Джип се заби в ограда и спря до сграда в Несебър

Джип премина през ниско бетонно ограждение и навлезе в двора на жилищна сграда в Несебър. Автомобилът е спрял на сантиметри от фасадата, като предната му част е достигнала до самата сграда.

Колата е останала заседнала върху ограждението. Според очевидци зад волана е била украинска гражданка, която вероятно е объркала педала на спирачката с този на газта. Това твърдение не е потвърдено официално.

На място е пристигнала полиция. Към момента няма потвърдена информация за пострадали, а причините за инцидента се изясняват.