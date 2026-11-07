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Възобновяват разследването за смъртта в ТЕЦ „Бобов дол“

Възобновяват разследването за смъртта в ТЕЦ „Бобов дол“

7 Ноември, 2026 20:25 563 0

  • тец „бобов дол“-
  • трудов инцидент-
  • кюстендил-
  • прокуратура-
  • софийски апелативен съд

Софийският апелативен съд потвърди отмяната на постановлението за прекратяване на делото. Прокуратурата трябва да извърши нови следствени действия

Възобновяват разследването за смъртта в ТЕЦ „Бобов дол“ - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Разследването за смъртта на 64-годишен работник в ТЕЦ „Бобов дол“ се възобновява. На 5 ноември Софийският апелативен съд е потвърдил определението на Окръжния съд в Кюстендил, с което е отменено постановлението на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство.

Съдът връща делото на компетентния прокурор за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия. Предстои да бъдат събрани нови доказателства, да бъдат извършени повторни разпити и при необходимост да бъдат назначени нови експертизи. Целта е да се изяснят обстоятелствата около инцидента и евентуалната вина на длъжностни лица, отговорни за безопасността на труда.

Как е станал инцидентът

Случаят е от юни 2025 г. Работникът е бил машинен оператор към външна фирма от Перник и е имал трудов договор от май 2024 г.

По описаната фактическа обстановка машината за смилане на биомаса е спряла. Мъжът е поискал от свой колега да бъде повдигнат с платформа, за да провери съоръжението. След това е влязъл в машината, докато тя е била изключена.

Дистанционното за задействането на съоръжението е било у него. Как машината се е включила, все още не е изяснено. При задействането ѝ работникът е бил смазан.

Разследването продължава

Съдебното решение не установява вина, а задължава прокуратурата да продължи разследването и да изясни всички относими обстоятелства. Сред въпросите, които трябва да бъдат проверени, е дали са били спазени изискванията за безопасност и има ли основания за отговорност на длъжностни лица.

След приключването на допълнителните действия прокуратурата трябва да прецени как да продължи наказателното производство.

Източник: bnrnews.bg


Кюстендил / България
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