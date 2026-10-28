Двама обвиняеми за имотна измама с фалшиви нотариални актове

Двама мъже на 39 и 48 години са обвинени за имотна измама и документни престъпления след акция на столичната полиция. Те са задържани за срок до 72 часа, а Софийската районна прокуратура ще поиска от съда да им бъде наложена мярка „задържане под стража“.

Според прокуратурата на 19 август двамата заблудили мъж, че 48-годишният е собственик на имоти в столичните квартали „Студентски град“ и „Малинова долина“, а 39-годишният е упълномощен да ги продаде. Пострадалият превел 5000 евро капаро, но имотите не му били прехвърлени.

„Събраните до момента доказателства сочат“ участието на обвиняемите в схемата, посочва Софийската районна прокуратура. Разследването започнало след оперативна информация за предполагаемо документно престъпление.

Фалшив акт за имоти от 4000 квадратни метра

При проверка в нотариална кантора брокер представил нотариален акт от 1993 г. за два съседни поземлени имота с обща площ около 4000 квадратни метра. Според прокуратурата целта била чрез документа да бъде съставен констативен нотариален акт, в който като собственици да бъдат вписани наследниците на човек, който не е действителният собственик на имотите.

Документът е установен като неистински. При акцията в кантората били задържани 48-годишният мъж и 42-годишен брокер. Още трима мъже на 39, 54 и 55 години били задържани в автомобил наблизо, съобщава Столичната дирекция на вътрешните работи.

Иззети са документи и печати

При последвалите претърсвания в автомобила и в три апартамента в София са иззети оригинали и копия на неистинския нотариален акт, други нотариални актове, скици на имоти, документи и печати. Сред намереното бил и печатът, използван за изготвянето на фалшивия документ.

39-годишният обвиняем е привлечен към наказателна отговорност и за съставяне на неистински официален документ в съучастие с неустановено лице, както и за държане на нотариален печат, използван за изготвяне на неистински документи. 48-годишният е обвинен и за съзнателно използване на неистинския нотариален акт.

По случая се води досъдебно производство за пет престъпления. Работата по документиране на предполагаемата престъпна дейност продължава под надзора на Софийската районна прокуратура. Обвиняемите се считат за невиновни до постановяване на влязла в сила присъда.

Източници: bntnews.bg