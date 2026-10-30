Джип се заби в ограда и спря до сграда в Несебър

Джип премина през ниско бетонно ограждение и навлезе в двора на жилищна сграда в Несебър. Автомобилът е спрял на сантиметри от фасадата, като предната му част е достигнала до самата сграда.
Колата е останала заседнала върху ограждението. Според очевидци зад волана е била украинска гражданка, която вероятно е объркала педала на спирачката с този на газта. Това твърдение не е потвърдено официално.
На място е пристигнала полиция. Към момента няма потвърдена информация за пострадали, а причините за инцидента се изясняват.
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1 Стана Z
Това не е новина а ежедневие.Сигурно е карала жипката трезва?
21:52 30.10.2026