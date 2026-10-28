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Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на Кристиан Николов
  Тема: Известни личности

Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на Кристиан Николов

28 Октомври, 2026 18:24 1 192 14

  • кристиан николов-
  • софийски затвор-
  • условно предсрочно освобождаване-
  • софийски апелативен съд

Затворническата администрация смята, че няма убедителни доказателства за поправянето на осъдения и че той е изтърпял ефективно една трета от наказанието си

Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на Кристиан Николов - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на Затвора в София е подал частна жалба до Софийския апелативен съд срещу определението, с което Софийският градски съд е уважил молбата на Кристиан Николов за условно предсрочно освобождаване. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Началникът на столичния затвор е представил отрицателно становище още в производството пред Софийския градски съд. Според него съдът не е взел предвид мотивите на затворническата администрация, че не са налице убедителни доказателства за поправянето на осъдения.

„Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска“, се посочва в становището.

В документа се подчертава още, че Николов ефективно е изтърпял една трета от наложеното му наказание. Началникът на затвора посочва, че липсват убедителни доказателства за неговото поправяне и превъзпитаване.

Според становището корекционната работа с осъдения трябва да продължи и да бъде проведена в пълнота. Целта е да се постигне промяна в нагласите му към водене на законосъобразен начин на живот.

С частната жалба началникът на Затвора в София оспорва определението на Софийския градски съд пред по-горната съдебна инстанция. Софийският апелативен съд трябва да разгледа спора и да се произнесе по условното предсрочно освобождаване на Николов.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма шанс

    21 0 Отговор
    Началникът на затвора срещу адвоката на престъпника.

    Коментиран от #12

    18:33 28.10.2026

  • 2 666

    14 0 Отговор
    Началник пачките с евро ги е взел съда.Така че за тебе няма и обжалвай

    18:33 28.10.2026

  • 3 Съдията е

    6 0 Отговор
    Задоволен, но Шефа на тъмницата не са го видяли в тъмното. Ако го видят и то добре, както са били щедри към съдията може и да няма пречка пред добрия затворник.

    18:34 28.10.2026

  • 4 Фейк - либераст

    14 0 Отговор
    Те - българските съдилища са най- справедливите в света, особена софийските! Те винаги съдят според съответната сума!

    18:35 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Питам

    6 0 Отговор
    А какво стана с шуменския Жечко?

    Коментиран от #10

    18:36 28.10.2026

  • 7 Оз. Ген.Румянцев

    5 0 Отговор
    Искаме го обратно ВЪТРЕ.

    18:38 28.10.2026

  • 8 Йотова

    5 5 Отговор
    Да ама аз взех парите за помилване ,не ми се връщат

    18:42 28.10.2026

  • 9 Мнение

    9 0 Отговор
    Че никой от нас не е застрахован от злополуки (да пази Господ) е ясно на всички ни, НО когато се качиш в автомобила си с няколко вида наркотици в кръвта, ТИ СЕ ПРЕВРЪЩАШ В АБСОЛЮТЕН УМИШЛЕН УБИЕЦ!!!

    НА ВИДЕОТО СЕ ВИЖДАШЕ, ЧЕ НА ЧЕРВЕН СВЕТОФАР ВЪПРОСНИЯТ НАРКОМАН УВЕЛИЧАВА СКОРОСТТА НА Q7цата, А НАКРАЯ УБИВА МИЛЕН ЦВЕТКОВ (СЪВСЕМ УМИШЛЕНО)!!!

    И БЕЗ ТОВА ПРИСЪДАТА ЗА ТАКОВА ДЕЯНИЕ Е ДОСТА ПО-НАМАЛЕНА ОТ ДРУГИ СТРАНИ ПО СВЕТА, НО ПРЕДСРОЧНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ (ПОНЕЖЕ ГАМЕНЧЕТО БИЛО ВРЪЗКАРЧЕ) Е ГАВРА С НАШИЯТ НАРОД И С ПАМЕТТА НА УБИТИЯ!!!

    ТЕЗИ КОИТО ГО ПУСНАХА, ПЪЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ И АКО НЕ СА ДОВОЛНИ ДА ПУСНАТ КРИСТИЯН С ОЩЕ НАРКОТИЦИ В КРЪВТА ДА ШОФИРА ЗАД ТЯХ!!!

    18:43 28.10.2026

  • 10 НЕ питай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    Той си е в къщи

    18:44 28.10.2026

  • 11 Йотова

    2 3 Отговор
    Ама аз го помилвах

    18:45 28.10.2026

  • 12 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "няма шанс":

    Пази си мястото според...ситуацията...

    18:45 28.10.2026

  • 13 Така е

    2 0 Отговор
    Тоя ще излезе...

    А Милен...КОГА???

    18:47 28.10.2026

  • 14 СГС

    1 0 Отговор
    Всички сме купени и си пазим гърба за да не попадне никой от нас при началника на затвора. Осъден съдия няма!

    19:21 28.10.2026