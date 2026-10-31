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Проф. Пламен Панайотов: Предсрочното освобождаване на Николов зависи от две условия
  Тема: Войната на пътя

Проф. Пламен Панайотов: Предсрочното освобождаване на Николов зависи от две условия

31 Октомври, 2026 18:39 493 3

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Решението на Софийския градски съд е обжалвано пред Софийския апелативен съд

Проф. Пламен Панайотов: Предсрочното освобождаване на Николов зависи от две условия - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предсрочното освобождаване на Кристиан Николов зависи от изпълнението на две задължителни условия – да е изтърпяна поне половината от деветгодишната му присъда и поведението му да показва, че се е поправил. Това заяви професорът по наказателно право Пламен Панайотов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Николов изтърпява присъда за катастрофата от 19 април 2020 г., при която загина журналистът Милен Цветков. На 22 октомври Софийският градски съд постанови условното му предсрочно освобождаване, след като прие, че осъденият е дал достатъчно доказателства за своето поправяне.

Определението е оспорено от Софийската градска прокуратура и от началника на Софийския затвор. Според прокуратурата няма категорични доказателства, че процесът на поправяне е завършил, а затворническата администрация настоява работата с Николов да продължи. Предстои Софийският апелативен съд да се произнесе по жалбите.

Половината от присъдата се изчислява и с признатото задържане

Панайотов посочи, че при деветгодишна присъда първото изискване означава фактически да са изтърпени най-малко четири години и шест месеца.

„Едната е лицето фактически да е изтърпяло поне половината от наложеното му наказание лишаване от свобода. В конкретния случай това означава поне четири години и половина“, обясни юристът.

При изчисляването на този срок се вземат предвид и периоди на предварително задържане, задържане под стража или домашен арест, когато законът ги приравнява към изтърпяване на наказание лишаване от свобода. По данни на прокуратурата Николов е прекарал реално в затвора три години и три месеца, но към срока се добавят и признатите периоди на задържане.

Съдът трябва да оцени доказателствата за поправяне

Втората предпоставка не се свежда до аритметично изчисление, а изисква оценка на всички доказателства по делото. Според Панайотов съдът трябва да прецени дали поведението на осъдения показва, че е постигната целта на поправителното въздействие на наказанието.

„Това не е въпрос само на аритметично изчисляване на изтърпяното наказание, а на съдебна преценка“, подчерта професорът.

Евентуалното условно предсрочно освобождаване няма да заличи автоматично неизтърпяната част от присъдата. Ако съдът го потвърди, ще бъде определен изпитателен срок, равен на оставащия срок от наказанието. При публично обсъждано изтърпяно наказание от пет години и седем месеца това би означавало около три години и няколко месеца изпитателен срок.

В този период могат да бъдат наложени задължителни пробационни мерки. При тяхното нарушение или при извършване на ново умишлено престъпление законът предвижда последици, включително изтърпяване на неизтърпяната част от присъдата.

Източници: nova.bg


София / България
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