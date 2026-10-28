Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на Кристиан Николов

Началникът на Затвора в София е подал частна жалба до Софийския апелативен съд срещу определението, с което Софийският градски съд е уважил молбата на Кристиан Николов за условно предсрочно освобождаване. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.
Началникът на столичния затвор е представил отрицателно становище още в производството пред Софийския градски съд. Според него съдът не е взел предвид мотивите на затворническата администрация, че не са налице убедителни доказателства за поправянето на осъдения.„Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска“, се посочва в становището.
В документа се подчертава още, че Николов ефективно е изтърпял една трета от наложеното му наказание. Началникът на затвора посочва, че липсват убедителни доказателства за неговото поправяне и превъзпитаване.
Според становището корекционната работа с осъдения трябва да продължи и да бъде проведена в пълнота. Целта е да се постигне промяна в нагласите му към водене на законосъобразен начин на живот.
С частната жалба началникът на Затвора в София оспорва определението на Софийския градски съд пред по-горната съдебна инстанция. Софийският апелативен съд трябва да разгледа спора и да се произнесе по условното предсрочно освобождаване на Николов.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма шанс
Коментиран от #12
18:33 28.10.2026
2 666
18:33 28.10.2026
3 Съдията е
18:34 28.10.2026
4 Фейк - либераст
18:35 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Питам
Коментиран от #10
18:36 28.10.2026
7 Оз. Ген.Румянцев
18:38 28.10.2026
8 Йотова
18:42 28.10.2026
9 Мнение
НА ВИДЕОТО СЕ ВИЖДАШЕ, ЧЕ НА ЧЕРВЕН СВЕТОФАР ВЪПРОСНИЯТ НАРКОМАН УВЕЛИЧАВА СКОРОСТТА НА Q7цата, А НАКРАЯ УБИВА МИЛЕН ЦВЕТКОВ (СЪВСЕМ УМИШЛЕНО)!!!
И БЕЗ ТОВА ПРИСЪДАТА ЗА ТАКОВА ДЕЯНИЕ Е ДОСТА ПО-НАМАЛЕНА ОТ ДРУГИ СТРАНИ ПО СВЕТА, НО ПРЕДСРОЧНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ (ПОНЕЖЕ ГАМЕНЧЕТО БИЛО ВРЪЗКАРЧЕ) Е ГАВРА С НАШИЯТ НАРОД И С ПАМЕТТА НА УБИТИЯ!!!
ТЕЗИ КОИТО ГО ПУСНАХА, ПЪЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ И АКО НЕ СА ДОВОЛНИ ДА ПУСНАТ КРИСТИЯН С ОЩЕ НАРКОТИЦИ В КРЪВТА ДА ШОФИРА ЗАД ТЯХ!!!
18:43 28.10.2026
10 НЕ питай
До коментар #6 от "Питам":Той си е в къщи
18:44 28.10.2026
11 Йотова
18:45 28.10.2026
12 Така е
До коментар #1 от "няма шанс":Пази си мястото според...ситуацията...
18:45 28.10.2026
13 Така е
А Милен...КОГА???
18:47 28.10.2026
14 СГС
19:21 28.10.2026