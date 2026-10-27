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Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов
  Тема: Войната на пътя

Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов

27 Октомври, 2026 06:11 846 9

  • кристиан николов-
  • милен цветков-
  • софийска градска прокуратура-
  • предсрочно освобождаване-
  • протест

Митингът е насрочен за 18:00 часа пред Съдебната палата в София. Софийската градска прокуратура обяви, че ще обжалва решението

Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов е насрочен за 18:00 часа пред Съдебната палата в София. Николов изтърпява присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков.

Софийският градски съд е решил Кристиан Николов да бъде освободен предсрочно. Той беше осъден на 9 години затвор през 2023 г., а до момента е изтърпял повече от половината от наказанието си.

От Софийската градска прокуратура обявиха, че ще обжалват решението за предсрочното освобождаване. Следващото развитие по случая ще зависи от произнасянето по протеста на прокуратурата.

Протестът е организиран от Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна. Поводът е решението на съда за освобождаването на Николов преди изтичането на пълния срок на присъдата му.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Споко

    16 1 Отговор
    пий си, друсай си, карай си, трепай си... тука в БГ кочината няма ядове. Като виждам как ги пускат, нищо не може да ме спре довечера да си тръгна с колата от кръчмата...

    Коментиран от #2

    06:17 27.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Споко":

    АКО ИМАШ ПАРИ..ДАВАЙ! НО НЯМАШ ЛИ, ПО ДОБРЕ С ТАКСИ!

    Коментиран от #3

    06:19 27.10.2026

  • 3 Споко

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    нема ядове, ще продадеме някоя нива, нещо ще ипотекираме я къщата, я апартамента, ще се оправиме. Явно не е нещо сложно.

    06:22 27.10.2026

  • 4 Милен Цв.

    9 0 Отговор
    не бе светец, но накрая се бе осъзнал и станал народен човек. Точно тогава Кр. Николов го уби, присъдата бе доста занижена, а сега го пускат много преди изтичане на наказанието! Низ от "случайни" несправедливости, зад които прозира престъпно задкулисие.....

    06:47 27.10.2026

  • 5 боги

    11 0 Отговор
    как излежал повече от половината бе той до вчера беше в къщи пот домашен арест
    нема такива съдии петроханци

    06:54 27.10.2026

  • 6 Мда

    7 0 Отговор
    Как позорно мълчат от Правосъдие за всеки и Гошко поръчковия! Намажи и Петроханци, борците за права и свободи на българските граждани! Платените протестъри от посолствата, позор за една нация!

    06:58 27.10.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Радевите олигарси са безнаказани владеят държавата ни

    07:23 27.10.2026

  • 8 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Първоначалната присъда беше тежка, но предвид замотаването на делото от такива протестиращи, Кристиан си излежа присъдата в ареста и под домашен арест. Ако не бяха скачали сега пак щеше да излезе, но щеше да е лежал поне 1г повече в затвора.

    07:35 27.10.2026

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Корупция, та дрънка! Затворническата администрация казва, че няма никакви показатели, че затворника има добро поведение и се е поправил, а съда слуша самия затворник!

    07:41 27.10.2026