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Джип се заби в ограда и спря до сграда в Несебър
  Тема: Трафик

Джип се заби в ограда и спря до сграда в Несебър

30 Октомври, 2026 21:37 655 1

  • несебър-
  • джип-
  • пътен инцидент-
  • жилищна сграда-
  • бетонна ограда

Автомобилът е навлязъл в двор и е останал заседнал на сантиметри от фасадата. Няма потвърдени данни за пострадали

Джип се заби в ограда и спря до сграда в Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Джип премина през ниско бетонно ограждение и навлезе в двора на жилищна сграда в Несебър. Автомобилът е спрял на сантиметри от фасадата, като предната му част е достигнала до самата сграда.

Колата е останала заседнала върху ограждението. Според очевидци зад волана е била украинска гражданка, която вероятно е объркала педала на спирачката с този на газта. Това твърдение не е потвърдено официално.

На място е пристигнала полиция. Към момента няма потвърдена информация за пострадали, а причините за инцидента се изясняват.


Несебър / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стана Z

    4 1 Отговор
    "зад волана е била украинска гражданка"
    Това не е новина а ежедневие.Сигурно е карала жипката трезва?

    21:52 30.10.2026