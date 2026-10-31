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19-годишният Мариян Парушев остава в ареста за кибератаките
  Тема: Киберсигурност

19-годишният Мариян Парушев остава в ареста за кибератаките

31 Октомври, 2026 19:51 792 10

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Съдът прие, че тежестта на обвиненията и рискът от нови престъпления налагат най-тежката мярка. Защитата твърди, че няма категорични доказателства срещу младежа

19-годишният Мариян Парушев остава в ареста за кибератаките - 1
Снимка: Фейсбук /ГДБОП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският съд остави в ареста 19-годишния Мариян Парушев, обвинен за кибератаки срещу Българското национално радио, Българската национална телевизия и държавни институции. Решението е за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според обвинението Парушев е използвал изкуствен интелект при прониквания в компютърни мрежи и при кражба на лични данни. Разследващите твърдят още, че е ползвал специализирани профили за анонимно сърфиране и прикриване на цифровите следи.

По данни на разследването младежът е създавал профили в приложението „Телеграм“, чрез които е предлагал придобитата информация. Плащанията според обвинението са извършвани с криптовалути. По случая са засегнати около дузина компании и данни на хиляди техни клиенти и потребители, съобщи БНР.

Защитата оспори доказателствата

В съдебната зала защитата поиска по-лека мярка – парична гаранция или домашен арест. Адвокатът на Парушев заяви, че обвиняемият няма предишни криминални прояви и че липсват категорични доказателства, които да го свързват с атаките.

„Включително нито един от свидетелите не сочи да го познава. Един от свидетелите посочва, че е комуникирал с канал в сайта, а не с Мариян Парушев. Няма данни да е осъществявал каквито и да е престъпления на посочените от прокуратурата дати“, заяви адвокатът.

Съдът не прие исканията на защитата. В мотивите си магистратите посочиха тежестта на повдигнатите обвинения и риска обвиняемият да извърши нови престъпления. Според съда домашният арест не би бил достатъчна гаранция за предотвратяване на подобна дейност.

Разследването продължава

ГДБОП задържа младежа на 28 октомври в София при операция на дирекция „Киберпрестъпност“ под надзора на Софийската градска прокуратура. При действията са иззети компютри, други електронни устройства, носители на информация и документи, свързани с разследването.

Според събраните данни информацията е била предлагана в интернет канали и хакерски форуми. Разследващите проверяват и данни за използване на изкуствен интелект, анонимизиращи услуги и разпространение на зловредния софтуер „Cobra Stealer“, предназначен за кражба на информация.

Определението за задържането под стража може да бъде обжалвано в тридневен срок. При подадена жалба заседанието по мярката е насрочено за 5 ноември.

Източници: btvnovinite.bg, bnr.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво бе

    4 1 Отговор
    Пращайте го в елитен университет да се развие и да работи за правителството !!!

    20:24 31.10.2026

  • 4 Гост

    3 1 Отговор
    Момчето си играло на хакер, няма пускане, радко Ролекса, за далавери, си го пуснаха вкъщи

    20:28 31.10.2026

  • 5 Моето лично мнение е че

    2 0 Отговор
    В Българското национално радио и Българската национална телевизия кардинално трябва да бъдат сменени програмните директори. Нужна е медийна хигиена а такава в момента няма имайки впредвид няколко атлантически и ционистки нищожества на ръководни постове. Иначе вероятно от хакнатото от Мариян Парушев може да има и доста неща които интерес на прокуратурата да првдизвикат и съдебни дела срещу хора от БНТ и БНР да се повдигнат за зависимости и присвояване на бюджетни средства в особенно големи размери.

    Коментиран от #10

    20:32 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не закачайте младежа

    1 0 Отговор
    Знаем много добре ,че тв и радиото са наведени на шорош и украйна.Забележете само как студиата на уж ,, националната тв" са декорирани с цветовете на украинското знаме....Кво да говорим повече...

    20:44 31.10.2026

  • 8 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Справедливото наказание би било да го осъдят на задължителна работа за българска софтуерна фирма с възможност за предсрочно освобождаване при добри постижения.

    20:48 31.10.2026

  • 9 Вместо

    1 0 Отговор
    да тормозят момчето, да го вземат на работа. Готов млад талант. Не убивайте бъдещето на младите хора.

    20:50 31.10.2026

  • 10 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Моето лично мнение е че":

    Когато в уж ,,националната тв" им отидат гости като Волен Сидеров и Костадин Костадинов ( които за съжаление канят само преди избори) проличават всички зависимости на водещи и началници в тая телевизийка.

    20:50 31.10.2026