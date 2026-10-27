Трима обвиняеми за нападение над полицаи в Кочериново

Трима мъже са обвинени за нападение над полицейски служители в Кочериново. Случаят е станал около 01,15 ч. на 26 октомври, когато полицаи от Районното управление в Рила посетили имот след сигнал за нарушаване на нощната тишина.

След предупреждение да бъде спряна силната музика полицейският екип бил замерян с камъни и керемиди от няколко лица, съобщават от прокуратурата.

Според обвинението 29-годишен мъж счупил стъклата на служебния автомобил с метален стол. 48-годишен мъж ударил единия от полицаите, а 21-годишен подгонил униформените и ги замерял с камъни.

Действията са описани като твърдения по разследването, а вината на обвиняемите трябва да бъде установена в съдебно производство.

За един от мъжете прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Той е осъждан за хулиганство през 2021 г.

„Разследването по делото продължава под надзора на прокуратурата“, съобщават от държавното обвинение.

На този етап не са посочени допълнителни данни за състоянието на полицейския служител или за размера на щетите по автомобила. По случая продължават процесуално-следствени действия.