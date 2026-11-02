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Съдът постанови отнемане на 1,56 млн. евро в полза за държавата

Съдът постанови отнемане на 1,56 млн. евро в полза за държавата

2 Ноември, 2026 17:50 358 1

  • конпи-
  • софийски апелативен съд-
  • отнемане на имущество-
  • фалшиви документи-
  • украйна

Софийският апелативен съд е приел, че документите за произхода на парите са недостоверни. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд

Съдът постанови отнемане на 1,56 млн. евро в полза за държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд е уважил изцяло иска на КОНПИ за отнемане в полза на държавата на 1 562 865 евро от турски гражданин. Решението е постановено на 22 октомври 2026 г., но не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

Според КОНПИ ответникът е представил документи, с които е обосновавал законен произход на средствата. Проверки, извършени чрез украинските компетентни органи, са установили, че лицето, посочено като извършило нотариалните заверки, не фигурира в украинския регистър на нотариусите.

Съмнения около договор за заем

По делото са изследвани и документи за договор за заем, по който дружество в Украйна твърдяло, че е предоставило парите. За компанията не са установени подавани финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването ѝ.

В мотивите си съдът приема, че представените документи не доказват действително извършена сделка и не могат да удостоверят законния произход на сумата. Апелативният съд определя като „житейски нелогично“ дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице изключително голяма сума в брой.

Данни за присъда и регистрации

Съществено значение за решението е имала и осъдителна присъда по чл. 251 от Наказателния кодекс, свързана с недекларирани парични средства. По делото са представени и данни за регистрация на ответника в Румъния за фалшификация, както и криминалистични регистрации в Турция за трафик на мигранти.

Съдът е приел, че присъдата, разгледана заедно с останалите доказателства, подкрепя извода за незаконен произход на имуществото. Това е съдебна констатация по конкретното гражданско производство, а не окончателно приключване на всички възможни процедури срещу ответника.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му, съобщиха от КОНПИ. До произнасянето на върховната инстанция отнемането на средствата не е окончателно.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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