Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов е насрочен за 18:00 часа пред Съдебната палата в София. Николов изтърпява присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков.
Софийският градски съд е решил Кристиан Николов да бъде освободен предсрочно. Той беше осъден на 9 години затвор през 2023 г., а до момента е изтърпял повече от половината от наказанието си.
От Софийската градска прокуратура обявиха, че ще обжалват решението за предсрочното освобождаване. Следващото развитие по случая ще зависи от произнасянето по протеста на прокуратурата.
Протестът е организиран от Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна. Поводът е решението на съда за освобождаването на Николов преди изтичането на пълния срок на присъдата му.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Споко
Коментиран от #2
06:17 27.10.2026
2 Боруна Лом
До коментар #1 от "Споко":АКО ИМАШ ПАРИ..ДАВАЙ! НО НЯМАШ ЛИ, ПО ДОБРЕ С ТАКСИ!
Коментиран от #3
06:19 27.10.2026
3 Споко
До коментар #2 от "Боруна Лом":нема ядове, ще продадеме някоя нива, нещо ще ипотекираме я къщата, я апартамента, ще се оправиме. Явно не е нещо сложно.
06:22 27.10.2026
4 Милен Цв.
06:47 27.10.2026
5 боги
нема такива съдии петроханци
06:54 27.10.2026
6 Мда
06:58 27.10.2026
7 Анонимен
07:23 27.10.2026
8 Αлфа Bълкът
07:35 27.10.2026
9 Перо
07:41 27.10.2026