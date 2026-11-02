Нови сигнали за бомби евакуираха институции в 4 града

Нова серия сигнали за поставени взривни устройства предизвика евакуации и полицейски проверки в Разград, Ловеч, Хасково и Благоевград. Заплахите са получени по електронна поща в съдебни институции в трите областни града, както и в поликлиниката към МБАЛ – Благоевград. Няма информация за открити взривни устройства при проверките в трите града.

Проверки в съдилища и прокуратура

В Разград са проверявани сградите на Окръжния съд и Окръжната прокуратура, след като на официалните им електронни пощи са постъпили съобщения за поставени взривни устройства. Говорителят на ОДМВР – Разград Илияна Георгиева е съобщила, че служители са евакуирани и полицейски екипи извършват необходимите проверки.

Заместник-председателят на Окръжния съд съдия Емил Стоев е уточнил, че охраната е разпоредила на участниците в текущите съдебни заседания да останат в сградата, докато останалите помещения бъдат проверени.

В Ловеч сигналът е изпратен в 11:27 ч. на официалния имейл адрес на Окръжния съд. От сградата са евакуирани магистрати, административни служители и посетители. ОДМВР – Ловеч е потвърдила, че заплашителни съобщения са получени и на електронните пощи на други институции, без да уточнява кои са те. Очаква се работата на съдебните институции да бъде възстановена след приключване на проверките.

В Хасково устройство не е открито

В Съдебната палата в Хасково сигналът е получен в 11:50 ч. на електронната поща на Районния съд. Служителите и посетителите на институциите в сградата са изведени, след което е извършена проверка по установения ред. От полицията са уточнили, че взривно устройство не е намерено.

Евакуация е извършена и в поликлиниката към МБАЛ – Благоевград. Заплахата е получена около обяд, а от сградата са изведени пациенти и медицински персонал. На място са изпратени полицейски екипи.

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета.“

Текстът е част от заплашително съобщение, изпращано при предишната серия от сигнали. Не е установено дали новите заплахи са свързани помежду си.

Случаите продължават серията от октомври

В началото на октомври подобни имейли са били изпращани до съдилища, прокуратури, училища, детски градини, болници и административни сгради в различни населени места, сред които Разград, Ловеч, Монтана, Хасково и Добрич. Съобщенията са довели до евакуации, проверки и временно прекъсване на работата на институции.

При предишните случаи МВР е съобщило, че част от заплахите са изпращани чрез компрометирани електронни пощи и сървъри извън страната. В разследването са се включили ГДБОП и международни партньорски служби.