приключи.

Очаква се предаване на България

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че двамата са германски граждани, трайно установени в Германия, и че българските власти очакват те да бъдат предадени на България. След това разследването трябва да продължи с действия на българските органи.

Според Демерджиев двамата са преминали законно през границата. Той посочи, че към момента на напускането им не е имало правно основание да бъдат спрени или задържани. Министърът каза още, че те са имали криминални прояви в Германия, но те не са били свързани с подобни действия.

Демерджиев допълни, че по данни, с които българските власти разполагат, на 18 октомври двамата са извършили подобно деяние в друга държава от Европейския съюз. Твърдението предстои да бъде изяснено в рамките на наказателните производства.

Задържането в Германия се случва след провалено заседание на Народното събрание, на което премиерът, вътрешният министър и председателят на ДАНС трябваше да дадат информация за палежа и за напускането на заподозрените. При регистрацията са се явили 112 депутати, но не е бил събран необходимият кворум.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев

    8 2 Отговор
    Ще ги доведат в България да получат орден Стара планина

    Коментиран от #3

    10:49 28.10.2026

  • 2 Дано ги разпитат предварително там!

    8 5 Отговор
    Защото тук е ясно, че ще ги разпитват и ще уточняват фактите поне 2-3 години. И накрая няма да има доказателства, че са действали по заповед на Кремъл!

    10:53 28.10.2026

  • 3 Без майтап

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Радев":

    Награждаването ще е на Червеният площад и ще се излъчва директо по всички телевизии.

    10:54 28.10.2026

  • 4 Кукуфелник

    1 0 Отговор
    Това колко пъти ще го повтаряш?

    10:56 28.10.2026

  • 5 Кажете им етноса

    11 0 Отговор
    на тия двама " германски граждани, трайно установени в Германия "!

    Или да позная от първия път?

    Коментиран от #6

    10:56 28.10.2026

  • 6 Ей ги:

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кажете им етноса":

    Зeka Ислам (Zeka Islam) и Тирпан Бейтула (Tirpan Beytula) — са германски граждани, родени в Германия.

    Коментиран от #13

    10:56 28.10.2026

  • 7 Дядо Йоцо гледа

    2 0 Отговор
    Един път арестуват българи за палеж в Германия, сега гермаци за палеж в България. Кръгъл свят непредвидим.

    Коментиран от #12

    10:56 28.10.2026

  • 8 Поредното доказателство

    6 4 Отговор
    за разграденият двор на Радевото управление и некадърниците във всички служби...

    Коментиран от #15

    10:57 28.10.2026

  • 9 Пустите московци ,

    3 2 Отговор
    Вече са - " старлинкове "

    10:59 28.10.2026

  • 10 !!!?

    4 2 Отговор
    Многоходовка - Мистър Кеш финансира турски терористи на Кремъл чрез "Боташ"...!

    11:00 28.10.2026

  • 11 До скоро

    5 1 Отговор
    не можехме да коментираме под статиите за Копейката и съветското МПС. Днес вече не можем да изкажем обожанието си и безрезервната си подкрепа за Йотовица и там другото нещо, което и приглася.
    Едва ли това е най-добрият начин да повишиш уважението на избирателите към себе си.

    11:01 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами сега?

    1 0 Отговор
    Грмания ще ги екстрадира в България за да ги пуснем да избягат в Турция. После одѝ ги гонѝ!

    11:15 28.10.2026

  • 15 И какво

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Поредното доказателство":

    им е некадърното?

    11:40 28.10.2026

  • 16 Тъпо соросоидче

    1 0 Отговор
    Гюркан президент, Гюркан президент....

    11:42 28.10.2026

  • 17 Мунчо

    1 0 Отговор
    Купил съм си 5 кила пуканки и 5 литра кола и чакам пред телевизора за дебата с Кандьо.

    11:44 28.10.2026