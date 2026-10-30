Ремарке се откачи от влекач и удари камион край Велинград

Ремарке за превоз на трупи се е откачило от влекач и е ударило насрещно движещ се товарен автомобил на пътя между Варвара и Велинград. Ремаркето е било празно, а шофьорът на ударения камион е в тежко състояние и е транспортиран в болницата във Велинград.

На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Заради катастрофата пътят е затворен за движение. Полицаи отбиват автомобилите при село Варвара, както и при гара Костандово през разклона за Ракитово.

Предстои оглед на местопроизшествието от дежурна група на Районното управление във Велинград. Причините за откачането на ремаркето и обстоятелствата около сблъсъка все още се изясняват. Към момента няма публикувани данни за други пострадали.

Източници: nova.bg