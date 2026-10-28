Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на Кристиан Николов

Началникът на Затвора в София е подал частна жалба до Софийския апелативен съд срещу определението, с което Софийският градски съд е уважил молбата на Кристиан Николов за условно предсрочно освобождаване. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Началникът на столичния затвор е представил отрицателно становище още в производството пред Софийския градски съд. Според него съдът не е взел предвид мотивите на затворническата администрация, че не са налице убедителни доказателства за поправянето на осъдения.

„Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска“, се посочва в становището.

В документа се подчертава още, че Николов ефективно е изтърпял една трета от наложеното му наказание. Началникът на затвора посочва, че липсват убедителни доказателства за неговото поправяне и превъзпитаване.

Според становището корекционната работа с осъдения трябва да продължи и да бъде проведена в пълнота. Целта е да се постигне промяна в нагласите му към водене на законосъобразен начин на живот.

С частната жалба началникът на Затвора в София оспорва определението на Софийския градски съд пред по-горната съдебна инстанция. Софийският апелативен съд трябва да разгледа спора и да се произнесе по условното предсрочно освобождаване на Николов.

Източници: bntnews.bg