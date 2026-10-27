Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов е насрочен за 18:00 часа пред Съдебната палата в София. Николов изтърпява присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков.

Софийският градски съд е решил Кристиан Николов да бъде освободен предсрочно. Той беше осъден на 9 години затвор през 2023 г., а до момента е изтърпял повече от половината от наказанието си.

От Софийската градска прокуратура обявиха, че ще обжалват решението за предсрочното освобождаване. Следващото развитие по случая ще зависи от произнасянето по протеста на прокуратурата.

Протестът е организиран от Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна. Поводът е решението на съда за освобождаването на Николов преди изтичането на пълния срок на присъдата му.

Източници: nova.bg