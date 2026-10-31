19-годишният Мариян Парушев остава в ареста за кибератаките

Софийският съд остави в ареста 19-годишния Мариян Парушев, обвинен за кибератаки срещу Българското национално радио, Българската национална телевизия и държавни институции. Решението е за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според обвинението Парушев е използвал изкуствен интелект при прониквания в компютърни мрежи и при кражба на лични данни. Разследващите твърдят още, че е ползвал специализирани профили за анонимно сърфиране и прикриване на цифровите следи.

По данни на разследването младежът е създавал профили в приложението „Телеграм“, чрез които е предлагал придобитата информация. Плащанията според обвинението са извършвани с криптовалути. По случая са засегнати около дузина компании и данни на хиляди техни клиенти и потребители, съобщи БНР.

Защитата оспори доказателствата

В съдебната зала защитата поиска по-лека мярка – парична гаранция или домашен арест. Адвокатът на Парушев заяви, че обвиняемият няма предишни криминални прояви и че липсват категорични доказателства, които да го свързват с атаките.

„Включително нито един от свидетелите не сочи да го познава. Един от свидетелите посочва, че е комуникирал с канал в сайта, а не с Мариян Парушев. Няма данни да е осъществявал каквито и да е престъпления на посочените от прокуратурата дати“, заяви адвокатът.

Съдът не прие исканията на защитата. В мотивите си магистратите посочиха тежестта на повдигнатите обвинения и риска обвиняемият да извърши нови престъпления. Според съда домашният арест не би бил достатъчна гаранция за предотвратяване на подобна дейност.

Разследването продължава

ГДБОП задържа младежа на 28 октомври в София при операция на дирекция „Киберпрестъпност“ под надзора на Софийската градска прокуратура. При действията са иззети компютри, други електронни устройства, носители на информация и документи, свързани с разследването.

Според събраните данни информацията е била предлагана в интернет канали и хакерски форуми. Разследващите проверяват и данни за използване на изкуствен интелект, анонимизиращи услуги и разпространение на зловредния софтуер „Cobra Stealer“, предназначен за кражба на информация.

Определението за задържането под стража може да бъде обжалвано в тридневен срок. При подадена жалба заседанието по мярката е насрочено за 5 ноември.

Източници: btvnovinite.bg, bnr.bg, bntnews.bg